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‘Daha az berbat olun’ - Eski Liverpool menajeri Jurgen Klopp, Almanya’nın başında Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası’na ‘heavy metal futbolu’ getirmesi için destek görürken, kendisine basit bir hedef verildi
Klopp, 2024'te Liverpool teknik direktörlüğünden ayrıldı
Klopp, 2024 yazında Anfield'daki ikonik dokuz yıllık dönemini sona erdirirken teknik direktörlüğün stresinden uzaklaştı. Merseyside ekibine Premier League ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları kazandırmıştı.
Sözleşmesini erken sonlandırmayı tercih eden gizemli teknik adam, Red Bull'a Küresel Futbol Başkanı olarak katıldı. İlk 11'i belirleme ve transfer işlerini yönetme baskısı omuzlarından kalkarken, ailesiyle daha fazla zaman geçirdi.
- Getty/GOAL
Die Mannschaft'ın teklifiyle yeniden kulübeye döndü
Ancak Klopp'un kaşıması gereken bir kaşıntının hep olacağı da açıktı; zira yetişkinlik hayatınızın tamamını o ortamda geçirdiğinizde antrenman sahasını aklınızdan çıkarmak kolay değildir. Avrupa genelinde birçok önemli görevle adı anıldı; bunların arasında Real Madrid'deki görev de vardı.
Sonunda, Julian Nagelsmann'ın 2026 Dünya Kupası'nda son 32 turunda yaşadığı hayal kırıklığı yaratan elenişi izlemesinin ardından, Klopp'u yeniden kulübeye çeken taraf Almanya Milli Takımı oldu. 59 yaşındaki teknik adam, 2030 Dünya Kupası'nı kapsayan bir sözleşmeye imza atarak, kendine özgü teknik direktörlük tarzını dünyanın dört bir yanındaki soyunma odalarına ve saha kenarlarına geri taşımaya hazır.
Klopp için başarı neye benzer?
Huth'a, önce 2028'deki Avrupa Şampiyonası gelmek üzere, bu şartların yerine getirilmesi için Klopp'un neyi başarması gerektiği sorulduğunda, SportsbookReview.com aracılığıyla konuşan eski Almanya milli oyuncusu, ki bu site aynı zamanda güncel Polymarket teklifleri ve promosyon kodu uygunluğunu da kapsıyor, GOAL'e şunları söyledi: “Daha az berbat olmak! Bence şu anda çıta çok yüksek değil.
“Bence bu atamanın Almanya'da şimdiden yaptığı şey, Almanya henüz bir maç bile oynamamışken, bir anda o birlikteliği geri getirmek oldu. Zaten bu, onun göreve atandığı gün de biraz yaşandı. Herkes, ‘evet, evet, şimdi 10 yıl önce istediğimiz adam elimizde’ diyordu.
“Açıkçası, öncesinde Liverpool ve Dortmund'daydı. Ama onda o kişilik, o zihniyet, bir ulusu yeniden bir araya getirmek için ne gerektiğine dair o bilgi var. İlk basın toplantısını gördün mü bilmiyorum ama ben, ‘ah, kramponlarım nerede, yeniden kramponlarımı giyip oynamaya başlamak istiyorum!’ dedim. Beni seçmezlerdi tabii ama ne demek istediğimi anlıyorsun, değil mi? Basın toplantısını yeniden izlerken böyle hissettim.
“Kendimi sadece aktif bir oyuncunun yerine koyabiliyorum ve o basın toplantısını dinlediğini hayal ediyorum, çünkü içinde hiç saçmalık yoktu. Süslü laflar da yoktu. Tam olarak şuydu: ‘dinleyin, Almanya için oynamak istiyorsanız biraz daha fazla koşmanız gerekecek, biraz daha fazla savaşmanız gerekecek, bu arma üzerinizdeyken bunun anlamı biraz daha büyük olacak’.
“Önceki teknik direktörleri kolayca otobüsün altına atabilirdi, ‘o tam bir rezaletti’ diyebilirdi, ama bence bunu yapmadı. Sadece, ‘Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'nda daha ileri giden diğer ülkelerle Almanya'yı kıyasladığımızda biraz daha fazlasına ihtiyacımız var’ dedi.
“Yani şu ana kadar söyledikleri kulağa iyi geliyor. Bundesliga kulüplerinden gelen geri dönüşler de olumlu. Hazırlık döneminde ve kulüp maçlarında çok sayıda karşılaşmaya gitti. O yüzden kâğıt üzerinde harika görünüyor.
“Ama Almanya'nın yaklaşan turnuvalarda geçmişte olduğundan çok daha iyi olacağını gerçekten düşünüyorum. Bu, kazanacakları anlamına gelmiyor. Sanırım onlar da, ‘dinleyin, tabii ki kazanmaya çalışacağız, hedef bu, ama ortada Fransa var, İngiltere var, Brezilya var, Arjantin var, gerçekten güçlü başka futbol ülkeleri var, ancak sahaya çıkacağız ve kesinlikle sahada her şeyimizi bırakacağız’ dediler.
“Son birkaç yılda Almanya'nın durumunda olan tam olarak bu değildi. O yüzden heyecanlıyım. Haydi Almanya!
“2014'ten beri berbattık, o yüzden yarı final fena olmaz. Ama Almanya Liverpool'un ve Dortmund'un yoğunluğunu, temposunu, enerjisini, ruhunu herhangi bir şekilde yansıtabilirse, heyecanlanıyorum! Bunu milli takımda tekrarlamanın zor olduğunu biliyorum ama yapabilirlerse, eğer bunu yapabilirseniz, bu heavy metal futbol olurdu!”
- Getty
Almanya fikstürü: Klopp için Uluslar Ligi açılış maçları
Klopp dönemi, perşembe günü Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da Hollanda ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçıyla başlayacak. İlk iç saha maçı ise pazar günü Augsburg'daki WWK Arena'da Yunanistan'ı ağırladığında oynanacak.
Euro 2028 elemeleri Mart 2027'de başlayacak; Almanya'nın son beş büyük turnuva katılımındaki en iyi derecesi ise 2024'te kendi sahasında düzenlenen bu turnuvada çeyrek finale kalmak oldu.
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