"Çünkü bazıları hâlâ 100 ya da 150 milyon euroya büyük transferler yapmak istiyordu": Uli Hoeneß, FC Bayern'de yaşanan büyük kavganın ayrıntılarını ortaya koyuyor – gündemde engellenen bir yıldız transferi

Bayern'in kulüp başkanı isim vermedi, ancak muhtemelen spor direktörü Max Eberl'i kastetmişti. Eberl'in, kulübün mevcut sportif başarısına rağmen kulüp içinde giderek daha fazla tartışma konusu olduğu söyleniyor; ayrıca kicker dergisi, Eberl ile spor direktörü Christoph Freund arasındaki ilişkiyi de yakın zamanda bir "zorunlu evlilik" olarak nitelendirmişti.

Geçtiğimiz yaz, Eberl başta olmak üzere yönetim kurulu, eski başkan Hoeneß'in önderliğinde, Leroy Sane (Galatasaray) ve Kingsley Coman (Al-Nassr) gibi oyuncuların ayrılması nedeniyle özellikle hücum hattı için pahalı dış transferler yapılmasında ısrar etmişti. Ancak Hoeneß, "Özellikle kulübün eski isimleri, 'Gençlere bir şans vermek istiyorsak, onlara yer açmalıyız. Eğer 100 ila 150 milyon avroya iki, üç oyuncu daha transfer etseydik, teknik direktörün onları da kadroda oynatması gerekirdi' diyerek sözlerini dinletmeyi başardı" diye geriye dönüp baktı.

Eberl, görünüşe göre Xavi Simons'un transferi için özellikle güçlü bir şekilde çaba sarf etti. Hollandalı oyuncu, hücumda ek bir seçenek sunacak ve kadronun hem forvet hattını hem de genişliğini güçlendirecekti. Ancak Hoeneß ve ekibi, pahalı yeni transferler yerine kendi altyapısından çıkan yeteneklere güvenmek konusunda net bir tutum sergiledi.