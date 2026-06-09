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Crystal Palace, Oliver Glasner'ın halefini belirlemek için 'anlaşmaya vardı'; Eagles, Ligue 1'e yöneldi
Eagles, Glasner'ın halefini Fransa'da buldu
Crystal Palace, Pierre Sage’i yeni teknik direktörü olarak Güney Londra’ya getirmek üzere prensipte bir anlaşmaya vardı. Premier Lig ekibi, uzun süredir hedefledikleri Andoni Iraola’yı kadrosuna katamayınca dikkatlerini Fransız teknik adama çevirdi; Iraola, Arne Slot’un yerine geçmek üzere Liverpool tarafından kadrosuna katılmıştı.
Anlaşma, Sage'in kulübe uzun vadeli bağlılık sözü vermesini öngörüyor. Fabrizio Romano, 2029 Haziranına kadar geçerli ve bir sezon daha uzatma opsiyonu içeren sözleşmeyle ilgili "işte başlıyoruz" ifadesini doğruladı. Müzakereler şu anda, yüksek puanlı teknik direktörü Ligue 1'deki görevinden serbest bırakmak için RC Lens ile tazminat paketini kesinleştirmek üzerine odaklanmış durumda.
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Kulüp simgesini değiştirme
Sage, görev süresi boyunca tarihi bir "altın çağ"a imza atan Glasner'in izinden gitmek gibi hiç de kolay olmayan bir görevle karşı karşıya. Avusturyalı teknik adamın yönetiminde Palace, tarihindeki ilk büyük kupaları kazanarak FA Kupası, Community Shield ve UEFA Konferans Ligi'nden oluşan olağanüstü bir üçlü zafer elde etti.
Glasner'in 30 Haziran'da sona erecek sözleşmesini yenilememe kararı, Eagles yönetim kurulunu bu ivmeyi sürdürebilecek bir aday arayışına itti.
Sage'in taktiksel esnekliği ve Fransa'nın en üst liginde beklentilerin üzerinde performans gösterme yeteneği, onu yönetim için en öne çıkan seçenek haline getirdi.
Pierre Sage'in yükselişi
Sage, Fransa'da geçirdiği muhteşem bir sezonun ardından itibarının zirveye ulaştığı bir dönemde Selhurst Park'a geliyor. Lens'i, Avrupa'nın devlerinden Paris Saint-Germain ile beklenmedik bir şampiyonluk yarışına sürüklemesiyle adından söz ettirmiş ve takımı Şubat ayına kadar ligin zirvesinde kalmıştı. Ancak en büyük başarısı, Lens tarihindeki ilk büyük kupa olan Coupe de France'ı takıma kazandırmasıydı.
Fransız teknik adam, Glasner yönetimindeki Palace'ın başarısının temelini oluşturan üçlü savunma sistemini kullanmasıyla tanınıyor.
Topa hakimiyet kurmaya dayanmadan heyecan verici, hücum odaklı bir takım kurma becerisi, son sezonlarda Eagles için çok etkili olduğu kanıtlanan direkt oyun tarzıyla karşılaştırılmasını sağladı.
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Güney Londra'da yeni bir sayfa
Sage daha önce Premier Lig'de hiç teknik direktörlük yapmamış olsa da, Palace taraftarları Glasner'ın da büyük başarıya imza attığı dönemden önce İngiliz futbolunda tanınmayan bir isim olduğunu hatırlatacaktır.
Kulübün transfer stratejisi son zamanlarda geleneksel iç transfer döngüsünden ziyade, Avrupa'da yükselen antrenör yeteneklerine odaklanıyor.
Bu atama, Palace'ın Avrupa'daki başarısını daha da ileriye taşımak istediği bir dönemde, yeni bir felsefeye yapılan önemli bir yatırımı işaret ediyor. Kupa kazanan kadronun çekirdeği hala emrinde olan Sage'den, bu yaz başlayacağı üç yıllık projesinde kulübün hem yurt içinde hem de kıtada kupalar için mücadele etmeye devam etmesini sağlaması bekleniyor.