"Çürüklerim ve ağrılarım var": FC Bayern Münih taraftarları, Michael Olise'nin Real Madrid'e attığı son dakika galibiyet golünün ardından fotoğrafçıları bilinçsiz hale getirecek şekilde ezip geçti

Ancak bu sırada neredeyse bir felaket yaşanıyordu. Tribünün altında görev yapan iki fotoğrafçı, oyuncularla taraftar kalabalığının arasına sıkışmış ve coşkulu taraftarlar tarafından ezilmişti. Reuters haber ajansından fotoğrafçı Kai Oliver Pfaffenbach, bu kargaşanın ardından kısa bir süreliğine bilincini kaybetti.

"Güney tribünündeki taraftarlar tarafından ezildim, yerde baygın halde yatıyordum," diye yazarak daha sonra özel Instagram hesabında ilgili bir fotoğrafı paylaştı. Bild gazetesine verdiği demeçte ayrıca şunları söyledi: "Dördüncü golün ardından her şey kontrolden çıktı. Sonra bayıldım ve olan bitenin farkında değildim. Her şey bittiğinde ve saha boşaldığında kendime geldim. Çürüklerim ve ağrılarım var. Fotoğraf ekipmanımın durumunu henüz kontrol edemedim."