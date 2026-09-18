Teknik direktör Luis de la Fuente, UEFA Uluslar Ligi'nde 4 maç oynayacak İspanya Milli Takımı'nın kadrosunu açıklamaya hazırlanıyor.

Sport gazetesi, haberinde, La Roja'nın yaklaşan milli ara için açıklanacak kadrosunda bazı sürprizlerin beklendiğini aktardı.

Temel iskeleti dünya şampiyonu kadro oluşturacak, ancak koşullar De la Fuente'ye bazı yenilikler yapmasını dayatıyor.

Kalede herhangi bir değişiklik yaşanmayacak; Unai Simon, David Raya ve Joan Garcia seçilen üç kaleci olacak. Barcelona kalecisinin dizinde herhangi bir sorun çıkmaması halinde bu böyle olacak; aksi takdirde Remiro geri dönecek. Ayrıca Dünya Kupası öncesindeki önceki pencerede olduğu gibi 4 kaleci çağırma ihtimali de hâlâ geçerli.

Savunma hattında ise Marcos Llorente'nin milli takımı bırakması ve kas sorunları nedeniyle Pedro Porro etrafındaki belirsizlikler, yeni bir dizi olasılığın önünü açıyor.

Sağ bek mevkiinde Eric Garcia öne çıkıyor; bu mevkide Marc Pubill de oynayabiliyor.

İspanya Milli Takımı'nın kapısında Sporting Lizbon oyuncusu Ivan Fresneda bulunuyor. Öte yandan Oscar Mingueza seçeneği her zaman geçerliliğini korurken, Sevilla oyuncusu Juanlu Iglesias, şansları daha sınırlı görünse de dikkat çekici performanslar sergilemeye devam ediyor.

Stoper bölgesinde temel ikili Cubarsi ve Laporte olmayı sürdürüyor. Eric Garcia ve Pubill çok yönlü kullanılabilecek iki seçenek olarak yer alırken, Real Madrid'deki güçlü başlangıcının ardından Dean Huijsen de kadroya katılabilir.

İspanya Milli Takımı forması altında ilk kez görülmesi muhtemel oyuncular arasında, sezona güçlü bir başlangıç yapan diğer Sevilla oyuncusu Kike Salas ile Como oyuncusu Jacobo Ramon öne çıkıyor.

Sağ bek mevkiinde ve stoper bölgelerinde değişiklik yaşanması beklenirken, sol bekler Marc Cucurella ve Alejandro Grimaldo'ya dokunmak mümkün değil.

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