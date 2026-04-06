Crystal Palace'tan Avrupa'nın en yaratıcı oyuncusuna: Michael Olise, Bayern Münih'te nasıl "dünyanın en iyi kanat oyuncusu" oldu?

Ancak tıpkı Kompany gibi, kulüp efsanesi Thomas Müller de Olise'den daha fazlasının geleceğine kesin olarak inanıyordu. Bu nedenle, "Bir Bayern oyuncusu tek bir sezonla değil, birkaç sezon boyunca gösterdiği istikrarlı performansla değerlendirilir" diye hemen belirtti.
Bununla birlikte Müller, Olise'nin kendini yeni zirvelere taşıyacak gerekli azim ve kararlılığa sahip olduğundan son derece emindi: "Karakterinden, kendini geliştirme tutkusu görüyorum. Dolayısıyla taraftarlar, kulüpteki geleceğinden umutlu olabilirler, çünkü onun tek sezonluk bir başarıya sahip bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum."
Müller haklıydı, çünkü Olise'nin Bayern'deki ikinci sezonu ilkinden daha da etkileyici geçti. 2025-26 sezonunda Avrupa'nın "Büyük Beş" liglerinde hiçbir kanat oyuncusu, tüm turnuvalarda Olise'den (37) daha fazla golün doğrudan parçası olmadı; aynı zamanda hiçbir oyuncu daha fazla asist (23) yapmadı.
Bu nedenle, Olise'nin dribbling becerileri karşısında hayran kalan forvet arkadaşları Harry Kane ve Luis Diaz'ın onu çok sevmesi hiç de şaşırtıcı değil. Kane, Olise'nin rakiplerini adeta hiç çaba harcamadan geçme yeteneğini defalarca övdü. Kendisi de inanılmaz yetenekli bir oyuncu olan Diaz ise, "Michael, bire bir durumlarda sizi mahvediyor. Teknik olarak çok yetenekli ve fark yaratıyor." diyor.