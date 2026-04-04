Curtis Jones, Mohamed Salah'ın Liverpool'dan ayrılışını izlemenin "zor" olduğunu itiraf ederken, orta saha oyuncusu ayrılan yıldızdan "çok şey öğrendiğini" söyledi

Salah’ın Anfield’daki kariyerinin sonuna yaklaşılmasıyla birlikte, dikkatler onun kupa vitrinini daha da zenginleştirerek ayrılmasını sağlamaya yöneldi. Liverpool “inişli çıkışlı” bir sezon geçirdi, ancak orta saha oyuncusu, kulüpte başarılabilecek her şeyi başaran bu oyuncuya yakışır bir veda sunmak için takımın kararlı olduğunu vurguladı.

Robbie Fowler'ın Salah'ın bir kazanan olarak ayrılmasını sağlamak isteyip istemediğini sorması üzerine Jones, "Yüzde 100 evet. Bence Mo da bunu isterdi. O da bizim her zaman onun arkasında olduğumuzu biliyor, tıpkı onun her zaman bizim arkamızda olduğu gibi. Bu sezon inişli çıkışlı geçti ama iyi bir sonuçla bitirmek güzel olurdu. İyi takımlarla arka arkaya maçlar oynayacağımızı biliyoruz ama elbette taraftarlar ve takım için, özellikle de şimdi Mo için her zaman elimizden gelenin en iyisini yapacağız."







