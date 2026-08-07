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‘Daha az oynuyor ve daha fazla para için gidiyor!’: Neden 45 milyon sterlinlik James Trafford transferi, gelecek vaat eden kaleci, Leeds ve İngiltere için mantıklı?
Burnley'de zorlu başlangıç ve gol yememe rekoru
Etihad Stadyumu'ndaki efsanevi akademi sisteminden yetişen Trafford, 2023'te Burnley'e giderken Premier Lig'in dev kulübüyle ilk bağlarını kopardı. Bu anlaşma £15 milyon (20 milyon $) değerindeydi ve ona İngiltere'nin en üst liginde zorlu bir başlangıç yaşattı.
Bir süre ilk 11'deki yerini kaybettikten sonra Cumbria doğumlu oyuncu, Championship'te yeniden öne çıktı ve 2024-25 sezonunda 29 maçta kalesini gole kapatarak rekoru egale etti; bu süreçte Burnley yalnızca 16 gol yedi.
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Guardiola ve Donnarumma, Manchester City'de hayalleri yıktı
Bu çabalar, Trafford'a Manchester'a dönüş yolunu açtı; City, Newcastle'ın 31 milyon sterlinlik (42 milyon dolar) teklifine eşleşmelerini sağlayan geri satın alma maddesini devreye soktu ve o dönem İngiltere U21 milli takımında yer alan oyuncu, 2023'te İngiltere'nin Avrupa Şampiyonası zaferinin bir parçası oldu.
Pep Guardiola, yüksek bonservis bedeliyle gelen bu transferi 1 numaralı formayla ilk 11'de görevlendirdi, ancak 2025-26 sezonunun sadece üç maç sonrasında Gianluigi Donnarumma'yı kadroya kattı ve Trafford o noktadan sonra Premier League'de yalnızca bir kez daha forma giydi. Buna rağmen İngiltere'nin Dünya Kupası planlarında kendine yer bulmayı başardı.
Leeds şimdi onu kulüp tarihinin en pahalı transferi yaptı; böylece Elland Road'da yeniden düzenli forma şansı da doğdu. Bu hamlenin tüm taraflara fayda sağlaması bekleniyor; Trafford da İngiltere kalesinin son savunma hattı olma hakkı için Jordan Pickford'a meydan okumaya hazırlanıyor.
Trafford, 40 milyon sterlinlik rekor transfer olarak parlamak için Leeds'e geri döndü
West Yorkshire'a o geçişi değerlendiren, eski Leeds kiralık oyuncusu Stack, casino.net aracılığıyla GOAL'e özel açıklamasında şunları söyledi: “İnanılmaz, giderek daha az maç oynuyor ve giderek daha fazla para karşılığında transfer oluyor. Bu resmen çılgınlık gibi. Hayatımda böyle bir şey görmedim.
“Bence çok büyük bir potansiyele sahip. Bence İngiltere'nin bir numarası olacak. [James] Beadle'ı da seviyorum. Onu gerçekten çok beğeniyorum. Bunun kesin olduğunu düşünmüyorum çünkü geçmişte genç kalecilerin çıkış yaptığını, biraz vitrine çıktığını, çok fazla basın ilgisi gördüğünü ve sonra ne yazık ki iş baskıya geldiğinde çoğu zaman dağıldığını gördük; bu da açıkçası üzücü.
“Ama bence James Trafford her şeyden önce Burnley'ye gittiğinde nasıl bir kaleci olduğunu gösterdi. Sanırım rekor sayıda gol yemeden maç oynadı. Ve bunu hak etti. Büyük bir bonservis bedeliyle gitti.
“Ama bana göre City için muhtemelen çok erkendi. Biraz erken geldiğini düşündüm. Championship'te çok iyi bir sezon geçirmiş olmanız, otomatik olarak gidip şampiyonluk adayı bir takımda Premier League'de bir numara olacağınız anlamına gelmez. Bence bu büyük bir baskı.
“Man City'de oynadığınızda kalecilik anlamında yapacak çok fazla işiniz olmaz. Ama isterseniz fazladan bir oyuncu olma açısından gerçekten çok yerinde olmanız gerekir. Bence ilk dönemde birkaç kez açık verdi. Bunun da özgüvenini sarstığını düşünüyorum.
“Ama ona çok, çok yüksek not veriyorum. Bence üst düzey bir kaleci olacak. Bence gereken tüm özelliklere sahip. Mesele sadece bunların hepsini bir araya getirip getiremeyeceği.”
Stack, Trafford'un yalnızca 32 Premier League maçına çıkmış olması nedeniyle kendisini en üst seviyede kanıtlama ihtiyacı hakkında da şunları ekledi: “Ama Burnley tartışmasız Premier League'in en kötü takımıydı. Ve bence o dönemde normalde böyle bir konumdaysanız, kaleci olarak genelde ligin en kötü takımında olmaktan değil ama kaleci olarak çok fazla iş düşmesinden ya da omuzlarınıza çok daha fazla baskı binmesinden beslenirsiniz; çünkü çok daha aktif olursunuz.
“Bunun bir tecrübe meselesi olup olmadığını bilmiyorum. Premier League'de kümede kalma mücadelesi verirken, kaleci olarak tecrübeli bir isme sahip olmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Ve yine bence o zamanda onun için yanlış kulüp buydu.”
Trafford, Leeds'te ilk maçına ne zaman çıkabilir?
Trafford, bir spor göçebesine dönüşmesinin ardından kök salma planıyla Leeds'te beş yıllık sözleşmeye imza attı. Beyazlar'ın patronu Daniel Farke'nin de tam desteğini arkasına aldı.
İlk maçına sezon öncesi hazırlık karşılaşmasında çıkabilir. Leeds'in 12 Ağustos'ta Manchester United ile karşılaşması bekleniyor. Rekabetçi ilk maçına ise Leeds'in 22 Ağustos'ta 2026-27 sezonunu Nottingham Forest deplasmanında açmasıyla çıkması bekleniyor.
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