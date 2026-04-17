Hoeneß, Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder ile "Auf eine weiß-blaue Tasse" adlı podcast'te yaptığı sohbette, transfer planlaması konusunda "gerçekten ciddi bir tartışma ortamı" olduğunu açıkladı. Hoeneß sözlerine şöyle devam etti: "Bazıları 100 ya da 150 milyon euroya büyük transferler yapmak istediği için çok şiddetli tartışmalar yaşandı."
"Çünkü bazıları hâlâ 100 ya da 150 milyon euroya büyük transferler yapmak istiyordu": Uli Hoeneß, FC Bayern'de yaşanan büyük kavganın ayrıntılarını ortaya koyuyor – gündemde engellenen bir yıldız transferi
Bayern'in kulüp başkanı isim vermedi, ancak muhtemelen spor direktörü Max Eberl'i kastetmişti. Eberl'in, kulübün mevcut sportif başarısına rağmen kulüp içinde giderek daha fazla tartışma konusu olduğu söyleniyor; ayrıca kicker dergisi, Eberl ile spor direktörü Christoph Freund arasındaki ilişkiyi de yakın zamanda bir "zorunlu evlilik" olarak nitelendirmişti.
Geçtiğimiz yaz, Eberl başta olmak üzere yönetim kurulu, eski başkan Hoeneß'in önderliğinde, Leroy Sane (Galatasaray) ve Kingsley Coman (Al-Nassr) gibi oyuncuların ayrılması nedeniyle özellikle hücum hattı için pahalı dış transferler yapılmasında ısrar etmişti. Ancak Hoeneß, "Özellikle kulübün eski isimleri, 'Gençlere bir şans vermek istiyorsak, onlara yer açmalıyız. Eğer 100 ila 150 milyon avroya iki, üç oyuncu daha transfer etseydik, teknik direktörün onları da kadroda oynatması gerekirdi' diyerek sözlerini dinletmeyi başardı" diye geriye dönüp baktı.
Eberl, görünüşe göre Xavi Simons'un transferi için özellikle güçlü bir şekilde çaba sarf etti. Hollandalı oyuncu, hücumda ek bir seçenek sunacak ve kadronun hem forvet hattını hem de genişliğini güçlendirecekti. Ancak Hoeneß ve ekibi, pahalı yeni transferler yerine kendi altyapısından çıkan yeteneklere güvenmek konusunda net bir tutum sergiledi.
"Bir parça daha elmalı turta yiyebilirsin, ama Xavi'yi alamazsın"
Hoeneß, bunu sonunda teknik direktör Vincent Kompany ile yaptığı kişisel görüşmede de bir kez daha açıkça ifade etti: "Vincent Kompany'nin Tegernsee'de benimle birlikte olduğu bir konuşmayı hala hatırlıyorum. Christoph Freund ile birlikte özel olarak oraya gelmiş ve şöyle demişti: 'Uli, bize Xavi lazım, ona ihtiyacımız var'," diye açıkladı Hoeneß. "Masada bir elmalı turta vardı ve ona şöyle dedim: 'Vincent, şimdi bir parça elmalı turta yiyebilirsin, ama Xavi'yi alamayacaksın. Genç oyuncuları sahaya sürmeni istiyoruz.' Ve o da bunu yüzde yüz uyguladı."
Xavi Simons, geçen yılın Ağustos sonunda Münih yerine 65 milyon euro transfer ücreti karşılığında RB Leipzig'den Tottenham Hotspur'a transfer oldu. Bilindiği gibi 22 yaşındaki oyuncu, Spurs'un uzun zamandır ilk kez küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu, unutulması gereken bir sezon yaşıyor. Sezonun bitmesine altı hafta kala Tottenham, Premier League'de küme düşme potası olan 18. sırada, kurtuluş çizgisinin iki puan gerisinde bulunuyor. Simons, Londra ekibi için tüm turnuvalarda şu ana kadar 39 maça çıktı, ancak sadece dört gol ve beş asist kaydetti.
Kendi yeteneklerini desteklemek: Kompany, FC Bayern'de Hoeneß'in talebini yerine getiriyor
Bu arada Bayern'de süper yetenek Lennart Karl'ın bu sezon bu kadar çok süre almasının bir nedeni de Simons'un gelmemesi ve böylece önüne yeni ve pahalı bir yıldızın daha çıkmamasıydı. Şu anda kas yırtığı nedeniyle forma giyemeyen ve Real Madrid'e karşı oynanan son maçta giydiği kıyafetle dikkatleri üzerine çeken Karl, 2022'den beri FCB'de yetişti ve bu sezonun başında A takımda çıkışını yaptı. Şu anda 18 yaşındaki oyuncu, 35 maçta 9 gol ve 7 asist kaydetti, Mart ayında Almanya milli takımında da ilk kez forma giydi ve Dünya Kupası'na katılma şansı yüksek.
Aleksandar Pavlovic, Josip Stanisic ve Jamal Musiala gibi gençlik takımlarında Bayern forması giymiş üç oyuncu şu anda Almanya'nın rekor şampiyonunda önemli roller üstlenirken, Kompany ara sıra kendi altyapısından yetişen diğer oyuncuları da kadroya dahil etti. Örneğin, David Santos Daiber (19), Deniz Ofli (19), Maycon Cardozo (17), Cassiano Kiala (17) veya henüz 16 yaşındaki Filip Pavic ve Erblin Osmani de profesyonel ligdeki ilk maçlarına çıkma şansı buldu.
Kendi yeteneklerini daha fazla kadroya dahil ederek Bayern, sadece mali tasarruf sağlamakla kalmayıp, kulübün kendi kimliğine geri dönmeye de daha fazla odaklanmak istiyor. Eberl'in orta vadede bu yolda rol alıp almayacağı ise soru işareti. Freund'un Bayern'de kalması muhtemel görünürken ve Avusturyalı'nın gelecekte gençlik çalışmalarına daha fazla ağırlık vermesi beklenirken, Eberl'in koltuğu sallanabilir.
Mayıs sonunda, Hoeneß, eski yönetim kurulu başkanı Karl-Heinz Rummenigge ve başkan Herbert Hainer'in de aralarında bulunduğu Bayern'in denetim kurulu bir sonraki toplantısını gerçekleştirecek. Kicker'e göre toplantıda, 2027'de sona erecek olan Eberl ve Freund'un sözleşmelerinin uzatılıp uzatılmayacağı da tartışılacak.
FC Bayern Münih'in önümüzdeki maçları
Tarih
Saat
Karşılaşma
19 Nisan Pazar
17.30
FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga)
22 Nisan Çarşamba
20.45
Bayer Leverkusen - FC Bayern (DFB Kupası)
25 Nisan Cumartesi
15.30
Mainz 05 - FC Bayern (Bundesliga)