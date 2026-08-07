West Yorkshire'a o geçişi değerlendiren, eski Leeds kiralık oyuncusu Stack, casino.net aracılığıyla GOAL'e özel açıklamasında şunları söyledi: “İnanılmaz, giderek daha az maç oynuyor ve giderek daha fazla para karşılığında transfer oluyor. Bu resmen çılgınlık gibi. Hayatımda böyle bir şey görmedim.

“Bence çok büyük bir potansiyele sahip. Bence İngiltere'nin bir numarası olacak. [James] Beadle'ı da seviyorum. Onu gerçekten çok beğeniyorum. Bunun kesin olduğunu düşünmüyorum çünkü geçmişte genç kalecilerin çıkış yaptığını, biraz vitrine çıktığını, çok fazla basın ilgisi gördüğünü ve sonra ne yazık ki iş baskıya geldiğinde çoğu zaman dağıldığını gördük; bu da açıkçası üzücü.

“Ama bence James Trafford her şeyden önce Burnley'ye gittiğinde nasıl bir kaleci olduğunu gösterdi. Sanırım rekor sayıda gol yemeden maç oynadı. Ve bunu hak etti. Büyük bir bonservis bedeliyle gitti.

“Ama bana göre City için muhtemelen çok erkendi. Biraz erken geldiğini düşündüm. Championship'te çok iyi bir sezon geçirmiş olmanız, otomatik olarak gidip şampiyonluk adayı bir takımda Premier League'de bir numara olacağınız anlamına gelmez. Bence bu büyük bir baskı.

“Man City'de oynadığınızda kalecilik anlamında yapacak çok fazla işiniz olmaz. Ama isterseniz fazladan bir oyuncu olma açısından gerçekten çok yerinde olmanız gerekir. Bence ilk dönemde birkaç kez açık verdi. Bunun da özgüvenini sarstığını düşünüyorum.

“Ama ona çok, çok yüksek not veriyorum. Bence üst düzey bir kaleci olacak. Bence gereken tüm özelliklere sahip. Mesele sadece bunların hepsini bir araya getirip getiremeyeceği.”

Stack, Trafford'un yalnızca 32 Premier League maçına çıkmış olması nedeniyle kendisini en üst seviyede kanıtlama ihtiyacı hakkında da şunları ekledi: “Ama Burnley tartışmasız Premier League'in en kötü takımıydı. Ve bence o dönemde normalde böyle bir konumdaysanız, kaleci olarak genelde ligin en kötü takımında olmaktan değil ama kaleci olarak çok fazla iş düşmesinden ya da omuzlarınıza çok daha fazla baskı binmesinden beslenirsiniz; çünkü çok daha aktif olursunuz.

“Bunun bir tecrübe meselesi olup olmadığını bilmiyorum. Premier League'de kümede kalma mücadelesi verirken, kaleci olarak tecrübeli bir isme sahip olmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Ve yine bence o zamanda onun için yanlış kulüp buydu.”