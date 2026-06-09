Crystal Palace, Oliver Glasner'ın halefini belirlemek için 'anlaşmaya vardı'; Eagles, Ligue 1'e yöneldi

Crystal Palace, Pierre Sage’i yeni teknik direktörü olarak Güney Londra’ya getirmek üzere prensipte bir anlaşmaya vardı. Premier Lig ekibi, uzun süredir hedefledikleri Andoni Iraola’yı kadrosuna katamayınca dikkatlerini Fransız teknik adama çevirdi; Iraola, Arne Slot’un yerine geçmek üzere Liverpool tarafından kadrosuna katılmıştı.

Anlaşma, Sage'in kulübe uzun vadeli bağlılık sözü vermesini öngörüyor. Fabrizio Romano, 2029 Haziranına kadar geçerli ve bir sezon daha uzatma opsiyonu içeren sözleşmeyle ilgili "işte başlıyoruz" ifadesini doğruladı. Müzakereler şu anda, yüksek puanlı teknik direktörü Ligue 1'deki görevinden serbest bırakmak için RC Lens ile tazminat paketini kesinleştirmek üzerine odaklanmış durumda.