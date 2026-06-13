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Ameé Ruszkai

Çeviri:

Curacao, Yeşil Burun Adaları ya da Dünya Kupası'na ilk kez katılan takımlardan herhangi biri 2026'da sürpriz yapabilir mi?

Analysis
Dünya Kupası
Curacao
Yeşil Burun Adaları
Ürdün
Özbekistan
FEATURES
Almanya - Curacao
İspanya - Yeşil Burun Adaları
Avusturya - Ürdün
Özbekistan - Kolombiya

Bu yaz Dünya Kupası'nda dört ülke ilk kez sahneye çıkacak; Yeşil Burun Adaları, Curacao, Ürdün ve Özbekistan, uluslararası futbolun en büyük sahnesine ilk kez çıkmaya hazırlanıyor. Turnuvada bir yeni katılımcının eleme turlarına yükselmesinin üzerinden 16 yıl geçti; o zamanlar Slovakya, Güney Afrika'da son şampiyon İtalya'yı şaşkına çevirerek elemişti. Peki, bu yılki ilk kez katılan takımlardan herhangi biri, bu tür bir kahramanlık sergileme potansiyeline sahip mi?

O zamandan bu yana düzenlenen üç turnuvada, deneyimsiz takımlar için sonuçlar pek parlak olmadı. Bosna-Hersek 2014’te İran’ı yenerek tarihi bir zafer elde etse de grup aşamasını geçemedi; 2018 ve 2022 turnuvalarında ilk kez katılan Panama, İzlanda ve Katar ise üçü bir araya gelince sadece bir puan toplayabildi.

Ancak bu turnuvanın tarihinde, Yeşil Burun Adaları, Curacao, Ürdün ve Özbekistan'a bu yaz sürpriz bir performans sergileyebilecekleri umudunu verecek pek çok başarı öyküsü var, özellikle de genişletilen format sayesinde 48 katılımcı ülkeden 32'sinin eleme turlarına yükseleceği düşünülürse. Üç maçtan dört puan almak, gruplardan çıkmayı neredeyse garantilemek anlamına geliyor; hatta üç puan bile yeterli olabilir.

Peki, 2026 Dünya Kupası'na ilk kez katılan dört takımdan hangisi sürpriz yapabilir ve bu süreçte tarafsız seyircilerin sevgisini kazanabilir?

  • Ukraine 2006 World CupGetty Images

    Tarihi en yüksek ve en düşük seviyeler

    2006 Dünya Kupası'ndan bu yana hiçbir turnuvada bu kadar çok ilk kez katılan takım görülmemişti. Almanya'nın ev sahipliği yaptığı o turnuva, ilk iki turnuvayı saymazsak (çünkü 1930'da tüm takımlar ilk kez katılmıştı ve 1934'te katılan 16 takımdan 10'u da ilk kez katılmıştı) yedi takımla bu alanda rekoru elinde tutuyor.

    Gana ve Ukrayna 20 yıl önce başarı hikayeleri yazmıştı; ilki son 16'ya, ikincisi ise çeyrek finallere yükselmişti. Bu, 1938'den bu yana iki ilk kez katılan takımın ilk aşamayı geçmeyi başardığı dört turnuvadan biridir; diğerleri ise, tek iki yeni katılımcı olan Kuzey Kore ve Portekiz'in çeyrek finalde karşılaştığı 1966; Kosta Rika'nın son 16'ya, İrlanda'nın ise çeyrek finale yükseldiği 1990; ve Suudi Arabistan ile Nijerya'nın her ikisinin de son 16'ya ulaştığı 1994'tür.

    Dünya Kupası tarihinde ilk kez katılanlar için en iyi turnuva, üç yeni katılımcının da (Kuzey İrlanda, Sovyetler Birliği ve Galler) son sekize yükseldiği 1958 yılıydı. Dolayısıyla, bu yazki turnuva, dört yeni katılımcının da unutulmaz bir turnuva geçirmesi halinde rekor kırma potansiyeline sahip.

    Elbette bunun gerçekleşme ihtimali düşük, ancak imkansız değil. Sonuçta, grup aşamasını geçmek 2026'da her zamankinden daha ulaşılabilir bir hedef. Bununla birlikte, geçen Aralık ayında yapılan Dünya Kupası kura çekiminde Pot Dört'te yer almayan tek ilk kez katılan takım olan Pot Üç'teki Özbekistan'ın da dahil olmasıyla, bazı gruplar oldukça zorlu olacak.

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  • Curacao World Cup qualifying 2025Getty Images

    Advocaat'ın tecrübesi Curacao'yu ne kadar ileriye taşıyabilir?

    Bu durum, pek çok kişinin dört yeni katılımcı arasında en zorlu kura çekimini yaptığına inandığı Curacao için kesinlikle geçerli. Almanya, Ekvador ve Fildişi Sahili ile aynı gruba düşen bu Karayip ülkesi için turnuva öncesi süreç oldukça hareketli geçti; zira FIFA üye listesine sadece 15 yıl önce giren Curacao, Dünya Kupası tarihinin en küçük ülkesi olacak.

    Hollanda'da yetişmiş ancak Curacao kökenli yeteneklerden yararlanan ülke (kadrodaki tek Curacao doğumlu oyuncu Manchester United'ın yetiştirdiği Tahith Chong'dur), Kanada, Meksika ve ABD'nin yer almadığı CONCACAF elemelerinden tam olarak yararlanmış ve Jamaika'da oynadığı dramatik maçta berabere kalarak Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etmişti.

    Ancak üç ay sonra ve turnuvanın başlamasına sadece dört ay kala, efsanevi teknik direktör Dick Advocaat, hasta kızının yanında olmak için Curacao teknik direktörlüğü görevinden istifa etti. Ardından, bir aydan az bir süre önce, halefi Fred Rutten yönetiminde Çin ve Avustralya'ya karşı alınan çok hayal kırıcı yenilgilerin ardından, 78 yaşındaki Advocaat, kızının durumunun düzelmesiyle göreve geri döndü.

    Curacao'nun güçlü takım ruhu ve üst düzey deneyime sahip çeşitli oyuncularının yanı sıra, Blue Wave'in E Grubu'nda ses getirebilmesi için Advocaat'ın bilgi birikimi hayati önem taşıyacak.

  • Ali Olwan Jordan 2025Getty Images

    Önemli sakatlık, Jordan'ın umutlarına darbe vurdu

    Ürdün, sürpriz yapabilecek daha uygun bir konumda olabilir mi? J Grubu, son şampiyon Arjantin’in yer almasına rağmen, kağıt üzerinde E Grubu kadar ürkütücü görünmüyor; Cezayir ve Avusturya da bu dörtlüyü tamamlıyor. Eleme sürecini “yenilmesi zor” bir takım olma üzerine kuran Ürdün, bu üç takımı da zorlamaya çalışacaktır.

    Jamal Sellami, iyi organize olmuş ve rakibin topun çoğunluğuna sahip olmasına izin vererek derin savunma yapmaktan çekinmeyen, çok sıkı bir grubun başında yer alıyor. Bu takım, J Grubu'ndaki rolünden rahatsızlık duymayacaktır.

    Ancak, zayıf noktası hücumda olabilir. Ürdün hiçbir zaman golcü bir takım olmamış olsa da, savunmadaki düzeni tamamlayacak şekilde kontratakta kalite katan bir dizi iyi forvete sahiptir. Kaptan Musa Al-Taamari, Fransa'da kulüp futbolu oynuyor ve Rennes'in Ligue 1'de altıncı sırada bitirdiği sezonda altı gol ve altı asistle yaz aylarına girerken, kadronun en golcü oyuncusu Ali Olwan ise Dünya Kupası öncesinde sahalara dönmek için ayak bileği ameliyatından zamanında iyileşti.

    Ancak kötü haber, Aralık ayında ön çapraz bağını yırtan takımın sembolü forveti Yazan Al Naimat ile ilgili. Bu olay, Ürdün'ün bir önceki yıl Asya Kupası finaline de ulaşmış olduğu Arap Kupası'nda, Ürdün'ün finale yükseldiği çeyrek final maçında meydana geldi. Al Naimat'ın yokluğu büyük bir kayıp ve bu takımı hedef adamından mahrum bırakarak, forvet hattında istenmeyen bir yeniden düzenlemeye zorluyor.

  • Gilson Tavares Cape Verde 2026Getty Images

    Yeşil Burun Adaları için gerekli uyarlama

    Yeşil Burun Adaları da kağıt üzerinde zorlu bir gruba düşen bir başka ilk kez katılan takım; ancak biraz daha derinlemesine incelendiğinde durum göründüğü kadar çetrefilli olmayabilir. İspanya elbette favorilerden biri, ancak Uruguay’ın bazı sorunları var ve H Grubu’nu tamamlayan Yeşil Burun Adaları ile Suudi Arabistan, bu durumdan yararlanmayı umuyor.

    Curacao gibi, Yeşil Burun Adaları da yaklaşık on yıllık güçlü bir ilerlemenin ardından bu turnuvaya katılabilecek bir kadro oluşturmak için diasporasından yararlanmıştır. 2013 yılında ilk kez Afrika Uluslar Kupası'na katılıp ilk katılımında çeyrek finale yükselen ülke, o zamandan bu yana üç turnuvaya daha katılmış ve 2023'te Güney Afrika'ya penaltılarda yenilerek yarı finale kalamamasının şanssızlığını yaşamıştır. Şimdi, Dünya Kupası'ndaki en yaşlı dördüncü kadro olarak, bu grup en büyük sahnede şansını deneyecek.

    Yeşil Burun Adaları'nı diğer ilk kez katılan takımlardan ayıran şey, oyun tarzının aslında top hakimiyetine dayalı olmasıdır; bu da, topu ellerinde tutamadıkları durumlarda nasıl uyum sağlayacaklarını görmek açısından çok ilginç olacaktır. Bununla birlikte, Mavi Köpekbalıkları'nın hücum tarzı genellikle hızlı ve direkt olma eğilimindedir ki bu da yardımcı olmaktadır.

    Yavaş ve kolayca açılabilen bir savunmanın - eleme turlarında Kamerun'a 4-1 yenilen ve Libya ile 3-3 berabere kalan - bu durumla nasıl başa çıkacağı çok önemli olacak. Geçen Temmuz ayında ön çapraz bağından sakatlanan Villarreal'in savunma oyuncusu Logan Costa'nın yakın zamanda takıma dönmesi bu açıdan büyük bir moral kaynağı oldu, zira 25 yaşındaki oyuncu savunmada gerçek bir fark yaratıyor.

  • Abdukodir Khusanov Uzbekistan 2026Getty Images

    Özbekistan'da stoperler ön plana çıkıyor

    2006 Dünya Kupası'nı ve ardından Ballon d'Or ödülünü kazanan İtalya efsanesi Fabio Cannavaro'nun teknik direktörlüğünü üstlendiği ve kadrosunda Manchester City'nin stoper oyuncusu Abdukodir Khusanov'un başı çektiği Özbekistan'ın, Dünya Kupası'ndaki ilk macerasında başarılı olma umudunun merkezinde savunma disiplininin yer alması hiç de şaşırtıcı olmayabilir.

    Cannavaro'nun göreve getirilmesi ilginçti. Timur Kapadze'nin takımı eleme turlarını geçmesini sağladıktan sonra federasyon, bir sonraki adım için farklı bir isim tercih etti. Cannavaro'nun teknik direktörlük kariyeri şu ana kadar inişli çıkışlı geçti; Çin'deki başarısının ardından Avrupa'da pek de parlak olmayan dönemler yaşadı. Dolayısıyla bu, yeteneklerini sergilemesi için büyük bir fırsat olsa da, göreve getirilme zamanlaması hazırlık açısından pek de ideal değildi.

    Özbekistan, ilk kez Dünya Kupası'na katılan takımlar arasında değerlendirilmesi en zor olanı olabilir. Kadrodaki 15 oyuncu, Şubat ayında başlayan bir ligde kendi ülkelerinde kulüp futbolu oynuyor ve bu zamanlama potansiyel bir avantaj olabilir. Beş oyuncu ise İran'da oynuyor; burada Pers Körfezi Pro Ligi, devam eden savaş nedeniyle dört aydır askıya alınmış durumda.

    Takımda Khusanov ve geçen sezon İstanbul Başakşehir formasıyla 22 gol atarak Süper Lig'de Altın Ayakkabı ödülünü paylaşan golcü Eldor Shomurodov gibi bazı üst düzey yetenekler bulunuyor. Özbekistan, bir sonraki tura yükselme konusunda oldukça açık olan ve Portekiz, Kolombiya ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin de yer aldığı gruptan çıkmaya çalışırken bu oyunculara güvenmeyi umuyor.

  • João Paulo Fernandes Márcio Rosa Cape Verde 2026Getty Images

    Bunlardan herhangi biri başarılı olacak mı?

    Peki, hangi ilk kez katılan takım eleme turlarına yükselme şansını en yüksek görüyor? Özbekistan ve Yeşil Burun Adaları, en az bir maçta galibiyetin ulaşılabilir bir hedef olduğu, daha açık gruplarda yer alıyor. Her ikisi de en iyi üçüncü takımlardan biri olarak tur atlama konusunda gerçek bir şansa sahip.

    Curacao'nun iyi bir performans sergilemesine şaşırmayın, ancak Almanya, Fildişi Sahili ve Ekvador ile oynayacağı maçlar, her rakibin zayıf yönleri olsa da son derece zorlu. Ürdün'e gelince, grup aşamasındaki rakiplerinin de zayıf yönleri var, ancak dünya sıralamasında 63. sırada yer alan bu takımın bunları kullanabilmesi pek olası görünmüyor.

    Bu durumda, eleme turlarında rekor kıran dört yeni takımın yer alması pek olası görünmüyor, ancak 2010'daki Slovakya'dan bu yana ilk kez bir yeni takımın grup aşamasını geçme şansı çok daha yüksek. 2006'dan bu yana ilk kez ve 1994'ten bu yana sadece ikinci kez iki yeni takımın yer alması bile bir olasılık olabilir.