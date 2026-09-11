Juan Cuadrado, Millonarios'ta oynamak için Kolombiya'ya dönerken, Instagram üzerinden paylaştığı bir mesajla Avrupa futboluna ve özellikle de İtalya'ya veda etti: "Avrupa'da geçirdiğim yaklaşık 20 yılın ardından ne yazacağımı bilmiyorum. Bana oyuncu ve insan olarak gelişme fırsatı veren tüm kulüplere, özellikle de kariyerimin büyük bölümünü geçirdiğim Juventus'a teşekkür ederim. Teşekkürler İtalya, sana her zaman minnettar olacağım. Tüm bu fotoğrafları yüklemek, Tanrı'nın bana ne kadar iyi davrandığını anlamamı sağlıyor".





1988 doğumlu Kolombiyalı oyuncu, sözlerini İncil'den bir bölümle noktaladı: "Efesliler 3:20 Bizde etkin olan kudrete göre, dilediğimiz ya da düşündüğümüz her şeyden çok daha fazlasını yapabilecek güçte olana, her şeyde yücelik olsun".