Curtis Jones, Mohamed Salah'ın Liverpool'dan ayrılışını izlemenin "zor" olduğunu itiraf ederken, orta saha oyuncusu ayrılan yıldızdan "çok şey öğrendiğini" söyledi
Efsanevi bir isim veda için hazırlanıyor
Liverpool'un orta saha oyuncusu Jones, forvetin taraftarlara yönelik duygusal veda mesajını değerlendirirken, Salah'ın Anfield'dan ayrılmaya hazırlanışını izlemenin "zor" olduğunu itiraf etti ve Mısırlı yıldızdan "çok şey öğrendiğini" açıkladı.
Taraftarlara hitaben yaptığı duygusal açıklamada Salah, ayrılma kararını doğruladı ve Jones'un kulüpte ilk kez forma giymeden önce başlayan Liverpool serüvenine son verdi.
Jones, Mısır Kralı'nın etkisini değerlendiriyor
Jones, böylesine etkili bir figürü kaybetme konusunda soyunma odasının bakış açısını kısaca aktardı. Salah rekorlar kırarken kadroda yükselmiş olan orta saha oyuncusu, ayrılan yıldızın belirlediği profesyonel standartları hemen vurguladı.
Jones, TNT'ye yaptığı açıklamada, "Bir taraftar olarak da konuşuyorum, bu kulübe her şeyini vermiş Mo gibi bir oyuncunun [ayrılmasını] görmek elbette zor" dedi. "Kendi kırdığı rekorlar... Onun yolculuğunun bir parçası olmak ve ne kadar çok çalıştığını görmek büyük bir mutluluktu. Mo'yu her zaman goller, asistler ve yaşattığı heyecan verici anlarla görürsünüz. Bir oyuncu olarak, spor salonunda ne kadar sıkı çalıştığını, kendine, vücuduna ve toparlanmasına ne kadar özen gösterdiğini ve yaptığı tüm ekstra çalışmaları gördüm. Ondan çok şey öğrendim ve aldım. Mo gibi yapılı değilim ama aynı zihniyete sahip olmaya çalışıyorum."
Bir efsane için masalsı bir son peşinde
Salah’ın Anfield’daki kariyerinin sonuna yaklaşılmasıyla birlikte, dikkatler onun kupa vitrinini daha da zenginleştirerek ayrılmasını sağlamaya yöneldi. Liverpool “inişli çıkışlı” bir sezon geçirdi, ancak orta saha oyuncusu, kulüpte başarılabilecek her şeyi başaran bu oyuncuya yakışır bir veda sunmak için takımın kararlı olduğunu vurguladı.
Robbie Fowler'ın Salah'ın bir kazanan olarak ayrılmasını sağlamak isteyip istemediğini sorması üzerine Jones, "Yüzde 100 evet. Bence Mo da bunu isterdi. O da bizim her zaman onun arkasında olduğumuzu biliyor, tıpkı onun her zaman bizim arkamızda olduğu gibi. Bu sezon inişli çıkışlı geçti ama iyi bir sonuçla bitirmek güzel olurdu. İyi takımlarla arka arkaya maçlar oynayacağımızı biliyoruz ama elbette taraftarlar ve takım için, özellikle de şimdi Mo için her zaman elimizden gelenin en iyisini yapacağız."
Bir kulüp simgesinin sayılarını karşılaştırma
Salah’ın bu sezonki istatistikleri – 34 maçta 10 gol ve 9 asist – hâlâ etkileyici olsa da, Liverpool’un Premier Lig şampiyonluğunu kazandığı sezonda ulaştığı olağanüstü seviyelere kıyasla hafif bir düşüşe işaret ediyor. Geçen sezon, 29 gol ve 18 asist gibi baş döndürücü bir performans sergileyerek, İngiliz birinci liginin gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından biri olarak konumunu sağlamlaştırmıştı.
Performansındaki hafif düşüşe rağmen Jones, Salah'ın mirasının sağlam bir şekilde güvence altına alındığına inanıyor. "Onun yaptıklarını kullanmaya çalışıyorum, ondan çok şey öğrendim. O bir efsane olarak ayrılıyor ve yapabileceği her şeyi başardı. Ona iyi şanslar diliyorum," diye ekledi Jones. Şu an için Reds'in odak noktası sahada kalmaya devam ediyor; Salah dönemini güzel bir şekilde kapatmak için zorlu bir fikstürün üstesinden gelmeye çalışıyorlar.