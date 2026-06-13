O zamandan bu yana düzenlenen üç turnuvada, deneyimsiz takımlar için sonuçlar pek parlak olmadı. Bosna-Hersek 2014’te İran’ı yenerek tarihi bir zafer elde etse de grup aşamasını geçemedi; 2018 ve 2022 turnuvalarında ilk kez katılan Panama, İzlanda ve Katar ise üçü bir araya gelince sadece bir puan toplayabildi.

Ancak bu turnuvanın tarihinde, Yeşil Burun Adaları, Curacao, Ürdün ve Özbekistan'a bu yaz sürpriz bir performans sergileyebilecekleri umudunu verecek pek çok başarı öyküsü var, özellikle de genişletilen format sayesinde 48 katılımcı ülkeden 32'sinin eleme turlarına yükseleceği düşünülürse. Üç maçtan dört puan almak, gruplardan çıkmayı neredeyse garantilemek anlamına geliyor; hatta üç puan bile yeterli olabilir.

Peki, 2026 Dünya Kupası'na ilk kez katılan dört takımdan hangisi sürpriz yapabilir ve bu süreçte tarafsız seyircilerin sevgisini kazanabilir?