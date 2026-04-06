Michael Olise Bayern Munich
Mark Doyle

Çeviri:

Crystal Palace'tan Avrupa'nın en yaratıcı oyuncusuna: Michael Olise, Bayern Münih'te nasıl "dünyanın en iyi kanat oyuncusu" oldu?

Son haberlere göre, Liverpool, kulüpten ayrılacak olan Mohamed Salah'ın yerine geçecek ideal isim olarak Michael Olise'yi belirlemiş durumda. Ancak, bu Fransız forveti kadroya katmak istemekle bunu gerçekten başarmak, birbirinden tamamen farklı iki şey. Bayern'in geçen yaz Florian Wirtz'i transfer etmek için yaptığı teklif, Liverpool tarafından gölgede bırakılmış olabilir; ancak kulüp, bu sezonun sonunda Olise'yi Reds'e satmaya kesinlikle niyetli değil.

"Liverpool geçen yıl 500 milyon avro harcadı ve çok kötü bir sezon geçiriyor. Onların gelecek yıl daha iyi oynamasına katkıda bulunmayacağız," dedi Bayern'in onursal başkanı Uli Hoeness geçen hafta. "Bu maçı taraftarlarımız için oynuyoruz. 430.000 üyemiz var, dünya çapında milyonlarca taraftarımız var ve bankada 200 milyon avromuz olsa da bu yüzden her cumartesi daha kötü futbol oynarsak onlara pek bir faydası olmaz."

Olise'den para kazanmak, Bayern için spor açısından kesinlikle mantıklı olmazdı çünkü şu anda Avrupa'da ondan daha üretken veya yaratıcı bir kanat oyuncusu yok.

  • FC Bayern München v Grashoppers Zürich - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    "Son 10 yılın en iyi Bundesliga transferi"

    Bayern'in 2024 yazında Olise için Crystal Palace'a 60 milyon avro ödeme kararı, birçok yorumcu tarafından sorgulandı. Potansiyeli tartışılmazdı; Olise, Selhurst Park'ta bir dizi "tarihin en genç" rekorunu kırmıştı; Thierry Henry ise Fransa'nın Olimpiyat kampanyası süresince bu sağ kanat oyuncusuyla çalışırken onun ham yeteneğinden çok etkilenmişti.

    "İnanılmaz niteliklere sahip ve henüz hiçbir şey görmediniz, bu sadece başlangıç," demişti efsanevi forvet, Olise Bayern formasıyla henüz bir maç bile oynamadan. "Böyle oyuncularla sık sık karşılaşılmaz."

    Yine de Henry, Bayern'in çok iyi bir transfer yaptığını ısrarla savunurken, diğerleri Olise'yi bir nevi kumar olarak görüyordu, zira oyuncu 2023-24 sezonunda iki kez hamstring sorunları nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı.

    Ancak şimdi, Dünya Kupası şampiyonu Christoph Kramer, Olise'yi "son 10 yılın en iyi Bundesliga transferi" olarak nitelendiriyor ve bunun nedeni kısmen Salah'a benzer şekilde her zaman sahada olabilmesi. 24 yaşındaki oyuncu, Allianz Arena'ya geldiğinden beri sakatlık nedeniyle tek bir maç bile kaçırmadı, bu da teknik direktör Vincent Kompany'yi çok memnun etti.

    Belçikalı teknik adam, "Michael, Crystal Palace'ta oldukça fazla sakatlık geçirdi, ancak bu genç yaşta sağlığı için saha dışında yaptıkları inanılmaz," diye konuştu. "Böyle devam ederse, uzun süre formda kalacak ve bir oyuncu olarak gelişmeye devam edecek."

  • FC Bayern München v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2024/25 Quarter Final First LegGetty Images Sport

    "Cevaplarını sahada ver"

    Aralıksız devam eden maçlar, Olise’nin Bayern’de oyununu bambaşka bir seviyeye taşımasında kilit rol oynadı.

    Bayern oyuncusu olarak basına ilk kez tanıtıldığında, Olise sanki orada olmak istemiyormuş gibi görünüyordu ve konuşuyordu. Ancak Premier League takipçileri, gazetecilerin sorularına verdiği tek kelimelik cevaplara hiç de şaşırmamıştı. Bu, Olise'nin doğasında var. Önüne bir mikrofon koyun, hemen susar. Ancak onu sahaya çıkarın, bugünün futbolcuları kadar akıcı ve zarif bir şekilde kendini ifade eder.

    Münih'e transfer olduktan kısa bir süre sonra kendisinin de söylediği gibi, "Bir futbolcu olarak, öncelikle sahada cevap vermelisin." Ve Olise, ayaklarıyla konuşarak, kendisinde algılanan coşkusuzluk konusundaki şüpheleri hızla gidermeye başladı.

  • FC Bayern München v RB Leipzig - DFB Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    "En önemli oyuncularımızdan biri"

    Olise'nin Münih'teki yeni ortamına alışması için biraz zamana ihtiyacı olacağı düşünülüyordu. Kendisinin de söylediği gibi, Selhurst Park'ta oynamakla Allianz Arena'da oynamak arasındaki en büyük fark baskıydı.

    "Palace'da genellikle zayıf taraf bizdik," dedi FC Bayern Üye Dergisi'ne. "Ama Bayern'de durum asla böyle değil!"

    Ancak Olise, beklentilerin ağırlığını hemen hafifletmeyi başardı. Tüm turnuvalarda 20 gol attı ve 23 asist yaptı. Almanya'daki sansasyonel ilk sezonunu, Bayern'in Bundesliga şampiyonluğunda 34 maçın hepsinde forma giyen tek oyuncu olarak tamamladı.

    Kompany, "O, en önemli oyuncularımızdan biri haline geldi," diye itiraf etti, "ve bu, Bundesliga'da bu seviyede ilk yılını geçirirken hafife alınabilecek bir şey değil."

  • Michael OliseGetty

    "Tek sezonluk başarı" değil

    Ancak tıpkı Kompany gibi, kulüp efsanesi Thomas Müller de Olise'den daha fazlasının geleceğine kesin olarak inanıyordu. Bu nedenle, "Bir Bayern oyuncusu tek bir sezonla değil, birkaç sezon boyunca gösterdiği istikrarlı performansla değerlendirilir" diye hemen belirtti.

    Bununla birlikte Müller, Olise'nin kendini yeni zirvelere taşıyacak gerekli azim ve kararlılığa sahip olduğundan son derece emindi: "Karakterinden, kendini geliştirme tutkusu görüyorum. Dolayısıyla taraftarlar, kulüpteki geleceğinden umutlu olabilirler, çünkü onun tek sezonluk bir başarıya sahip bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum."

    Müller haklıydı, çünkü Olise'nin Bayern'deki ikinci sezonu ilkinden daha da etkileyici geçti. 2025-26 sezonunda Avrupa'nın "Büyük Beş" liglerinde hiçbir kanat oyuncusu, tüm turnuvalarda Olise'den (37) daha fazla golün doğrudan parçası olmadı; aynı zamanda hiçbir oyuncu daha fazla asist (23) yapmadı.

    Bu nedenle, Olise'nin dribbling becerileri karşısında hayran kalan forvet arkadaşları Harry Kane ve Luis Diaz'ın onu çok sevmesi hiç de şaşırtıcı değil. Kane, Olise'nin rakiplerini adeta hiç çaba harcamadan geçme yeteneğini defalarca övdü. Kendisi de inanılmaz yetenekli bir oyuncu olan Diaz ise, "Michael, bire bir durumlarda sizi mahvediyor. Teknik olarak çok yetenekli ve fark yaratıyor." diyor.


  • Crystal Palace v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    De Bruyne tarzı zihniyet

    Olise'nin hızı, hüneri ve golcü kimliğinin yanı sıra, içe doğru kesip sol ayağıyla topu ağların üst köşesine göndermek için eğme eğilimi göz önüne alındığında, kaçınılmaz olarak Bayern'in bir başka muhteşem kanat oyuncusu Arjen Robben ile karşılaştırmalar yapılmaya başlandı. Ancak Kompany, Premier Lig'in bugüne kadar gördüğü tartışmasız en yaratıcı oyuncuyla bazı benzerlikler görüyor.

    "Michael, dünyanın en iyi oyuncularından biri olma şansını yakalayacak bir zihniyetle geldi," dedi Kompany, Olise'nin Bergamo'da Serie A ekibini 16 turunda ilk maçta paramparça etmesini izledikten sonra. "Yaptığı işte çok detaycı ve daha önce de en yetenekli oyuncularla çalışırken söylediğim gibi, oyuncuları karşılaştırmak istemem çünkü aynı değiller, ancak onda Kevin De Bruyne ile oynadığımda gördüğüm zihniyete sahip.

    "Kevin'ın genç bir oyuncu olarak ortaya çıkıp süperstar haline gelmesini izleme şansına sahip oldum. Tüm süreci gördüm ve Michael'da da aynı detaylara olan takıntı var. Elbette bu yeterli değil. Onu daha fazlasını yapmaya zorlamalıyız. Ancak çok iyi bir yolda ilerliyor ve buna tanık olmak büyük bir zevk."

  • Atalanta BC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    "Dünyanın en iyi kanat oyuncusu"

    Olise'yi bu sezon izlemek şüphesiz büyük bir keyifti; ve tarafsızlar, özellikle de Bayern taraftarları için asıl heyecan verici olan şey, bu serüvenin henüz bitmemiş olması. Olise, bir sezon içinde en fazla asist rekorunu elinde tutan De Bruyne'nin bir zamanlar kırdığı Bundesliga rekorunu kırarak Almanya'da tarihe geçme şansına sahip. Ancak bundan çok daha önemli olan, Fransa'nın Dünya Kupası'nı kazanmasına yardımcı olmadan önce Şampiyonlar Ligi'nde zafer kazanma yolunda ilham kaynağı olma fırsatı.

    Olise'nin şu anda hedeflediği yüksek hedefler bunlar - ve haklı olarak. Eski Alman orta saha oyuncusu Sami Khedira'nın Salı günü Bernabeu'da Real Madrid ile oynanacak Şampiyonlar Ligi ilk maçı öncesinde BILD'e söylediği gibi, "Olise şu anda muhtemelen dünyanın en iyi kanat oyuncusu. O, birinci sınıf bir genel paket sunuyor."

    Elbette, Khedira'nın Olise'nin Madrid için de Liverpool için olduğu kadar mükemmel bir transfer olacağını düşünmesinin nedeni tam da budur. Ancak Bayern, bu yaz onu satmayı düşünmekle bile delilik eder - ve kesinlikle dünya rekoru kıran bir ücretten daha azına satmaz.

    Sonuçta o henüz 24 yaşında ve Henry'nin Olise'yi eşsiz bir yetenek olarak övmesinden iki yıl bile geçmeden, sanki bu onun süperstarlığa yükselişinin sadece başlangıcıymış gibi, en iyisinin henüz gelmemiş gibi, aslında "henüz hiçbir şey görmedik" gibi geliyor!

