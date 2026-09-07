Crystal Palace, oyuncu değişikliği kuralı ihlali nedeniyle WSL soruşturması ve olası puan silme cezasıyla karşı karşıya

Lig, olayla ilgili net bir açıklama yaparak ihlalin niteliğine dikkat çekti. WSL'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Crystal Palace ile Everton arasında oynanan maçta müsabaka kurallarının ihlal edildiğini doğrulayabiliriz. Crystal Palace, kuralların maç başına en fazla üç oyuncu değiştirme fırsatına izin vermesine rağmen oyunun dördüncü kez durduğu anda dördüncü bir oyuncu değiştirme fırsatı kullandı. Şimdi her iki kulüp ve Pro Ref ile birlikte bir soruşturma yürüteceğiz ve zamanı geldiğinde bilgilendirme yapacağız."

Olay, ikinci yarı uzatma devresinin yedinci dakikasında teknik direktör Jo Potter'ın Shannon O'Brien'ın yerine Kirsty Howat'ı oyuna alma kararı vermesiyle yaşandı. Bu son değişiklikten önce Potter, Abbie Larkin, Ashleigh Weerden ve Allyson Swaby'yi sahaya sürmek için zaten üç ayrı değişiklik hakkı kullanmıştı.