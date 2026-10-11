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FBL-ENG-PR-CRYSTAL PALACE-NOTTINGHAM FORESTAFP
Moataz Elgammal
Çeviri:

Crystal Palace, Selhurst Park'ta 3-1'lik çarpıcı geri dönüş galibiyetiyle Oliver Glasner'ın Nottingham Forest'la yeniden buluşmasını gölgeledi

O. Glasner
Nottingham Forest
Crystal Palace - Nottingham Forest
Crystal Palace
Premier Lig

Crystal Palace, Nottingham Forest’ı 3-1 mağlup etmek için müthiş bir geri dönüşe imza attı ve Oliver Glasner’ın Selhurst Park’a dönüşünü hüsrana çevirdi. Maçın başlarında geriye düşen Crystal Palace, Daichi Kamada, Jefferson Lerma ve Yeremy Pino’nun golleriyle toparlanarak kritik bir Premier League galibiyeti aldı ve eski teknik direktörünü heyecan dolu bir öğleden sonra eli boş bıraktı.

  • Geri dönüş öncesi erken şok

    Nottingham Forest, savunmadaki bir hatadan yararlanarak maçın henüz üçüncü dakikasında öne geçti. Anan Khalaili kafa vuruşunda hata yapınca Dan Ndoye topu Walter Benítez’in yanından ağlara gönderdi. Ancak Crystal Palace dağılmadı. Ev sahibi ekip, maçın içinde kalmak için art arda müthiş kurtarışlar yapan Benítez’e güvendi. Pierre Sage’in takımı giderek oyunun kontrolünü ele geçirdi ve ilk yarı düdüğünden önce maçın seyrini dramatik biçimde değiştirecek zemini hazırladı.

  • Crystal Palace FC v Nottingham Forest FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Kamada ve Lerma gidişatı tersine çeviriyor

    Palace, 41. dakikada Kamada’nın ceza sahası içinden attığı ilk Premier League golüyle aradığı golü buldu. Devre arasına yalnızca birkaç dakika kala Lerma, harika bir ortayı kafayla ağlara göndererek Palace’ı 2-1 öne geçirdi. Ev sahibi ekip, son dört lig maçının ikisinde üç veya daha fazla gol atarak önceki 37 maçında bunu başardığı maç sayısına ulaştı. Palace, kazandığı bu özgüveni maçın ikinci yarısına da taşıdı.

  • Pino etkileyici galibiyeti perçinledi

    59. dakikada Matz Sels, Jørgen Strand Larsen'in şutunu kurtardı. Dönen topa en hızlı tepkiyi veren Pino, skoru 3-1'e taşıdı. Bu kritik gol, Pino'nun ligde gol atamadığı 19 maçlık seriye son verdi. Palace oyuna hâkim olurken ev sahibi taraftarlar, Glasner'a yönelik tezahüratlarla maç öncesinde sıcak karşıladıkları eski teknik direktörleriyle alay etti. Forest etkili bir karşılık vermekte zorlandı. Benítez ise Chris Wood'a gol izni vermeyen bir başka mükemmel kurtarış yaparak ev sahibinin üç puanı rahatlıkla almasını sağladı.

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  • Crystal Palace FC v Nottingham Forest FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    İki kulübü bundan sonra neler bekliyor?

    İki galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet alan Crystal Palace, bu zaferle Premier League’de yedi puanla 12. sıraya yükseldi. Hücumdaki ivmesini sürdürmeyi hedefleyen takımın aldığı bu sonuç, Sage üzerindeki sezon başı baskısını hafifletti.

    Forest ise bir galibiyet, iki beraberlik ve üç mağlubiyetle beş puanda kalarak 14. sıraya geriledi. Glasner’ın bir sonraki maç öncesinde çözmesi gereken ciddi savunma sorunları bulunuyor.

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