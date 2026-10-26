Napoli, iki maçlık men cezasına itiraz etmeye kararlı olduğunu açıkladı; dosya belgelerini incelemek istediğini vurgularken itirazda dayanacağı gerekçeleri açıklamadı.

Bir başka gelişmede, Allegri'ye atfedilen ve maçtan sonra, basın toplantısından önce yapılan açıklamalar, spor savcılığı tarafından ayrı bir soruşturmanın kapısını aralayabilir.

Habere göre teknik direktör, Roma hakkında şu yorumu yaptı: "Geçen yıl Şampiyonlar Ligi'ni ceplerine koydular. Onlar her zaman aynı."

Tuttosport şöyle yazdı: "Bu açıklama spor hâkiminin bildirisinde yer almadı; bu da ayrı bir soruşturmanın açılma ihtimalinin hâlâ gündemde olduğu, ancak şu ana kadar ilan edilmiş bir karar bulunmadığı anlamına geliyor."

Diğer kararlarda ise Lecce oyuncusu Kialonda Gaspar iki maç men cezası aldı; bir dizi kulübe de para cezası verildi. Bunlar arasında 15 bin euro ile Lecce, 3 bin euro ile Udinese, ikişer bin euro ile de Cagliari, Lazio ve Parma yer aldı.