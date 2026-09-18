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Spain v Cote d'Ivoire: Men's Football Quarterfinal - Olympics: Day 8Getty Images Sport
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Cucurella değil: İspanya kadrosunda Real'in yıldızını sevindiren sürprizler kapıda

İspanya
UEFA Nations League A
Barcelona
Real Madrid
L. de la Fuente
D. Huijsen
M. Cucurella
İspanya

Llorente'nin emekliliği ve Porro'nun sakatlığı yeni isimlerin çağrılmasına kapı aralıyor

Teknik direktör Luis de la Fuente, UEFA Uluslar Ligi'nde 4 maç oynayacak İspanya Milli Takımı'nın kadrosunu açıklamaya hazırlanıyor.

Sport gazetesi, haberinde, La Roja'nın yaklaşan milli ara için açıklanacak kadrosunda bazı sürprizlerin beklendiğini aktardı.

Temel iskeleti dünya şampiyonu kadro oluşturacak, ancak koşullar De la Fuente'ye bazı yenilikler yapmasını dayatıyor. 

Kalede herhangi bir değişiklik yaşanmayacak; Unai Simon, David Raya ve Joan Garcia seçilen üç kaleci olacak. Barcelona kalecisinin dizinde herhangi bir sorun çıkmaması halinde bu böyle olacak; aksi takdirde Remiro geri dönecek. Ayrıca Dünya Kupası öncesindeki önceki pencerede olduğu gibi 4 kaleci çağırma ihtimali de hâlâ geçerli.

Savunma hattında ise Marcos Llorente'nin milli takımı bırakması ve kas sorunları nedeniyle Pedro Porro etrafındaki belirsizlikler, yeni bir dizi olasılığın önünü açıyor. 

Sağ bek mevkiinde Eric Garcia öne çıkıyor; bu mevkide Marc Pubill de oynayabiliyor. 

İspanya Milli Takımı'nın kapısında Sporting Lizbon oyuncusu Ivan Fresneda bulunuyor. Öte yandan Oscar Mingueza seçeneği her zaman geçerliliğini korurken, Sevilla oyuncusu Juanlu Iglesias, şansları daha sınırlı görünse de dikkat çekici performanslar sergilemeye devam ediyor.

Stoper bölgesinde temel ikili Cubarsi ve Laporte olmayı sürdürüyor. Eric Garcia ve Pubill çok yönlü kullanılabilecek iki seçenek olarak yer alırken, Real Madrid'deki güçlü başlangıcının ardından Dean Huijsen de kadroya katılabilir.

İspanya Milli Takımı forması altında ilk kez görülmesi muhtemel oyuncular arasında, sezona güçlü bir başlangıç yapan diğer Sevilla oyuncusu Kike Salas ile Como oyuncusu Jacobo Ramon öne çıkıyor.

Sağ bek mevkiinde ve stoper bölgelerinde değişiklik yaşanması beklenirken, sol bekler Marc Cucurella ve Alejandro Grimaldo'ya dokunmak mümkün değil.

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    Fermin Lopez'in dönüşü ve Gavi hakkında şüpheler

    Orta sahada olası tek değişiklik, Wembley'deki ilk maçta cezalı olacağı için forma giyemeyecek Gavi'nin yerine Fermin Lopez'in dönmesi olacak. Gavi, La Liga'nın başında Elche karşısında yaşadığı sakatlığın ardından Barcelona'da ilk 11'deki yerini de kaybetti.

    Bununla birlikte Gavi, De la Fuente nezdinde büyük itibar görüyor ve bu nedenle hiçbir şekilde saf dışı bırakılamaz.

    Hücum hattında ise dünya şampiyonları kadrosuna kıyasla boş bir koltuk bulunuyor ve mesele üçüncü forvetle ilgili.

    Mikel Oyarzabal ve Ferran Torres'in varlığı garantiyken, sezona baldır kasında yaşadığı sorunlarla başlayan ve yalnızca nadiren forma giyen Borja Iglesias'ın işgal ettiği mevki boşta kalıyor.

    Genç oyuncular fırsat yakalamak için güçlü bir şekilde bastırıyor; Sergio Camello, Roberto, Espi ve Gonzalo forvetler listesine dahil olmak için aday konumundalar.

    UEFA Uluslar Ligi grup aşaması maçlarının kadrolarına yalnızca 23 oyuncu yazılabilmesine rağmen (final turundaki 26 oyuncuya karşılık), 4 maç oynanacak olması ve oyuncular arasında bir miktar rotasyon yapılmasına ihtiyaç duyulması nedeniyle kadronun genişletilmesi bekleniyor.

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    Kadroda 10 Barcelona oyuncusu mu yer alıyor?

    Barcelona cephesinde ise, milli takımın bel kemiğini oluşturan Katalan kulübünün Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo, Rodri ve Lamine Yamal'ın kadroda yer alması garanti görünüyor.

    Bunlara Gavi ve Fermín López, hatta Xavi Espart de eklenebilir. En iyi ihtimalle İspanya Milli Takımı kadrosunda Barcelonalı 10 oyuncu bulunabilir.

    İspanya Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki yolculuğuna 26 Eylül'de Londra'da İngiltere karşısında başlayacak. Ardından aynı ayın 29'unda Sevilla'da Hırvatistan ile karşılaşacak, daha sonra 3 Ekim'de Oviedo'da Çekya ile oynayacak ve bu periyodu gelecek ayın 6'sında Split'te Hırvatistan ile yapacağı maçla tamamlayacak.

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