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SSC Napoli v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
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Daha ağır bir cezayla karşı karşıya: Men cezası ve para cezası Allegri'yi Juventus derbisinden uzak tutuyor

Juventus - SSC Napoli
Juventus
SSC Napoli
Serie A
SSC Napoli - Roma
Roma
Monza - SSC Napoli
Monza
M. Allegri
B. Badiashile
L. Spinazzola
İtalya
Fransa

Napoli'de darbeler peş peşe geliyor: İki sakatlık savunma krizini derinleştiriyor

Napoli, Roma'ya karşı oynanan ve 3-3 sona eren heyecanlı maçın ardından yeni darbeler aldı; Napoli iki kez öne geçti ancak galibiyeti elinden kaçırdı.

Roma'nın beraberlik golünü atmasının ardından hakeme karşı öfke patlaması yaşayan Napoli teknik direktörü Massimiliano Allegri kırmızı kart gördü.

Tuttosport'a göre, "İtalya Ligi spor hakimi Gerardo Mastrandrea, turnuvanın sekizinci haftasının bitiminin ardından yayımlanan resmi açıklamaya göre Allegri'ye iki maç men cezası ve 10 bin euro para cezası verdiğini açıkladı."

Açıklamada, cezanın; teknik direktörün ikinci yarının normal süresinin son dakikasında hakeme "hakaret içeren bir ifade" yöneltmesi, ardından soyunma odalarında hakemlere "son derece saygısızlık içeren bir ifade" kullanması ve rakip takımın yetkililerinden birine karşı saldırgan bir tavır takınması nedeniyle verildiği belirtildi.

Kararda, ihlallerin maçın hakemi ve dördüncü hakem tarafından tespit edildiği, son olayın ise spor savcılığı bürosunun görevlileri tarafından saptandığı ifade edildi.

Böylece Allegri, çarşamba günü oynanacak Monza maçında ve önümüzdeki pazar Torino'da oynanacak Juventus maçında Napoli'yi teknik alandan yönetemeyecek.

  • Napoli itiraza gidiyor: yeni bir ceza ihtimali gündemde

    Napoli, iki maçlık men cezasına itiraz etmeye kararlı olduğunu açıkladı; dosya belgelerini incelemek istediğini vurgularken itirazda dayanacağı gerekçeleri açıklamadı.

    Bir başka gelişmede, Allegri'ye atfedilen ve maçtan sonra, basın toplantısından önce yapılan açıklamalar, spor savcılığı tarafından ayrı bir soruşturmanın kapısını aralayabilir.

    Habere göre teknik direktör, Roma hakkında şu yorumu yaptı: "Geçen yıl Şampiyonlar Ligi'ni ceplerine koydular. Onlar her zaman aynı."

    Tuttosport şöyle yazdı: "Bu açıklama spor hâkiminin bildirisinde yer almadı; bu da ayrı bir soruşturmanın açılma ihtimalinin hâlâ gündemde olduğu, ancak şu ana kadar ilan edilmiş bir karar bulunmadığı anlamına geliyor."

    Diğer kararlarda ise Lecce oyuncusu Kialonda Gaspar iki maç men cezası aldı; bir dizi kulübe de para cezası verildi. Bunlar arasında 15 bin euro ile Lecce, 3 bin euro ile Udinese, ikişer bin euro ile de Cagliari, Lazio ve Parma yer aldı.

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  • Napoli savunmasına yeni bir darbe: Juventus karşısında etkili eksikler

    Napoli'ye yeni bir darbe daha geldi. Tıbbi tetkikler, defans oyuncuları Noa Lang ve Leonardo Spinazzola'nın sakatlandığını ortaya koydu ve ikili Juventus maçının yanı sıra Monza ve Porto karşılaşmalarında da forma giyemeyecek.

    Takım, önümüzdeki pazar günü oynanacak Juventus maçı öncesinde çarşamba günü İtalya Serie A kapsamında Monza ile karşılaşmaya hazırlanırken, teknik direktör Massimiliano Allegri, özellikle son maçlarda Amir Rrahmani'nin yokluğuyla savunma hattını etkileyen sakatlık kriziyle mücadele etmeyi sürdürüyor.

    Napoli, antrenman raporunda Lang'in tetkiklerden geçtiğini ve sağ uyluğundaki rektus femoris kasında orta dereceli bir yırtık tespit edildiğini açıkladı.

    Spinazzola ise Roma maçının son dakikalarında kas yorgunluğu yaşadı; ardından yapılan tetkikler sağ uyluğundaki biseps kasında birinci dereceden bir yırtık olduğunu ortaya koydu.

    TuttosportTuttosport sözlerini şöyle sürdürdü: "Rapor, Rrahmani'nin takımla birlikte antrenmanlara döndüğünü doğruladı. Bu, Allegri için olumlu bir gelişme; teknik direktör, savunmacıyı Juventus maçına hazırlamak için Monza karşısında dinlendirmeyi tercih edebilir."

    Lang ve Spinazzola'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki Monza, Juventus ve Porto maçlarında forma giyemeyeceği bekleniyor. Ayrıca Lang, Lazio maçında da yer alamayacak; Spinazzola'nın ise bu maça yetişme ihtimali bulunuyor.

    Lang, 21 Kasım'da Torino karşısında ya da Manchester City deplasmanındaki önemli Avrupa maçında sahalara dönebilir. Böylece Allegri, maçların yoğun olduğu bu dönemde Napoli savunmasına dengeyi yeniden kazandırmak için yeni bir zorlukla karşı karşıya kalacak.

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