Parma ile Carlos Cuesta arasındaki ilişki bir galibiyetin ardından sona erdi; veda, ligin son haftasında Genoa'ya karşı alınan galibiyetten bir hafta sonra geldi. O maçın sonunda sallantıda olan ismin De Rossi olduğu konuşulmuştu - bugün kulüpten sızan bilgilere göre kırmızı-lacivertli ekip ona tam güven duyuyor - ancak sürpriz şekilde Parma'dan ayrılan isim İspanyol teknik adam oldu. Bu bir görevden alma değil; taraflar sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla feshi konusunda uzlaştı ve artık Cuesta yeni bir kulübe imza atmakta serbest olacak.