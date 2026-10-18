Romero'ya bu pazar yapılan tanı testlerinin sonuçları, Simeone'ye ve Atletico Madrid sağlık ekibine derin bir nefes aldırdı. Atletico Madrid'in savunmadaki toparlanmasının temel taşı hâline gelen stoper, Cornella'da Espanyol'a karşı oynanan maçın ikinci yarısında oyundan çıkmak isteyince büyük endişe yaratmıştı. İlk değerlendirmeler ciddi bir sakatlık ihtimaline işaret etse de son sağlık raporu çok daha iyimser.

Sağlık kontrolleri, Arjantin kaptanı Romero'nun kasık bölgesindeki addüktör kasında sakatlık yaşadığını doğruladı. Ancak sakatlığın ciddi bir yırtık değil, hafif dereceli bir zorlanma olduğu belirlendi. Bu nedenle savunma oyuncusunun yaklaşık 10 ila 12 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor.