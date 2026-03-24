Getty Images Sport
Çeviri:
Crystal Palace, Oliver Glasner'ın yerine geçmesi için Bournemouth teknik direktörüne yönelirken Andoni Iraola'yı transfer etmek için çabalarını artırdı
The Telegraph’a göre Crystal Palace, sezon sonunda görevinden ayrılacak olan Glasner’in yerine geçecek yeni bir teknik direktör arayışını hızlandırıyor. Kulüp yönetimi, geçen yıl ilk büyük kupasını kazandığı başarılı dönemin ardından bu ivmeyi sürdürebilecek bir teknik direktör arıyor. 43 yaşındaki Iraola, Vitality Stadium'da geçirdiği etkileyici üç yılın ardından Premier League'in önde gelen genç teknik direktörlerinden biri olarak görülüyor ve bu da onu güney Londra ekibi için cazip bir hedef haline getiriyor.
- Getty Images Sport
Iraola'nın sözleşmesi ve güney sahilindeki başarısı
Bask asıllı teknik direktörün Bournemouth ile olan sözleşmesi bu yaz sona eriyor ve henüz geleceği konusunda net bir açıklama yapmadı. Cazip bir takım kurduğu güney sahilinde kalmayı tercih edebilir. Bournemouth, Dean Huijsen, Milos Kerkez ve Antoine Semenyo gibi önemli oyuncularını kaybetmesine rağmen bu sezon ilk 10'da bitirmeyi hedefliyor. Palace için en önemlisi, Eli Junior Kroupi ve Rayan gibi genç oyuncuları takıma kazandırarak yeni nesil yetenekleri entegre etmiş ve kulübe önemli bir kâr sağlamış olmasıdır.
Selhurst Park'ta yeteneklerin geliştirilmesi
Palace, sadece son dönemde kazandığı kupalarla değil, aynı zamanda bir Londra kulübü olmasıyla da potansiyel teknik direktörler için cazip bir seçenek sunuyor. Kulüp, Eberechi Eze ve Marc Guehi gibi isimleri yetiştirmiş olmasıyla oyuncu geliştirme konusunda güçlü bir geçmişe sahip. Her iki oyuncu da daha sonra Şampiyonlar Ligi takımlarına yüksek ücretli transferler gerçekleştirdi ve İngiltere milli takımında kendilerine sağlam bir yer edindi; bu durum Glasner’ı oldukça hayal kırıklığına uğrattı.
Iraola, birçok turnuvada anında sonuç almayı gerektiren ağır siklet bir kulübe katılmak yerine, kadro oluşturmaya odaklanabileceği başka bir futbol "projesi"nin cazibesine kapılabilir.
- Getty Images Sport
La Liga'dan rekabet mi?
Ancak Palace, bu teknik direktörü kadrosuna katmak için zorlu bir rekabetle karşı karşıya kalacak. Teknik direktörün adı, Şampiyonlar Ligi’nde yer alan kulüplerle ve memleketi Athletic Club’a dönüşüyle sıkça anılıyor. Oyunculuk kariyeri boyunca bu İspanyol kulübünde 500’den fazla maça çıktı. San Mames'teki boşluk, uzun süredir görev yapan teknik direktör Ernesto Valverde'nin sezon sonunda ayrılacağını açıklamasının ardından ortaya çıktı. Eski Borussia Dortmund teknik direktörü Edin Terzic, Bilbao'daki göreve güçlü bir aday olarak görülse de, memleketine dönüşün duygusal çekiciliği nihai kararı etkileyebilir.
Iraola, Bask kulübüne dönüşün gündemde olup olmadığı sorulduğunda gazetecilere, "Hayır, bunun benimle bir ilgisi yok" dedi. "Muhtemelen bir taraftar olarak, çünkü bu benim kulübüm, ama hayır, bu durumun bir etkisi yok. Burada çok mutlu olduğumu defalarca söyledim. Kulüple harika bir ilişkim var ve buna göre bir karar vermemiz gerekeceği doğru, ancak bu, teknik direktörlük kariyerimin büyük bir bölümünde yaşadığım bir durum. Benim için yeni bir şey değil."