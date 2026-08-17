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Curtis Jones'ın Como hazırlık maçında ortaya çıkan “beyaz yalanının” ardından Inter, Liverpool ile yeni görüşmelere hazırlanıyor
Anfield'daki "küçük beyaz yalan"ın ardındaki gerçek
Jones'un geleceğine ilişkin spekülasyonlar, Liverpool'un kısa süre önce Cesc Fabregas'ın Como'suna karşı oynadığı hazırlık maçlarından oluşan çift karşılaşmanın ardından yoğunlaştı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, pazar günü maç kadrosunda dikkat çeken bir eksik isimdi; Premier League devi resmi olarak dışarıda kalma gerekçesi olarak kalça problemi gösterdi. Ancak İtalya'dan çıkan söylem, hikâyede basit bir kondisyon sorununun ötesinde daha fazlası olduğunu öne sürüyor.
Sport Mediaset, Liverpool'un yaptığı sağlık açıklamasını, durumun gerçeğini gizlemek için tasarlanmış bir "beyaz yalan" olarak nitelendirecek kadar ileri gitti. Haberde, Jones'un kadro dışı kalmasının gerçek nedeninin San Siro'ya transferi zorlamak istemesi olduğu öne sürüldü.
- IPA Sport
Inter, İngiliz bağlantısının peşinde
Transfer gerçekleşirse Jones, Milan'da Cristian Chivu'nun projesine katılan son yüksek profilli İngiliz olacak. Orta sahanın, Inter yapılanmasında şimdiden kendilerini kabul ettiren vatandaşları John Stones ve Djed Spence ile yeniden bir araya gelmeye istekli olduğu belirtiliyor. Büyüyen bu İngiliz grubu, Serie A'daki hakimiyetini sürdürmek isteyen kulübün son dönemdeki transfer stratejisinin temel taşlarından biri haline geldi.
Corriere dello Sport, Jones'un bu transfere gönülden sıcak baktığını öne sürüyor. San Siro'nun cazibesi ve İtalya'da tanıdık yüzlerle birlikte oynama fırsatı, görünüşe göre Liverpool altyapısından yetişen oyuncuyu geleceğinin çocukluk kulübünden uzakta olduğuna ikna etmiş durumda.
Değerleme farkını kapatmak için yeni görüşmeler planlandı
Oyuncunun transfer olmaya istekli olmasına rağmen, bonservis bedeli konusunda iki kulüp arasında hâlâ önemli bir fark bulunuyor. Liverpool, 40 milyon € civarında bir rakamda ısrar ediyor; Inter ise özellikle Jones'un sözleşmesinin gelecek yıl sona erecek olması nedeniyle şu an bu bedeli ödemeye yanaşmıyor.
Tuttosport'a göre, İtalyan ekibi artık yeni bir görüşme turu planlamak için son derece avantajlı bir konumda. Davide Frattesi'nin kiralık olarak Lazio'ya gitmesinin ardından, Inter Jones'a yer açmak için gerekli kadro boşluğunu başarıyla oluşturdu ve Liverpool ile doğrudan yeni temasın, oyuncunun imzasını nihayet almak amacıyla bu hafta kurulması bekleniyor.
Bu yeni hamlenin parçası olarak Inter'in, bonuslarla birlikte 30 milyon €'luk resmi bir teklif hazırladığı bildiriliyor. Kulüp, oyuncuyu gelecek yaz bedelsiz kaybetme ihtimalinin Liverpool'u taleplerini düşürmeye zorlayacağını umuyor. İtalya şampiyonu, sona yaklaşan sözleşmenin yarattığı baskının, oyuncunun ayrılma isteğinin de etkisiyle, sonunda kendi bütçelerine uyan ve Liverpool'a da tatmin edici bir gelir sağlayan bir uzlaşmaya yol açacağına inanıyor.
- Getty Images
Djed Spence planını uygulamak
Bu müzakere taktiği, Inter'in geçmişte başarıyla kullandığı yöntemlerden biri. Bunun en dikkat çekici örneği, Tottenham'dan Djed Spence'i transfer etme girişimi sırasında yaşanmıştı. Spurs, Dünya Kupası'ndaki etkileyici performanslarının ardından kanat beki için başlangıçta yaklaşık 50 milyon euro seviyesinde yüksek bir bonservis bedeli belirlemişti.
Corriere dello Sport'un haberine göre Inter, Jones'u kadrosuna katmak için benzer bir strateji kullanmaya hazır. Kendi değerlemesinde ısrar edip Liverpool üzerindeki baskının artmasını bekleyerek Inter, orta sahayı sözleşme durumunu yansıtan bir bedelle transfer edebileceğine inanıyor.
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