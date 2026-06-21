Curacao kalecisi Eloy Room, Ekvador ile oynanan tarihi beraberlik maçında sergilediği olağanüstü performansla, eski ABD Milli Takımı yıldızı Tim Howard’ın Dünya Kupası rekoruna ulaştı

37 yaşındaki kaleci, Arrowhead Stadyumu’nda 90 dakikalık bir Dünya Kupası maçında kaydedilen en yüksek sayı olan 15 kurtarışla Curacao’ya Ekvador karşısında golsüz bir beraberlik kazandırdı. Bu sonuç, açılış maçında Almanya’ya karşı aldığı 7-1’lik ağır yenilginin ardından Karayip ülkesi için özellikle tatmin edici oldu.

FIFA, Tim Howard’ın 2014’te Belçika karşısında sergilediği efsanevi “Savunma Bakanı” performansında 16 kurtarış yaptığını resmen kayda geçirse de, Opta gibi diğer istatistikçiler bu rakamı 15 olarak kaydetti; bu da Room’un tek bir maçta yapılan toplam kurtarış sayısında en azından bu rekoru egale ettiği anlamına geliyor. Ancak Howard’ın aksine, Room’un kahramanlıkları ülkesine gol yemeden bitirilen bir maç ve hayati bir puan kazandırdı.