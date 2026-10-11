AFP
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Crystal Palace, Selhurst Park'ta 3-1'lik çarpıcı geri dönüş galibiyetiyle Oliver Glasner'ın Nottingham Forest'la yeniden buluşmasını gölgeledi
Geri dönüş öncesi erken şok
Nottingham Forest, savunmadaki bir hatadan yararlanarak maçın henüz üçüncü dakikasında öne geçti. Anan Khalaili kafa vuruşunda hata yapınca Dan Ndoye topu Walter Benítez’in yanından ağlara gönderdi. Ancak Crystal Palace dağılmadı. Ev sahibi ekip, maçın içinde kalmak için art arda müthiş kurtarışlar yapan Benítez’e güvendi. Pierre Sage’in takımı giderek oyunun kontrolünü ele geçirdi ve ilk yarı düdüğünden önce maçın seyrini dramatik biçimde değiştirecek zemini hazırladı.
- Getty Images Sport
Kamada ve Lerma gidişatı tersine çeviriyor
Palace, 41. dakikada Kamada’nın ceza sahası içinden attığı ilk Premier League golüyle aradığı golü buldu. Devre arasına yalnızca birkaç dakika kala Lerma, harika bir ortayı kafayla ağlara göndererek Palace’ı 2-1 öne geçirdi. Ev sahibi ekip, son dört lig maçının ikisinde üç veya daha fazla gol atarak önceki 37 maçında bunu başardığı maç sayısına ulaştı. Palace, kazandığı bu özgüveni maçın ikinci yarısına da taşıdı.
Pino etkileyici galibiyeti perçinledi
59. dakikada Matz Sels, Jørgen Strand Larsen'in şutunu kurtardı. Dönen topa en hızlı tepkiyi veren Pino, skoru 3-1'e taşıdı. Bu kritik gol, Pino'nun ligde gol atamadığı 19 maçlık seriye son verdi. Palace oyuna hâkim olurken ev sahibi taraftarlar, Glasner'a yönelik tezahüratlarla maç öncesinde sıcak karşıladıkları eski teknik direktörleriyle alay etti. Forest etkili bir karşılık vermekte zorlandı. Benítez ise Chris Wood'a gol izni vermeyen bir başka mükemmel kurtarış yaparak ev sahibinin üç puanı rahatlıkla almasını sağladı.
- Getty Images Sport
İki kulübü bundan sonra neler bekliyor?
İki galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet alan Crystal Palace, bu zaferle Premier League’de yedi puanla 12. sıraya yükseldi. Hücumdaki ivmesini sürdürmeyi hedefleyen takımın aldığı bu sonuç, Sage üzerindeki sezon başı baskısını hafifletti.
Forest ise bir galibiyet, iki beraberlik ve üç mağlubiyetle beş puanda kalarak 14. sıraya geriledi. Glasner’ın bir sonraki maç öncesinde çözmesi gereken ciddi savunma sorunları bulunuyor.
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