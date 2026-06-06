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Cyle Larin’in kötü formu hücumdaki endişeleri artırırken Luc de Fougerolles öne çıkıyor - Kanada’nın Dünya Kupası öncesi hazırlık maçlarının kazananları ve kaybedenleri

Winners & losers
FEATURES
Kanada - İrlanda
Kanada
İrlanda
Hazırlık Maçları
J. Marsch
C. Larin
L. De Fougerolles

Kanada’nın Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçları hem umut hem de endişe yarattı; Luc de Fougerolles göze çarptı, Ismaël Koné etkileyici bir performans sergiledi ve Cyle Larin’in gol kıtlığı daha da derinleşti.

MONTREAL -- Kanada'nın İrlanda ile 1-1 berabere kaldığı maçın hemen ardından, Jesse Marsch karamsarlığa pek yer vermedi.

Genelde iyimser olan ancak takımından daha fazlasını istemekten asla çekinmeyen Kanada teknik direktörü, takımının Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçının ardından sözlerini dikkatli seçti.

"Olumlu olacağım," dedi Montréal'deki gazetecilere. "Buraya bir sürü olumsuz soru almak için gelmedim, ama bana olumsuz sorular sorarsanız, bir sonrakine geçeceğim. Bu grup gerçekten güçlü; çok kararlı, formda ve mücadeleye hazır... evet, birkaç gol atmamız gerekiyor, ama atacağız."

Bu sözler bazılarını hayal kırıklığına uğratmış olabilir. Kanada, zayıflamış bir İrlanda takımını yenememişti ve hücumdaki sorunlar barizdi. Ancak Marsch da ölçülüydü. Kanada'yı ilk kez Dünya Kupası ev sahibi olarak yöneten bir teknik direktör için, turnuva başlamadan günler önce paniğe kapılmanın pek bir anlamı yok.

Kanada’nın Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçları üzerinde düşünülmesi gereken çok şey sundu. Edmonton’da 43.000’den fazla taraftarın önünde, şiddetli yağmur altında Dünya Kupası’na katılacak Özbekistan’ı 2-0 yendiler, ardından Montréal’deki biletleri tükenen Stade Saputo’da İrlanda ile berabere kaldılar.

Şimdi hazırlıklar daha da hassas bir hal alıyor. Kanada, seyircileri gördü, atmosferi hissetti ve kadrodaki birçok oyuncuyu denedi. Asıl soru, Bosna-Hersek, İsviçre ve Katar ile oynayacağı B Grubu maçlarına başlamadan önce takımın durumunun ne olduğu.

Takımdaki hava özellikle endişeli değil. Aşırı heyecanlı da değil. Her şeyden çok, konsantre bir hava hakim. Büyük ölçüde sıcak hava antrenmanları ve kondisyon çalışmalarına ayrılan iki haftanın ardından, önümüzdeki birkaç gün daha çok taktik çalışmalara, daha keskin duran top hazırlıklarına ve Dünya Kupası maçlarının kaderini belirleyebilecek detaylara daha yakından bakmaya ayrılacak gibi görünüyor.

Marsch, "Şu anda elimizdeki bu fırsatla, ana odak noktamız performanslarımız, galibiyetlerimiz ve başarılarımızla bunu yakalamak ve ülkemize gerçekten gurur duyacağı bir şey sunmak" dedi.

Böylece, hazırlık maçları sona erdiğinde, GOAL, Kanada'nın Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçlarının kazananlarını ve kaybedenlerini analiz ediyor.

  • Luc de Fougerolles, CanadaGetty

    KAZANAN: Luc de Fougerolles

    Luc de Fougerolles, iki yaz önce Copa América’da Uruguay karşısında 18 yaşındayken büyük bir etki bırakmıştı. Şu anda 20 yaşında olan oyuncu, Toronto’da oynanacak Kanada’nın Dünya Kupası açılış maçında ilk 11’de yer almayı başardı.

    Bu hiç de küçük bir sıçrama değil.

    De Fougerolles, Fulham'ın akademisinde oynarken Kanada milli takımına ilk kez girmiş, ardından geçen yaz düzenli olarak profesyonel maçlarda forma giyebilmek için kiralık olarak transfer olmuştu. Belçika'nın FCV Dender takımında forma şansı bulan oyuncunun o zamandan bu yana gösterdiği gelişme açıkça görülüyor.

    Moïse Bombito'nun kırık bacağının iyileşmesi Kanada'nın umduğu kadar hızlı ilerlemediğinden, de Fougerolles iki hazırlık maçında toplam 150 dakika oynadı. İrlanda maçı, 1 Mart'tan bu yana ilk kez 90 dakika boyunca sahada kaldığı maçtı, ancak bu görev için fazlasıyla hazır görünüyordu.

    İrlanda karşısında, Troy Parrott'u ve fiziksel gücü yüksek İrlandalı hücum oyuncularını gerçek bir soğukkanlılıkla kontrol etti. İkili mücadelelerde sakindi, pozisyon alışı keskin ve oyunun gerektirdiği anlarda orta sahaya girmeye istekliydi; tam da Marsch'ın stoperlerinden beklediği türden bir agresiflik.

    En hızlı savunma oyuncusu değil, ancak tehlikeyi iyi okuyor. İrlanda'nın bir atağında, Parrott'u kesmek için mükemmel bir açı yakaladı ve daha ciddi bir duruma dönüşmeden umut vaat eden bir atağı sonlandırdı.

    Topla birlikteyken, de Fougerolles bir stoper bedeninde yaratıcı bir orta saha oyuncusunun vizyonuna sahip. Fazladan bir dokunuş yapmaktan, boş alana doğru ilerlemekten ve baskı altında paslar atmaktan çekinmiyor. Diğer zamanlarda ise, çok daha deneyimli bir savunmacının sakinliğiyle topu koruyor.

    "Top bendeyken, birine doğru adım attığımda bir nevi işaret arıyorum," dedi GOAL'a. "Yanındaki oyuncuyu boşaltmaya çalışıyorum ve eğer onlar benim o oyuncuya pas atacağımı tahmin ederse, o zaman belki de devam ederim.

    “Sezon, maçlara çıkıp bu tür durumlarla karşılaşmak açısından gerçekten çok iyiydi, çünkü bu tür senaryoları ve durumları gördüğünüzde, daha önce de bunları yaşamış olursunuz ve sahada sorunları çözmek daha kolay hale gelir.”

    Kanada'nın Dünya Kupası öncesinde merkez savunmada öne çıkacak birine ihtiyacı vardı. De Fougerolles belki de bundan fazlasını yaptı. Belki de ilk 11'e girmeyi başardı.

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  • Derek Cornelius, CanadaGetty

    MAĞLUP: Derek Cornelius

    De Fougerolles’in yükselişi, Derek Cornelius’un durumunu da daha karmaşık hale getiriyor.

    Rangers'ın stoper oyuncusu, İrlanda karşısında 90 dakika boyunca sahada kaldı. Bu, 2 Kasım'dan bu yana oynadığı ilk tam maç ve 2026'da Kanada formasıyla çıktığı dördüncü maçtı. Kulüpte düzenli olarak forma giyememesi, performansına yansıdı.

    Cornelius'un Rangers'taki kiralık dönemi planlandığı gibi gitmedi ve ritim eksikliği, oyunundaki bazı rutin unsurları etkilemeye başladı. Özbekistan maçında, uzun bir topu takip ederken Bombito ile çarpıştı ve Eldor Shomurodov'a net bir gol şansı verdi. İrlanda maçında ise, daha keskin bir rakip karşısında daha pahalıya mal olabilecek birkaç küçük hata yaptı.

    Hala beğenilecek çok şey var. Cornelius hava toplarında hakimiyetini sürdürüyor, duran toplarda tehlikeli ve doğrudan serbest vuruş seçeneği olarak kullanışlı. Marsch ona açıkça güveniyor ve hala Bombito veya de Fougerolles'in yanında açılış maçına ilk 11'de başlayacak gibi görünüyor.

    Ancak bu performanslar pek de güven verici değildi. Bombito tamamen formuna kavuşursa ve de Fougerolles bu gidişatı sürdürürse, Kanada sonunda stoperde farklı bir ilk tercih ikilisi kurabilir.

    Şu an için Cornelius'un en büyük mücadelesi maç formunu yakalamak. Kanada'nın onun bunu bir an önce başarmasına ihtiyacı var.

  • Ismael Kone, CanadaGetty

    KAZANAN: Ismaël Koné

    Ismaël Koné, uzun süredir Kanada kadrosunun en ilgi çekici oyuncularından biri olmuştur. Aynı zamanda, performansını tam olarak kestirmek en zor oyunculardan biri de olmuştur.

    Marsch, bu orta saha oyuncusunun potansiyeline her zaman inanmıştır ve İrlanda maçında Koné, bunun nedenini tam olarak göstermiştir. Topla akıcı, kaçak ve ilerici bir oyun sergilemiş, aynı zamanda savunma anlarında da sertlik katmıştır.

    Memleketi Montréal'de oynayan Koné, rahat ve kendinden emin görünüyordu. Maçı 90 top dokunuşuyla tamamladı ve 76 pasın 70'ini başarıyla tamamladı. Ayrıca, duran top pozisyonunda uzak mesafeden bir şut denedi ve Sassuolo'da geliştirdiği rolüne yeni bir boyut kattı.

    “İkili mücadeleleri kazanıyordu, hava toplarını kazanıyordu, boşta kalan topları topluyordu, topla ilerliyor ve pozisyonlar yaratıyordu,” dedi Marsch, İrlanda maçının ardından, Özbekistan maçında Koné’nin performansına daha eleştirel yaklaşmıştı.

    "Bu gece, onun için başından beri sahip olduğum vizyon buydu: yoğun bir oyuncu olarak, aynı zamanda takımların maç planlarında gerçekten hesaba katamayacakları bir şekilde topla hareket etme yeteneğine sahip, değil mi? O bizim için bir X faktörü."

    Bu son cümle önemli. Kanada’nın orta sahadan maçın ritmini değiştirebilecek çok fazla oyuncusu yok. Koné bunu yapabiliyor. Dünya Kupası’nda da böyle oynarsa, Marsch’a Kanada’nın çok ihtiyaç duyduğu bir şeyi vermiş olacak: orta sahada öngörülemezlik.

  • Cyle Larin, CanadaGetty

    MAĞLUP: Cyle Larin

    İrlanda maçı öncesinde, Cyle Larin’in kulüp geleceği netleşti; Southampton, sekiz gol attığı verimli bir kiralık döneminin ardından RCD Mallorca’dan oyuncuyu kalıcı olarak transfer etti.

    Eski Larin geri dönmüş gibi görünüyordu. Kanada'nın tüm zamanların en golcü ikinci oyuncusu, kampına büyük bir ivmeyle girdi.

    Sonra hazırlık maçları başladı.

    Larin her iki maçta da ilk 11'de yer aldı ancak 2024'ten bu yana süren ve şu anda 14 maça ulaşan milli takımdaki gol orucunu sonlandıramadı. İki hazırlık maçında tek bir net şansı vardı; İrlanda kalesine attığı dar açılı şutu Mark Travers fazla zorlanmadan kurtardı. Bunun dışında çok az doğrudan tehdit oluşturdu.

    Adil olmak gerekirse, Kanada'nın forvetlerinden hiçbiri hazırlık maçlarında gol atamadı. Jonathan David'in Kanada formasıyla attığı en son goller, Mart ayında İzlanda'ya karşı attığı iki penaltı golüydü. Ancak Larin'in zorlukları göze çarpıyordu çünkü hücum partnerleriyle uyumsuz görünüyordu ve Kanada'nın ihtiyaç duyduğu ceza sahası varlığını tutarlı bir şekilde sağlayamıyordu.

    Ayrıca, İrlanda'nın penaltısına yol açan yüksek tekme kararında ve nihayetinde Kanada'nın galibiyetine mal olan ribaund golünde de rol oynadı.

    Gol atma konusundaki endişe gerçek. Kanada fırsatlar yaratıyor, ancak net fırsatlar yeterince yok. Ve fırsatlar geldiğinde de bitiriş yeterince keskin olmuyor.

    Şu an için Larin, Tani Oluwaseyi ve Promise David'in önünde, David ile birlikte Dünya Kupası açılış maçında ilk 11'de yer alması muhtemel görünüyor. Ancak ona tanınan süre ne kadar? Bu aşamada, çok uzun olmayabilir.

    Hazırlık maçları bitti. Sabır gösterilebilecek süre çok daha kısalmak üzere.

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