Sage, cumartesi günü Craven Cottage'ta Fulham'ı 3-2 yenen kadroda sekiz değişiklik yaptı. Yaz transferleri Mingueza, Honest Ahanor ve Dario Osorio'nun tamamı kulüpteki ilk 11 başlangıçlarını yaptı.

Boro teknik direktörü Kim Hellberg de Queens Park Rangers deplasmanında alınan 1-0'lık galibiyetin ardından sekiz rotasyona gitti. Championship'in en golcü isimlerinden biri olan Will Lankshear, ikinci yarıya kadar yedek kulübesinde tutuldu.