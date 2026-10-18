Getty Images Sport
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Cuti Romero'nun sakatlığının boyutu belli oldu: Atletico Madridli savunmacının yalnızca iki maç kaçırması bekleniyor
Simeone için olumlu haber
Romero'ya bu pazar yapılan tanı testlerinin sonuçları, Simeone'ye ve Atletico Madrid sağlık ekibine derin bir nefes aldırdı. Atletico Madrid'in savunmadaki toparlanmasının temel taşı hâline gelen stoper, Cornella'da Espanyol'a karşı oynanan maçın ikinci yarısında oyundan çıkmak isteyince büyük endişe yaratmıştı. İlk değerlendirmeler ciddi bir sakatlık ihtimaline işaret etse de son sağlık raporu çok daha iyimser.
Sağlık kontrolleri, Arjantin kaptanı Romero'nun kasık bölgesindeki addüktör kasında sakatlık yaşadığını doğruladı. Ancak sakatlığın ciddi bir yırtık değil, hafif dereceli bir zorlanma olduğu belirlendi. Bu nedenle savunma oyuncusunun yaklaşık 10 ila 12 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor.
- Getty Images Sport
Kaçırılacak sıradaki maçlar
Romero, salı günü Stuttgart ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı için bu pazartesi Almanya'ya uçacak kafilede yer almayacak. Simeone'nin takımı, Liverpool karşısında aldığı 2-1'lik açılış yenilgisinin ardından ikinci maçında Manchester United'ı evinde 2-0 mağlup ederek toparlandı. Şimdi Avrupa'da bu çıkışını sürdürmek istiyor.
2022 Dünya Kupası şampiyonu, gelecek cumartesi Metropolitano'da Deportivo ile oynanacak La Liga maçında da forma giyemeyecek. Ancak bir hafta sonra Atletico'nun Ciutat de Valencia'da Levante ile oynayacağı maçta dönmesi bekleniyor. Stoperin hızla iyileşmesi, 22 puanla La Liga'da ikinci sırada yer alan ve lider Barcelona'nın beş puan gerisinde bulunan Simeone'nin takımı için kritik önem taşıyor.
Gözler önemli haftada
Romero'nun dönüşünde temkinli davranılmasının nedeni, yaklaşan zorlu maç takvimi. Levante karşılaşması olası bir dönüş tarihi olsa da kulübün öncelikli hedefi, oyuncunun sonraki yedi gün için tamamen hazır olmasını sağlamak. Simeone'nin takımı açısından o hafta, hem İspanya'daki hem de Avrupa'daki hedeflerini belirleyebilecek iki maç nedeniyle sezonun ilk yarısının belki de en kritik dönemi.
Atletico Madrid, önce salı günü Şampiyonlar Ligi'ndeki önemli karşılaşmada Alman devi Bayern Münih'i Metropolitano'da ağırlayacak. Bu Avrupa sınavının ardından, bir sonraki pazar günü Barcelona ile ligde karşı karşıya gelecek. Savunmanın lideri Romero'nun bu iki maçta forma giyebilmesi, takımın taktik düzeni açısından hayati görülüyor. Bu sezon takımın kendine özgü savunma sağlamlığını yeniden kazanmasındaki başlıca etken, onun sahadaki varlığı oldu.
- Getty Images Sport
Romero'nun Atletico'daki etkileyici başlangıcı
Romero, bu yaz Tottenham Hotspur'dan yaklaşık 34,2 milyon sterlin karşılığında Atletico Madrid'e transfer oldu ve Metropolitano'da beş yıllık sözleşme imzaladı. Savunmacı, şu ana kadar tüm kulvarlarda sekiz maça çıktı ve bir gol attı. Bu kritik gol, La Liga'da Alaves'e karşı geldi.
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