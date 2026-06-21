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Curacao kalecisi Eloy Room, Ekvador ile oynanan tarihi beraberlik maçında sergilediği olağanüstü performansla, eski ABD Milli Takımı yıldızı Tim Howard’ın Dünya Kupası rekoruna ulaştı
Oda rekorlar kitabına girdi
37 yaşındaki kaleci, Arrowhead Stadyumu’nda 90 dakikalık bir Dünya Kupası maçında kaydedilen en yüksek sayı olan 15 kurtarışla Curacao’ya Ekvador karşısında golsüz bir beraberlik kazandırdı. Bu sonuç, açılış maçında Almanya’ya karşı aldığı 7-1’lik ağır yenilginin ardından Karayip ülkesi için özellikle tatmin edici oldu.
FIFA, Tim Howard’ın 2014’te Belçika karşısında sergilediği efsanevi “Savunma Bakanı” performansında 16 kurtarış yaptığını resmen kayda geçirse de, Opta gibi diğer istatistikçiler bu rakamı 15 olarak kaydetti; bu da Room’un tek bir maçta yapılan toplam kurtarış sayısında en azından bu rekoru egale ettiği anlamına geliyor. Ancak Howard’ın aksine, Room’un kahramanlıkları ülkesine gol yemeden bitirilen bir maç ve hayati bir puan kazandırdı.
- AFP
Tim Howard’ın hayaleti peşinde
"Bu çılgın bir anı olacak," dedi Room maçın ardından. "O an bunu pek düşünmüyorsun, ama elbette geriye dönüp bakacağın bir şey olacak. Bir kaleci olarak benim için bu neredeyse mükemmel bir maçtı." Miami FC'nin kalecisi, tartışmasız unvanı kazanmaya ne kadar yaklaştığının son derece farkındaydı ve rekorun kırılmasına çok az kaldığı için Howard'ın muhtemelen "televizyonun önünde terlediğini" şakayla karışık bir şekilde ekledi.
Room’un performansı, refleksler ve pozisyon alma konusunda adeta bir ustalık dersi niteliğindeydi; giderek çaresizleşen Ekvador takımının attığı inanılmaz 28 şutu başarıyla savuşturdu. Bu tecrübeli oyuncunun popülaritesi bir gecede tavan yaptı; maçın bitiş düdüğünün çalınmasından sonraki saatler içinde Instagram takipçi sayısı 100.000’den neredeyse 800.000’e fırladı; futbol dünyası, Columbus Crew ile eski MLS Kupası şampiyonu olan bu oyuncuya dikkat kesildi.
Ekvador, insan duvarı karşısında çaresiz kaldı
Ekvador için bu öğleden sonra tam bir inanılmazlık anıydı. Topa hakim olmalarına ve 3,08 beklenen gol (xG) değerinde fırsatlar yaratmalarına rağmen, Room’u geçmenin bir yolunu bulamadılar. Teknik direktör Sebastian Beccacece, takımının kaleyi bulan 15 şut atmasına rağmen gol atamamasını izledikten sonra cevaplar aramaya başladı. “Futbolda, açıklanması imkânsız şeyler vardır,” diye itiraf etti Beccacece. "Sonuç ortada, bu yüzden söyleyeceğim her şey bir mazeret gibi gelebilir."
Room, üçüncü dakikada Enner Valencia’ya karşı yaptığı cesur kurtarışla maçın gidişatını belirledi ve bir daha geriye bakmadı. İster Gonzalo Plata’nın yakın mesafeden şutunu engellese, ister maçın son dakikalarında oyuna giren yedek oyuncuların ataklarını önlese, Curacao’lu kaleci yenilmez olduğunu kanıtladı. Onun bu çabaları sayesinde, turnuvanın nüfus bakımından en küçük ülkesi olan Curacao, Fildişi Sahili ile oynayacağı son grup maçı öncesinde hâlâ bir mucize hayal edebiliyor.
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Karayipler kahramanına kraliyet onayı
Bu tarihi olaya Hollanda kraliyet ailesi de tanık oldu; Kral Willem-Alexander ve Kraliçe Maxima, Kansas City Chiefs’in ev sahipliğinde düzenlenen maçı izledi. Curacao, Hollanda Krallığı’nın bir bileşen ülkesi olduğu için kraliyet çifti, maçın ardından özellikle soyunma odasını ziyaret etti. Room, ortamın neşe dolu olduğunu aktararak, Kral ve Kraliçe’nin hatta “soyunma odasında bizim müziğimize eşlik ederek dans ettiklerini” belirtti.
Curacao teknik direktörü Dick Advocaat, takımının kaydettiği ilerleme konusunda büyük bir gururla konuştu. "Neredeyse sıfırdan başlayarak ne kadar yol katettiğimizi biliyorsunuz," dedi tecrübeli teknik direktör. "Sonra buraya gelip 60.000 kişinin önünde bir deplasman maçı oynuyorsunuz ve 0-0 berabere kalıyorsunuz. Hissedebileceğiniz tek şey, bu kadar yol katetmiş olmaktan duyduğunuz gurur." Bu beraberlik, Ekvador'un tur atlamak için Almanya karşısında bir sonuç alması gerektiğini ortaya koyarken, gece tamamen Eloy Room'a aitti.