Curaçao'nun 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, çıkış tarihleri ve fiyatlar

Curaçao'nun deplasman forması, başkent Willemstad'ı ve şehrin Punda ile Otrobanda semtlerinde yer alan rengarenk binaları kutluyor. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bu semtler, canlı ve güneş ışığıyla aydınlanan cepheleriyle tanınır; bu tasarımda ise pastel sarı zemin ile çarpıcı pembe, turkuaz ve turuncu şeritler aracılığıyla yansıtılmıştır. Estetiği tamamlayan ise, kollarda, manşetlerde, adidas logosu ve milli amblemin dış hatlarında yer alan karmaşık mavi detaylardır.