İki galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet alan Crystal Palace, bu zaferle Premier League’de yedi puanla 12. sıraya yükseldi. Hücumdaki ivmesini sürdürmeyi hedefleyen takımın aldığı bu sonuç, Sage üzerindeki sezon başı baskısını hafifletti.

Forest ise bir galibiyet, iki beraberlik ve üç mağlubiyetle beş puanda kalarak 14. sıraya geriledi. Glasner’ın bir sonraki maç öncesinde çözmesi gereken ciddi savunma sorunları bulunuyor.