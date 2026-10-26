Napoli, Roma'ya karşı oynanan ve 3-3 sona eren heyecanlı maçın ardından yeni darbeler aldı; Napoli iki kez öne geçti ancak galibiyeti elinden kaçırdı.
Roma'nın beraberlik golünü atmasının ardından hakeme karşı öfke patlaması yaşayan Napoli teknik direktörü Massimiliano Allegri kırmızı kart gördü.
Tuttosport'a göre, "İtalya Ligi spor hakimi Gerardo Mastrandrea, turnuvanın sekizinci haftasının bitiminin ardından yayımlanan resmi açıklamaya göre Allegri'ye iki maç men cezası ve 10 bin euro para cezası verdiğini açıkladı."
Açıklamada, cezanın; teknik direktörün ikinci yarının normal süresinin son dakikasında hakeme "hakaret içeren bir ifade" yöneltmesi, ardından soyunma odalarında hakemlere "son derece saygısızlık içeren bir ifade" kullanması ve rakip takımın yetkililerinden birine karşı saldırgan bir tavır takınması nedeniyle verildiği belirtildi.
Kararda, ihlallerin maçın hakemi ve dördüncü hakem tarafından tespit edildiği, son olayın ise spor savcılığı bürosunun görevlileri tarafından saptandığı ifade edildi.
Böylece Allegri, çarşamba günü oynanacak Monza maçında ve önümüzdeki pazar Torino'da oynanacak Juventus maçında Napoli'yi teknik alandan yönetemeyecek.