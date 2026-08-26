Liverpool, Yankuba Minteh için anlaşmasının çökmesinin ardından kısa süre önce Crystal Palace ile Sarr konusunda temasa geçti. Liverpool Echo'nun haberine göre Sage, Sarr'ın Merseyside'a ya da Galatasaray'a transferini zorlamak için antrenmana çıkmayı reddettiği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. Bunun yerine teknik adam, hücum oyuncusunun kasık sorunu nedeniyle forma giyemediğini açıkladı.

Sage şunları söyledi: "Ismaila Sarr sakat. Kasığında ağrı var, bu yüzden onu bugün bizimle [antrenmanda] görmediniz. Bireysel antrenman yapıyor çünkü kasığında gerçekten ciddi ağrı var. Ama onu hazırlayacağız, zamana ihtiyacı var."