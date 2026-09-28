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Grafica Calciomercato Cuesta Parma 2026 16.9Calciomercato/Getty Images
Francesco Guerrieri
Çeviri:

Cuesta neden Parma'dan ayrıldı ve yerine kimin geleceği konusunda neler konuşuluyor: Gilardino ile görüşmeler ileri aşamada

Parma Calcio 1913
C. Cuesta
Transfers

Bu sezon Serie A’dan ayrılan üçüncü teknik direktör oldu; daha önce Grosso Floransa’da, Tedesco ise Bologna’da ayrılmıştı.

Parma ile Carlos Cuesta arasındaki ilişki bir galibiyetin ardından sona erdi; veda, ligin son haftasında Genoa'ya karşı alınan galibiyetten bir hafta sonra geldi. O maçın sonunda sallantıda olan ismin De Rossi olduğu konuşulmuştu - bugün kulüpten sızan bilgilere göre kırmızı-lacivertli ekip ona tam güven duyuyor - ancak sürpriz şekilde Parma'dan ayrılan isim İspanyol teknik adam oldu. Bu bir görevden alma değil; taraflar sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla feshi konusunda uzlaştı ve artık Cuesta yeni bir kulübe imza atmakta serbest olacak.

  • Mateo Pellegrino ParmaGetty Images

    Cuesta-Parma, ayrılığın arkasında ne var

    Ayrılık kararının arkasında kulüp ile teknik direktör arasındaki görüş ayrılıkları yatıyor; bunlar özellikle yaz transfer döneminde yapılan tercihlerle ilgiliydi: Parma, Pellegrino, Suzuki ve Circati’nin satışlarının yanı sıra, teknik direktörün talep ettiği oyunculardan biri olan Strefezza’nın geri dönmemesiyle birlikte, gidenler konusunda transfer piyasasının en hareketli takımlarından biri oldu. Cuesta, Parma’dan ligde ilk beş haftada alınan bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyetin yanı sıra, İtalya Kupası’nda ikinci turda Cremonese’ye karşı yaşanan elenmeyle ayrılıyor.


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  • cm grafica gilardino parma 2026 27 16 9Getty Images / Calciomercato

    Gilardino ile temaslar

    Geçen sezonun sona ermesinin ve Parma ile ligde kalışın ardından Cuesta, İspanya, Fransa ve Almanya’dan bazı teklifler almıştı, ancak haziran ayının başında kulüple yaptığı görüşmede sarı-lacivertlilerle yola devam etme isteğini iletmişti; dolayısıyla fikir, projeyi sürdürmek için birlikte devam etmekti, ilişkinin sona ermesi ise transfer konusunda bazı farklı görüşler nedeniyle geldi. Onun yerini almak için en güçlü adayAlberto Gilardino; kendisiyle zaten temaslar kuruldu ve teknik ekibin yapısı hakkında görüşmeler sürüyor.

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