Jones'un geleceğine ilişkin spekülasyonlar, Liverpool'un kısa süre önce Cesc Fabregas'ın Como'suna karşı oynadığı hazırlık maçlarından oluşan çift karşılaşmanın ardından yoğunlaştı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, pazar günü maç kadrosunda dikkat çeken bir eksik isimdi; Premier League devi resmi olarak dışarıda kalma gerekçesi olarak kalça problemi gösterdi. Ancak İtalya'dan çıkan söylem, hikâyede basit bir kondisyon sorununun ötesinde daha fazlası olduğunu öne sürüyor.

Sport Mediaset, Liverpool'un yaptığı sağlık açıklamasını, durumun gerçeğini gizlemek için tasarlanmış bir "beyaz yalan" olarak nitelendirecek kadar ileri gitti. Haberde, Jones'un kadro dışı kalmasının gerçek nedeninin San Siro'ya transferi zorlamak istemesi olduğu öne sürüldü.



