Bild gazetesinin haberine göre, Michael Olise'nin 4-3 (2-3) skorunu belirleyen son dakika golünün ardından, Alman rekortmeninin bazı taraftarları, sevinçlerini paylaşmak üzere FCB yıldızlarıyla birlikte kutlama yapmak için Allianz Arena'nın sahasına izinsiz olarak girdi.
"Çürüklerim ve ağrılarım var": FC Bayern Münih taraftarları, Michael Olise'nin Real Madrid'e attığı son dakika galibiyet golünün ardından fotoğrafçıları bilinçsiz hale getirecek şekilde ezip geçti
Ancak bu sırada neredeyse bir felaket yaşanıyordu. Tribünün altında görev yapan iki fotoğrafçı, oyuncularla taraftar kalabalığının arasına sıkışmış ve coşkulu taraftarlar tarafından ezilmişti. Reuters haber ajansından fotoğrafçı Kai Oliver Pfaffenbach, bu kargaşanın ardından kısa bir süreliğine bilincini kaybetti.
"Güney tribünündeki taraftarlar tarafından ezildim, yerde baygın halde yatıyordum," diye yazarak daha sonra özel Instagram hesabında ilgili bir fotoğrafı paylaştı. Bild gazetesine verdiği demeçte ayrıca şunları söyledi: "Dördüncü golün ardından her şey kontrolden çıktı. Sonra bayıldım ve olan bitenin farkında değildim. Her şey bittiğinde ve saha boşaldığında kendime geldim. Çürüklerim ve ağrılarım var. Fotoğraf ekipmanımın durumunu henüz kontrol edemedim."
Görünüşe göre Bayern taraftarları özür diliyor
Neyse ki, Bavyera Kızılhaçı'nın sağlık ekibi kısa sürede olay yerine gelerek Pfaffenbach'ı ayağa kaldırdı. "Mükemmel bir şekilde ilgilenen sağlık görevlilerine teşekkür ederim. Daha kötüsü olmamış olmasına sevindim. İç sahada oynanan bir maçta böyle bir şey olmamalı." Reuters fotoğrafçısının yanı sıra bir başka kadın fotoğrafçı da yaralandı; kafasında bir yırtık oluştu.
Aslında, tribünlerin önündeki seyircilerin stadyumun iç alanına girmesi kesinlikle yasaktır, özellikle de maç devam ederken ve henüz bitiş düdüğü çalınmamışsa. Taraftar çatı örgütü Club Nr. 12, AFP haber ajansının sorusu üzerine şu açıklamayı yaptı: "Medya temsilcilerinin yaralanmasından dolayı üzgünüz (...). Bildiğimiz kadarıyla bu konuda FC Bayern München ile en azından bazı taraftarlar arasında bir görüşme yapıldı." Taraftarlar, "kazara meydana gelen yaralanmalar" için özür dilemişler.
"Bunu doğru bir yol olarak görüyoruz ve bu yaklaşımı ve hızlı iletişimi memnuniyetle karşılıyoruz," denilen açıklamada ayrıca, "Tüm mağdurlara acil şifalar diliyoruz," ifadesi yer aldı.