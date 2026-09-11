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Juventus v Villarreal CF: Round Of Sixteen Leg Two - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Cuadrado Avrupa’dan ayrılıyor ve Kolombiya’ya dönüyor: "Özellikle de Juventus’a teşekkürler"

Juventus
J. Cuadrado

Kolombiyalı kanat oyuncusu, 20 yılın ardından Avrupa’dan ayrılıyor ve Instagram’dan veda ediyor

Juan Cuadrado, Millonarios'ta oynamak için Kolombiya'ya dönerken, Instagram üzerinden paylaştığı bir mesajla Avrupa futboluna ve özellikle de İtalya'ya veda etti: "Avrupa'da geçirdiğim yaklaşık 20 yılın ardından ne yazacağımı bilmiyorum. Bana oyuncu ve insan olarak gelişme fırsatı veren tüm kulüplere, özellikle de kariyerimin büyük bölümünü geçirdiğim Juventus'a teşekkür ederim. Teşekkürler İtalya, sana her zaman minnettar olacağım. Tüm bu fotoğrafları yüklemek, Tanrı'nın bana ne kadar iyi davrandığını anlamamı sağlıyor".


1988 doğumlu Kolombiyalı oyuncu, sözlerini İncil'den bir bölümle noktaladı: "Efesliler 3:20 Bizde etkin olan kudrete göre, dilediğimiz ya da düşündüğümüz her şeyden çok daha fazlasını yapabilecek güçte olana, her şeyde yücelik olsun".

  • JUVENTUS KARİYERİ VE KAZANDIĞI BAŞARILAR

    Cuadrado, Avrupa'da Chelsea ve yedi İtalyan kulübünde forma giydi: Udinese, Lecce, Fiorentina, Juventus, Inter, Atalanta ve Pisa. Cuadrado'nun en önemli vedası ise, Kolombiyalı oyuncunun 2015'ten 2023'e kadar forma giydiği Juventus'a oldu; toplam 314 maçta 23 gol atan oyuncu, 5 Scudetto, 4 İtalya Kupası ve 2 İtalya Süper Kupası kazandı. 2023'te, Juventus ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Inter'e geçişi, birçok Juventus taraftarının öfkesine ve Allianz Stadium'a rakip olarak dönüşünde Cuadrado'nun ıslıklanmasına yol açtı. Cuadrado, Inter'de bir sezonda bir Scudetto ve bir İtalya Süper Kupası kazandı. Kolombiyalı oyuncu, Chelsea'de ise bir buçuk sezonda bir Premier League ve bir İngiltere Süper Kupası kazandı.

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