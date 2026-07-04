SEATTLE -- Arka planda havai fişekler patlarken, tribünlerdeki taraftarlar durmadan “USA” diye tezahürat ediyordu. Bu yaz Dünya Kupası’nda ABD Erkek Milli Takımı’nı temsil edecek oyuncular, T-Mobile Park’ta tek tek tanıtıldı. Sonunda sıra, memleketinin kahramanı Cristian Roldan’a geldi; Roldan, Seattle Mariners taraftarlarının büyük eğlencesine, başının üzerine kaldırılmış bir trident eşliğinde coşkulu alkışlar arasında sahneye çıktı.

Sonra, nihayet gecenin yıldızı sahneye çıktı. Mariners forması giyen Mauricio Pochettino, törenin ilk atışını yapmak üzere sahaya çıktı. Pochettino’nun elbette beyzbol geçmişi yoktu, ancak atışı olabildiğince iyiydi. Muhtemelen bir “strike” değildi, ama ne de olsa yeterince yakındı.

Amerika’nın 250. kuruluş yıldönümünden önceki gece, ABD Erkek Milli Futbol Takımı (USMNT) Amerika’nın geleneksel eğlencesine katıldı. Ancak gerçek şu ki, bu 4 Temmuz beyzbolla ilgili değil. Futbolun hakim olduğu bu yazda asla öyle olamazdı.

Ülke genelinde tarihi bir öneme sahip olan bu yaz, tamamen ABD Milli Futbol Takımı’na adanmış durumda. Takım, bu Dünya Kupası’ndaki performansıyla ülkenin kalbini fethetti ve bu performans, en azından Pazartesi günü Belçika ile oynayacakları Son 16 Turu maçına kadar devam edecek. Takımın bu yolculuğu, rekor düzeyde izlenme rakamları, sayısız unutulmaz an ve bolca “Country Roads” şarkısı söylemesine neden oldu. Bu, onların yaz mevsimi ve bu yaz devam ettiği için, Amerika’nın en büyük bayramında Amerikan spor dünyasının en önemli haberi onlar.

Bu gerçek kimsenin gözünden kaçmıyor. Yıllardır USMNT ve genel olarak futbol, daha büyük resmin bir parçası olmak için mücadele ediyordu. Bu sefer ise resmin kendisi onlar. Ülkenin her köşesinden taraftarlar, bu takımın yarattığı atmosferin bir parçası olmak için can atıyor ve takım ne kadar başarılı olursa, büyümeye devam etme potansiyeli olan bu akıma o kadar çok insan katılıyor.

Pochettino Çarşamba günü yaptığı açıklamada, “Ben yüzde 200 Arjantinliyim. Yalan söylemeyeceğim: Kendimi yüzde 100 Arjantinli hissediyorum,” dedi, “ama bence buradayken, daha büyük bir şeyin parçası, inşa ettiğimiz şeylerin bir parçası gibi hissediyorsunuz. Bu inanılmaz projenin bir parçası olmaktan keyif alıyorum. Ve tabii ki, stadyumda o şarkı [Take Me Home, Country Roads] çalmaya başladığında, onu söylememek imkansız. İmkansız, çünkü bu inanılmaz ve çok dokunaklı bir şarkı.

"Bir maçı kazandıktan ve burada olmak için bir buçuk yıl hazırlandıktan sonra, işte tam da bu yüzden bu ülkeyle ve bu federasyonla anlaştık: çünkü o duyguyu yaşamak istedik. Bir şey, işin içinde olmak. İşin içinde olmayı ve bu kutlamanın bir parçası olmayı çok seviyorum."

Parti daha yeni başlıyor ve bu ülkede futbolda daha önce hiç görülmemiş bir parti olacak.