Getty Images Sport
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Crystal Palace, Middlesbrough'u rahat geçerek Carabao Kupası'nda dördüncü tura yükseldi
Crystal Palace, Carabao Cup'ta tur atladı
Crystal Palace, Selhurst Park'ta Championship ekibi Middlesbrough'u 3-0 gibi net bir skorla mağlup ederek Carabao Cup'ta dördüncü tura yükseldi. Forvet Larsen, iki yarıda da kafayla attığı gollerle ağları sarstıktan sonra oyuna sonradan giren Kamada, harika bir üçüncü gol ekleyerek farklı galibiyeti perçinledi. Sage'in takımı, kendi taraftarı önünde ortaya koyduğu etkili performansla turnuvada rahat bir şekilde bir üst tura çıktı.
- Getty Images Sport
Larsen'in dublesi Crystal Palace'a ilham verdi
Kanat beki Oscar Mingueza, Palace adına ilk 11’de çıktığı ilk maçta açılış golünün pasını vererek iz bıraktı. Sağ kanattan yaptığı sol ayaklı ve isabetli ortasında bomboş durumdaki Larsen’i buldu, o da yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşuyla topu Sol Brynn’in yanından ağlara gönderdi.
Ben Chilwell, ikinci yarıda golcü kimliğinden asist yapan oyuncu kimliğine geçti; üç gün önce Fulham’a karşı galibiyet golünü atmıştı. Sol bek, yeniden başlama düdüğünden sekiz dakika sonra yaptığı nokta atışı ortayla Larsen’in farkı ikiye çıkarmasını sağladı.
Kamada, yedek kulübesinden geldikten kısa süre sonra skora ekstra parlaklık kattı. Orta saha oyuncusu, ceza sahası dışından yerinden kıpırdayamayan Brynn’in üzerinden yaptığı enfes aşırtma vuruşla galibiyeti perçinledi.
Sage, kadroya değerli bir derinlik kazandırdı
Sage, cumartesi günü Craven Cottage'ta Fulham'ı 3-2 yenen kadroda sekiz değişiklik yaptı. Yaz transferleri Mingueza, Honest Ahanor ve Dario Osorio'nun tamamı kulüpteki ilk 11 başlangıçlarını yaptı.
Boro teknik direktörü Kim Hellberg de Queens Park Rangers deplasmanında alınan 1-0'lık galibiyetin ardından sekiz rotasyona gitti. Championship'in en golcü isimlerinden biri olan Will Lankshear, ikinci yarıya kadar yedek kulübesinde tutuldu.
- Getty Images Sport
Crystal Palace dördüncü tura odaklandı
Bu galibiyet, Palace'ın Carabao Cup'ta dördüncü tur kura çekimine güvenle girmesini sağlıyor. Sage, Palace yaklaşan yurt içi maçlarına bu galibiyet serisini taşımaya hazırlanırken yaz transferlerinin performanslarından cesaret alacaktır.
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