Crystal Palace rayo Vallecano ratings GFXGOAL
Mark Doyle

Crystal Palace - Rayo Vallecano maçında oyuncuların notları: Pişman mısın, Thomas Tuchel?! İngiltere milli takımına seçilmeyen Adam Wharton, Konferans Ligi finalinde parladı; Oliver Glasner ise Jean-Philippe Mateta’nın galibiyet golü sayesinde mükemmel bir veda hediyesiyle turnuvaya veda etti

Adam Wharton, Çarşamba gecesi oynanan Conference League finalinde Oliver Glasner'ın Crystal Palace taraftarlarına mükemmel bir veda hediyesi sunarak Londra ekibini Rayo Vallecano karşısında hak ettiği 1-0'lık zafere taşımasıyla maçın yıldızı oldu. Maçın ilk düdüğünden itibaren Wharton, Thomas Tuchel'in onu bu yaz Kuzey Amerika'da düzenlenecek Dünya Kupası için İngiltere kadrosuna almama kararını alay konusu yapmaya kararlı bir adam gibi görünüyordu.

Herkesin gözdesi olan orta saha oyuncusu, birbiri ardına muhteşem paslar attıktan sonra, devre bitmeden hemen önce ceza sahasına harika bir vuruşla havadan bir top gönderdi; ancak Tyrick Mitchell, yaklaşık altı metreden bu topu bir şekilde kafayla dışarıya attı.

Ancak, ikinci yarının başında Wharton uzak mesafeden şansını denemek için ileriye doğru adım attığında, Rayo kalecisi Augusto Batalla, 22 yaşındaki oyuncunun iyi vuruşunu ancak Jean-Philippe Mateta'nın önüne sektirebildi ve Mateta hızlı tepki vererek topu baldırıyla ağlara yönlendirdi.

Palace, maçı daha rahat kazanmalıydı. Yeremy Pino, fantastik bir serbest vuruşla iki direğe de çarptıktan sonra Mateta'ya bir fırsat yarattı, ancak Fransız oyuncu bu fırsatı gole çeviremedi.

Ancak Glasner'in oyuncuları, Rayo'nun etkisiz hücumları nedeniyle bu israfın cezasını çekmedi ve böylece, FA Cup finalinde Manchester City'yi yenerek ilk ulusal şampiyonluğunu kazandıktan bir yıl sonra, ilk Avrupa kupasını kaldırmayı başardı.

Aşağıda, GOAL, Red Bull Arena'da sahaya çıkan tüm Palace oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    Dean Henderson (6/10):

    Rayo'nun top hakimiyetine rağmen, Palace kalecisi aslında pek bir şey yapmadı - maçın sonunda kupayı kaldırmak dışında.

    Jaydee Canvot (6/10):

    İlk yarıda topu saha dışına çıkarmaya çalışırken büyük bir hata yaptı, ancak bu hata cezasız kaldı ve maçın geri kalanında çok sağlam bir performans sergiledi.

    Maxence Lacroix (7/10):

    Palace'ın en iyi savunma oyuncusu, neden bu kadar çok üst düzey takımın ilgisini çektiğini gösteren dominant bir performans sergiledi.

    Chadi Riad (6/10):

    Alemao'nun gole çevirebileceği bir ortayı tamamen yanlış değerlendirerek şanslı bir şekilde kurtuldu, ancak bundan sonra hiçbir hata yapmadı.

    Orta saha

    Daniel Munoz (6/10):

    Her zamanki gibi, Palace için sağ kanatta harika bir çıkış yaptı ve hatta Pino'nun muhteşem ortasına çok az farkla ulaşamadı.

    Adam Wharton (8/10):

    Maçın başlarında muhteşem pas yeteneğini sergiledi ve ilk yarının sonlarında Mitchell'e yaptığı ortada golü kaçırmamak için her şeyi yaptı. Maçın en iyi oyuncusunun açılış golünde rol alması sürpriz olmadı; Wharton'ın şutu Mateta'nın önüne sekti.

    Daichi Kamada (6/10):

    Wharton kadar dikkat çekici olmasa da Kamada topla çok iyiydi ve çok fazla iş yaptı.

    Tyrick Mitchell (6/10):

    İnanılmaz derecede çalışkan bir performans sergiledi ve birkaç iyi pas verdi, ancak ilk yarının sonunda yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunu tamamen ıskalayarak büyük bir fırsatı kaçırdı.

    Saldırı

    Ismaila Sarr (6/10):

    Hızı ve çabuk ayaklarıyla her zaman tehditkar görünüyordu, ancak karar verme yeteneği zaman zaman zayıftı.

    Jean-Philippe Mateta (7/10):

    Çirkin ama etkili bir içgüdüsel vuruşla skoru açtı ve Batalla'nın muhteşem kurtarışı olmasaydı, birkaç dakika sonra skoru 2-0'a getirebilirdi.

    Yeremy Pino (8/10):

    Wharton'ın muhteşem pasını yakaladıktan sonra golü atacağını sandı, ancak Pathe Ciss tarafından durduruldu ve harika bir serbest vuruşunun iki direğe de çarparak bir şekilde dışarı çıkması büyük bir şanssızlıktı. Ayrıca ileriye çıkarak Mateta'nın kaçırdığı büyük bir fırsat yarattı.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Jorgen Strand Larsen (Bilgisi yok):

    Son 15 dakikada Mateta'nın yerine forvet pozisyonuna geçti.

    Evan Guessand (Yok):

    Maçın sonlarında yorgun düşen Pino'nun yerine oyuna girdi.

    Oliver Glasner (8/10):

    Ne muhteşem bir veda! İlk yarım saatteki temkinli oyun sırasında bile Palace daha güçlü taraf gibi görünüyordu ve üstün kaliteleri ikinci yarıda sonuç verdi. Glasner'in bundan sonra nereye gideceği bir sır olarak kalıyor, ancak daha önce hiç kupa kazanmamış bir kulüpte iki kupa kaldırmış olması, onun olağanüstü bir taktikçi olduğunu açıkça gösteriyor.