Renuka Odedra

Çeviri:

Curaçao'nun 2026 FIFA Dünya Kupası formaları: Ev sahibi, deplasman, çıkış tarihleri ve fiyatlar

Curaçao'nun 2026 formaları açıklandı - adanın Dünya Kupası'ndaki ilk katılımını kutlayan formalar.

Curaçao'nun 2026 Dünya Kupası formalarının teması "Ada Kimliği" olup, adidas bu tasarımlarda ülkenin doğal coğrafyasını ve zengin kültürel mirasını kusursuz bir şekilde harmanlamıştır. Bu, ülkenin tarihindeki ilk Dünya Kupası katılımı olduğu için, formalar bu Karayip adasını benzersiz kılan unsurları ön plana çıkarmaya büyük önem vermiştir.

Mağaza: Curaçao 2026 FIFA Dünya Kupası formaları

  • Curaçao iç saha forması

    Curaçao'nun 2026 Dünya Kupası iç saha forması, turnuvada sızdırılan son adidas forması olup, ada temalarına yoğun bir şekilde odaklanıyor. Formanın kollarında, açık mavi renkli, dalgalı dairesel çizgilerden oluşan kendine özgü bir grafik desen yer alıyor. Bu tasarım, Karayip adasını çevreleyen dalgalardan doğrudan ilham alıyor ve denize bir saygı duruşunda bulunuyor.



    Curaçao'nun deplasman forması, başkent Willemstad'ı ve şehrin Punda ile Otrobanda semtlerinde yer alan rengarenk binaları kutluyor. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bu semtler, canlı ve güneş ışığıyla aydınlanan cepheleriyle tanınır; bu tasarımda ise pastel sarı zemin ile çarpıcı pembe, turkuaz ve turuncu şeritler aracılığıyla yansıtılmıştır. Estetiği tamamlayan ise, kollarda, manşetlerde, adidas logosu ve milli amblemin dış hatlarında yer alan karmaşık mavi detaylardır.