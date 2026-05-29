Crystal Palace, Oliver Glasner’in yerine geçmesi için bir başka eski Eintracht Frankfurt teknik direktörüyle görüşmelere başlarken tarih tekerrür ediyor
Palace yeni teknik direktör arıyor
Sky Sport’un haberlerine göre, Toppmoller, Selhurst Park’ta Glasner’in yerine geçecek başlıca adaylar arasında öne çıktı. Premier Lig ekibi, son dönemde Napoli, Al-Ittihad, Wolfsburg ve Köln gibi birçok takımın somut ilgisini çeken 45 yaşındaki teknik direktörle görüşmelere başladı. Alman teknik direktör, Ocak 2026’da görevinden ayrıldığından beri takımsız durumda ve İngiltere’de yeni bir maceraya atılmaya hazır olduğunu belirtiyor.
Toppmoller hızlı bir dönüş hedefliyor
Şu anda işsiz olan teknik direktör, Bundesliga'dan ayrılmasının ardından bir an önce tekrar teknik direktörlük koltuğuna oturmak istiyor. Frankfurt'taki önceki görev süresi boyunca, tüm turnuvalarda toplam 121 resmi maça çıktı; bu maçların 51'ini kazandı, 34'ünde ise berabere kaldı. Ancak takımı, 2025-26 sezonunun ilk yarısında zor günler geçirdi; kulüp sonunda onunla yollarını ayırmaya karar vermeden önce oynadıkları 26 maçın sadece dokuzunu kazanabildi.
Frankfurt bağlantısı hızla devam ediyor
Bu olası atama, Şubat 2024’te Londra’ya taşınan Glasner’in izlediği yolu aynen yansıtıyor. Mevcut teknik direktör, Eagles’ta inanılmaz derecede kupa dolu bir dönem geçirdi ve FA Kupası, Community Shield ve UEFA Konferans Ligi dahil olmak üzere üç büyük kupa kazandı. Ancak ayrılma kararı, kulüpte anında bir teknik direktör boşluğu yarattı ve yönetim kadrosunu, benzer bir Avrupa deneyimine sahip üst düzey bir yedek arayışına itti.
Halefinin taktiksel yeniden yapılanma süreci bekliyor
Yeni teknik direktör, son dönemde kazandığı kupa başarısının ivmesini sürdürürken, takımın uzun vadeli taktiksel gelişimini de ele almak zorunda olduğu zorlu bir sınavla karşı karşıya. Toppmoller, Almanya’daki son dört maçlık galibiyetsiz serisini zedeleyen savunma zaaflarını bir an önce gidermek zorunda; bu seri, 18 Ocak’ta görevden alınmasından önce kötü bir savunma performansı, üç beraberlik ve Werder Bremen ile 3-3’lük bir beraberlikle sonuçlanmıştı.
Yaz transfer dönemi yaklaşırken, yönetim kurulu yeni teknik direktörün felsefesini hayata geçirebilmesi için görüşmelerin bir an önce sonuçlanmasını istiyor.