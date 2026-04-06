Crystal Palace'tan Avrupa'nın en yaratıcı oyuncusuna: Michael Olise, Bayern Münih'te nasıl "dünyanın en iyi kanat oyuncusu" oldu?

Bayern'in 2024 yazında Olise için Crystal Palace'a 60 milyon avro ödeme kararı, birçok yorumcu tarafından sorgulandı. Potansiyeli tartışılmazdı; Olise, Selhurst Park'ta bir dizi "tarihin en genç" rekorunu kırmıştı; Thierry Henry ise Fransa'nın Olimpiyat kampanyası süresince bu sağ kanat oyuncusuyla çalışırken onun ham yeteneğinden çok etkilenmişti.

"İnanılmaz niteliklere sahip ve henüz hiçbir şey görmediniz, bu sadece başlangıç," demişti efsanevi forvet, Olise Bayern formasıyla henüz bir maç bile oynamadan. "Böyle oyuncularla sık sık karşılaşılmaz."

Yine de Henry, Bayern'in çok iyi bir transfer yaptığını ısrarla savunurken, diğerleri Olise'yi bir nevi kumar olarak görüyordu, zira oyuncu 2023-24 sezonunda iki kez hamstring sorunları nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı.

Ancak şimdi, Dünya Kupası şampiyonu Christoph Kramer, Olise'yi "son 10 yılın en iyi Bundesliga transferi" olarak nitelendiriyor ve bunun nedeni kısmen Salah'a benzer şekilde her zaman sahada olabilmesi. 24 yaşındaki oyuncu, Allianz Arena'ya geldiğinden beri sakatlık nedeniyle tek bir maç bile kaçırmadı, bu da teknik direktör Vincent Kompany'yi çok memnun etti.

Belçikalı teknik adam, "Michael, Crystal Palace'ta oldukça fazla sakatlık geçirdi, ancak bu genç yaşta sağlığı için saha dışında yaptıkları inanılmaz," diye konuştu. "Böyle devam ederse, uzun süre formda kalacak ve bir oyuncu olarak gelişmeye devam edecek."