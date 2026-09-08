24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Crystal Palace v Middlesbrough - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport
Yosua Arya

Çeviri:

Crystal Palace, Middlesbrough'u rahat geçerek Carabao Kupası'nda dördüncü tura yükseldi

Crystal Palace - Middlesbrough
Lig Kupası
Crystal Palace
Middlesbrough

Crystal Palace, Selhurst Park'ta Middlesbrough'yu 3-0'lık net bir skorla yenerek Carabao Cup'ta dördüncü tura rahat şekilde yükseldi. Jorgen Strand Larsen'in attığı iki gol ve Daichi Kamada'nın klas aşırtması, Pierre Sage'in rotasyonlu ekibi için sahada üstün geçen bir geceyi taçlandırdı.

  • Crystal Palace, Carabao Cup'ta tur atladı

    Crystal Palace, Selhurst Park'ta Championship ekibi Middlesbrough'u 3-0 gibi net bir skorla mağlup ederek Carabao Cup'ta dördüncü tura yükseldi. Forvet Larsen, iki yarıda da kafayla attığı gollerle ağları sarstıktan sonra oyuna sonradan giren Kamada, harika bir üçüncü gol ekleyerek farklı galibiyeti perçinledi. Sage'in takımı, kendi taraftarı önünde ortaya koyduğu etkili performansla turnuvada rahat bir şekilde bir üst tura çıktı.

    • Reklam
  • Crystal Palace v Middlesbrough - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Larsen'in dublesi Crystal Palace'a ilham verdi

    Kanat beki Oscar Mingueza, Palace adına ilk 11’de çıktığı ilk maçta açılış golünün pasını vererek iz bıraktı. Sağ kanattan yaptığı sol ayaklı ve isabetli ortasında bomboş durumdaki Larsen’i buldu, o da yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşuyla topu Sol Brynn’in yanından ağlara gönderdi.

    Ben Chilwell, ikinci yarıda golcü kimliğinden asist yapan oyuncu kimliğine geçti; üç gün önce Fulham’a karşı galibiyet golünü atmıştı. Sol bek, yeniden başlama düdüğünden sekiz dakika sonra yaptığı nokta atışı ortayla Larsen’in farkı ikiye çıkarmasını sağladı.

    Kamada, yedek kulübesinden geldikten kısa süre sonra skora ekstra parlaklık kattı. Orta saha oyuncusu, ceza sahası dışından yerinden kıpırdayamayan Brynn’in üzerinden yaptığı enfes aşırtma vuruşla galibiyeti perçinledi.

  • Sage, kadroya değerli bir derinlik kazandırdı

    Sage, cumartesi günü Craven Cottage'ta Fulham'ı 3-2 yenen kadroda sekiz değişiklik yaptı. Yaz transferleri Mingueza, Honest Ahanor ve Dario Osorio'nun tamamı kulüpteki ilk 11 başlangıçlarını yaptı.

    Boro teknik direktörü Kim Hellberg de Queens Park Rangers deplasmanında alınan 1-0'lık galibiyetin ardından sekiz rotasyona gitti. Championship'in en golcü isimlerinden biri olan Will Lankshear, ikinci yarıya kadar yedek kulübesinde tutuldu.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Fulham v Crystal Palace FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Crystal Palace dördüncü tura odaklandı

    Bu galibiyet, Palace'ın Carabao Cup'ta dördüncü tur kura çekimine güvenle girmesini sağlıyor. Sage, Palace yaklaşan yurt içi maçlarına bu galibiyet serisini taşımaya hazırlanırken yaz transferlerinin performanslarından cesaret alacaktır.

Premier Lig
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Ipswich Town crest
Ipswich Town
IPS
Championship
Middlesbrough crest
Middlesbrough
MID
Norwich City crest
Norwich City
NOR