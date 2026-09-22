Huth'a, önce 2028'deki Avrupa Şampiyonası gelmek üzere, bu şartların yerine getirilmesi için Klopp'un neyi başarması gerektiği sorulduğunda, SportsbookReview.com aracılığıyla konuşan eski Almanya milli oyuncusu, ki bu site aynı zamanda güncel Polymarket teklifleri ve promosyon kodu uygunluğunu da kapsıyor, GOAL'e şunları söyledi: “Daha az berbat olmak! Bence şu anda çıta çok yüksek değil.

“Bence bu atamanın Almanya'da şimdiden yaptığı şey, Almanya henüz bir maç bile oynamamışken, bir anda o birlikteliği geri getirmek oldu. Zaten bu, onun göreve atandığı gün de biraz yaşandı. Herkes, ‘evet, evet, şimdi 10 yıl önce istediğimiz adam elimizde’ diyordu.

“Açıkçası, öncesinde Liverpool ve Dortmund'daydı. Ama onda o kişilik, o zihniyet, bir ulusu yeniden bir araya getirmek için ne gerektiğine dair o bilgi var. İlk basın toplantısını gördün mü bilmiyorum ama ben, ‘ah, kramponlarım nerede, yeniden kramponlarımı giyip oynamaya başlamak istiyorum!’ dedim. Beni seçmezlerdi tabii ama ne demek istediğimi anlıyorsun, değil mi? Basın toplantısını yeniden izlerken böyle hissettim.

“Kendimi sadece aktif bir oyuncunun yerine koyabiliyorum ve o basın toplantısını dinlediğini hayal ediyorum, çünkü içinde hiç saçmalık yoktu. Süslü laflar da yoktu. Tam olarak şuydu: ‘dinleyin, Almanya için oynamak istiyorsanız biraz daha fazla koşmanız gerekecek, biraz daha fazla savaşmanız gerekecek, bu arma üzerinizdeyken bunun anlamı biraz daha büyük olacak’.

“Önceki teknik direktörleri kolayca otobüsün altına atabilirdi, ‘o tam bir rezaletti’ diyebilirdi, ama bence bunu yapmadı. Sadece, ‘Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nda daha ileri giden diğer ülkelerle Almanya'yı kıyasladığımızda biraz daha fazlasına ihtiyacımız var’ dedi.

“Yani şu ana kadar söyledikleri kulağa iyi geliyor. Bundesliga kulüplerinden gelen geri dönüşler de olumlu. Hazırlık döneminde ve kulüp maçlarında çok sayıda karşılaşmaya gitti. O yüzden kâğıt üzerinde harika görünüyor.

“Ama Almanya'nın yaklaşan turnuvalarda geçmişte olduğundan çok daha iyi olacağını gerçekten düşünüyorum. Bu, kazanacakları anlamına gelmiyor. Sanırım onlar da, ‘dinleyin, tabii ki kazanmaya çalışacağız, hedef bu, ama ortada Fransa var, İngiltere var, Brezilya var, Arjantin var, gerçekten güçlü başka futbol ülkeleri var, ancak sahaya çıkacağız ve kesinlikle sahada her şeyimizi bırakacağız’ dediler.

“Son birkaç yılda Almanya'nın durumunda olan tam olarak bu değildi. O yüzden heyecanlıyım. Haydi Almanya!

“2014'ten beri berbattık, o yüzden yarı final fena olmaz. Ama Almanya Liverpool'un ve Dortmund'un yoğunluğunu, temposunu, enerjisini, ruhunu herhangi bir şekilde yansıtabilirse, heyecanlanıyorum! Bunu milli takımda tekrarlamanın zor olduğunu biliyorum ama yapabilirlerse, eğer bunu yapabilirseniz, bu heavy metal futbol olurdu!”