Cyle Larin’in kötü formu hücumdaki endişeleri artırırken Luc de Fougerolles öne çıkıyor - Kanada’nın Dünya Kupası öncesi hazırlık maçlarının kazananları ve kaybedenleri

MONTREAL -- Kanada'nın İrlanda ile 1-1 berabere kaldığı maçın hemen ardından, Jesse Marsch karamsarlığa pek yer vermedi.

Genelde iyimser olan ancak takımından daha fazlasını istemekten asla çekinmeyen Kanada teknik direktörü, takımının Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçının ardından sözlerini dikkatli seçti.

"Olumlu olacağım," dedi Montréal'deki gazetecilere. "Buraya bir sürü olumsuz soru almak için gelmedim, ama bana olumsuz sorular sorarsanız, bir sonrakine geçeceğim. Bu grup gerçekten güçlü; çok kararlı, formda ve mücadeleye hazır... evet, birkaç gol atmamız gerekiyor, ama atacağız."

Bu sözler bazılarını hayal kırıklığına uğratmış olabilir. Kanada, zayıflamış bir İrlanda takımını yenememişti ve hücumdaki sorunlar barizdi. Ancak Marsch da ölçülüydü. Kanada'yı ilk kez Dünya Kupası ev sahibi olarak yöneten bir teknik direktör için, turnuva başlamadan günler önce paniğe kapılmanın pek bir anlamı yok.

Kanada’nın Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçları üzerinde düşünülmesi gereken çok şey sundu. Edmonton’da 43.000’den fazla taraftarın önünde, şiddetli yağmur altında Dünya Kupası’na katılacak Özbekistan’ı 2-0 yendiler, ardından Montréal’deki biletleri tükenen Stade Saputo’da İrlanda ile berabere kaldılar.

Şimdi hazırlıklar daha da hassas bir hal alıyor. Kanada, seyircileri gördü, atmosferi hissetti ve kadrodaki birçok oyuncuyu denedi. Asıl soru, Bosna-Hersek, İsviçre ve Katar ile oynayacağı B Grubu maçlarına başlamadan önce takımın durumunun ne olduğu.

Takımdaki hava özellikle endişeli değil. Aşırı heyecanlı da değil. Her şeyden çok, konsantre bir hava hakim. Büyük ölçüde sıcak hava antrenmanları ve kondisyon çalışmalarına ayrılan iki haftanın ardından, önümüzdeki birkaç gün daha çok taktik çalışmalara, daha keskin duran top hazırlıklarına ve Dünya Kupası maçlarının kaderini belirleyebilecek detaylara daha yakından bakmaya ayrılacak gibi görünüyor.

Marsch, "Şu anda elimizdeki bu fırsatla, ana odak noktamız performanslarımız, galibiyetlerimiz ve başarılarımızla bunu yakalamak ve ülkemize gerçekten gurur duyacağı bir şey sunmak" dedi.

Böylece, hazırlık maçları sona erdiğinde, GOAL, Kanada'nın Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçlarının kazananlarını ve kaybedenlerini analiz ediyor.