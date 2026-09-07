Getty Images Sport
Çeviri:
Crystal Palace, oyuncu değişikliği kuralı ihlali nedeniyle WSL soruşturması ve olası puan silme cezasıyla karşı karşıya
Oyuncu değişikliği tartışması açılış galibiyetine gölge düşürdü
Crystal Palace'ın Kadınlar Süper Ligi'ndeki yeni hayatı, pazar günü oynanan sezon açılış maçında yarışma kurallarının ihlal edilmesinin ardından dramatik bir hal aldı. Palace, Lexi Lloyd-Smith'in ilk yarıdaki golü sayesinde Everton'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı ancak kutlamalara idari yaptırım tehdidi gölge düşürdü.
WSL yönetimi, Palace'ın bu karşılaşmada dört oyuncu değişikliği aralığı kullanmasının ardından resmi soruşturma başlattı. Tartışma, oyuna giren toplam oyuncu sayısından ziyade kadro değişikliği yapmak için kullanılan fırsatların sayısından kaynaklanıyor. Mevcut lig kurallarına göre takımlar en fazla beş oyuncu değişikliği yapabiliyor, ancak bunu devre arası hariç oyunun en fazla üç ayrı duraklamasında gerçekleştirebiliyor.
- Getty Images Sport
WSL, ihlalle ilgili resmî soruşturma başlatıldığını doğruladı
Lig, olayla ilgili net bir açıklama yaparak ihlalin niteliğine dikkat çekti. WSL'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Crystal Palace ile Everton arasında oynanan maçta müsabaka kurallarının ihlal edildiğini doğrulayabiliriz. Crystal Palace, kuralların maç başına en fazla üç oyuncu değiştirme fırsatına izin vermesine rağmen oyunun dördüncü kez durduğu anda dördüncü bir oyuncu değiştirme fırsatı kullandı. Şimdi her iki kulüp ve Pro Ref ile birlikte bir soruşturma yürüteceğiz ve zamanı geldiğinde bilgilendirme yapacağız."
Olay, ikinci yarı uzatma devresinin yedinci dakikasında teknik direktör Jo Potter'ın Shannon O'Brien'ın yerine Kirsty Howat'ı oyuna alma kararı vermesiyle yaşandı. Bu son değişiklikten önce Potter, Abbie Larkin, Ashleigh Weerden ve Allyson Swaby'yi sahaya sürmek için zaten üç ayrı değişiklik hakkı kullanmıştı.
Olası yaptırımlar ve bağımsız kurul
Women's Super League'de bu türden bir kural ihlali için sabit ve otomatik bir ceza bulunmasa da, Crystal Palace için sonuçlar ağır olabilir. Dosyanın, organizasyonun bütünlüğünün korunmasını sağlamak adına geniş yetkilere sahip bağımsız bir kurula sevk edilmesi bekleniyor.
Palace'ın bağımsız bir kurula sevk edilmesi halinde kulüp, resmî uyarı veya para cezasından puan silmeye ya da diğer sportif yaptırımlara kadar uzanan geniş bir ceza yelpazesiyle karşı karşıya kalabilir. Kurulun başvurabileceği en ağır tedbirler arasında, maçın tamamen tekrar edilmesine hükmetmek de yer alıyor; bu da Palace'ın ilk 1-0'lık galibiyetini fiilen hükümsüz kılacak ve iki tarafı daha ileri bir tarihte yeniden karşı karşıya gelmeye zorlayacaktır.
- Getty Images Sport
Yetkililer, düzenleyici başarısızlığın ardından görevden alındı
Karşılaşmanın yankıları yalnızca kulüple sınırlı kalmadı; hakem ekibi de derhal sonuçlarla karşı karşıya kaldı. Hakem Megan Wilson ve ekibi, maç kurallarını uygulama konusunda doğrudan sorumlulukları olmasına rağmen kural dışı oyuncu değişikliğinin gerçekleşmesini engelleyemedi. Bu gözden kaçırma nedeniyle hakem grubunun tamamı, yaklaşan WSL fikstürü turunda görevden alındı.
Geçen sezon ikinci kademeyi ikinci sırada tamamlayarak en üst lige yükselen Palace'ı şimdi pazar günü zorlu bir sınav bekliyor; takım, kısa deplasman yolculuğunda Arsenal ile karşılaşacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun