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Crystal Palace teknik direktörü Pierre Sage, Liverpool'dan gelen güçlü transfer girişimi sürerken Ismaila Sarr hakkında zor bir itirafta bulundu
Sarr'ın sakatlığı transfer resti değil
Liverpool, Yankuba Minteh için anlaşmasının çökmesinin ardından kısa süre önce Crystal Palace ile Sarr konusunda temasa geçti. Liverpool Echo'nun haberine göre Sage, Sarr'ın Merseyside'a ya da Galatasaray'a transferini zorlamak için antrenmana çıkmayı reddettiği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. Bunun yerine teknik adam, hücum oyuncusunun kasık sorunu nedeniyle forma giyemediğini açıkladı.
Sage şunları söyledi: "Ismaila Sarr sakat. Kasığında ağrı var, bu yüzden onu bugün bizimle [antrenmanda] görmediniz. Bireysel antrenman yapıyor çünkü kasığında gerçekten ciddi ağrı var. Ama onu hazırlayacağız, zamana ihtiyacı var."
- (C)Getty Images
Sage, Liverpool ilgisine yanıt verdi
28 yaşındaki oyuncu, Crystal Palace'ın Everton'a karşı oynadığı Premier League açılış maçını kaçırdı ve cuma gecesi Manchester City ile oynanacak karşılaşmada da forma giyemeyecek. Sage, özellikle Liverpool'un 50 milyon sterlinlik teklif sunmasının ardından Sarr etrafındaki yoğun spekülasyonları kabul etti, ancak kanat oyuncusunun sözleşmesinde kalan üç yıla sadık kalacağına inanıyor.
Sage şu ifadeleri kullandı: "Adınız Liverpool gibi bir kulüple anıldığında bu bir oyuncu için her zaman zordur. Şu anda en önemli şey, oyuncunun oynayabilecek durumda olmadığını ve tedavi gördüğünü anlamak; olası geleceğiyle ilgili ne olacağı ise gerçekten benden çok uzak."
Transfer gürültüsüne sempati
Transfer döneminin yakında kapanacak olmasıyla birlikte Sage, etraftaki yoğun söylentilerin arasında yolunu bulmaya çalışan Sarr için anlayış gösterdiğini belirtti. Teknik direktör, Liverpool ve Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal ile anılmaya devam etmesine rağmen zihinsel olarak olumlu kalmasını sağlamak için bu hafta Sarr ile özel görüşmeler yaptı.
"Herkes için bu tür temasların olması zor, bunu anlıyorum, çünkü çok fazla tereddüt yaşıyorsunuz" diye devam etti Sage. "Ama şu anda bizimle. Sözleşmesi devam ediyor. Sakat ve belki onun sakatlığıyla bu durum arasında bir bağlantı kurabilirsiniz. Ama bana göre dürüst ve bununla ilgili hiçbir sorunum yok."
- AFP
Liverpool ve Sarr için sırada ne var?
Liverpool, pazartesi günü yaklaşan yaz transfer dönemi son tarihi öncesinde Crystal Palace'ı Sarr'ı satmaya ikna etmek için zamanla gergin bir yarış veriyor. Sage, Selhurst Park'ta forvetin tamamen iyileşmesini sabırla planlarken, Anfield ekibi Andoni Iraola'yı tatmin etmek için iyileştirilmiş bir teklif sunup sunmamaya ya da alternatif hücum hedeflerine yönelip yönelmemeye hızla karar vermek zorunda.
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