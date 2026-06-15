AFP
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Crystal Palace, Lens'te geçirdiği muhteşem sezonun ardından Pierre Sage'i yeni teknik direktör olarak resmen açıkladı
Selhurst Park'ta yeni bir dönem başlıyor
47 yaşındaki teknik adam, kısa süre önce Ligue 1’de Yılın Teknik Direktörü seçilmesinin ardından, Avrupa’nın en parlak teknik beyinlerinden biri olarak tanınan bir isimle Londra’ya geliyor. Sage, Eagles’ı yönetmek üzere üç yıllık bir sözleşme imzaladı; transferin gerçekleşmesi ise şu anda vizesinin kesinleşmesini bekliyor.
Bu atama, Palace yönetiminin önemli bir niyet beyanıdır. Kulüp Başkanı Steve Parish, geçtiğimiz yıl Fransız futbolunda beklentileri aşan bir teknik direktörü kadroya kattıkları için duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Parish, "Lens'te kupa kazandığı bir sezonun ve Ligue 1'de muhteşem bir ikincilik derecesinin ardından aramıza katılan Pierre'i ağırlamaktan büyük heyecan duyuyorum" dedi. "Leipzig'deki başarımızın ardından bir başka Avrupa kampanyasına girerken, onun bu muhteşem futbol kulübümüz için daha fazla başarı elde etmek amacıyla elinden gelen her şeyi yapacağından eminim."
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Bir seri galibin yerini almak
Sage, son derece başarılı bir dönemden sonra görevinden ayrılan teknik direktör Oliver Glasner’ın bıraktığı boşluğu doldurmak üzere Selhurst Park’a geliyor. Palace’ta geride bırakılan temel, yadsınamaz bir şekilde sağlam.
Glasner, Eagles'ı kupa kazanan bir makineye dönüştürdüğü olağanüstü bir dönemin ardından, hiç olmadığı kadar yüksek bir itibara sahip. Avusturyalı teknik adamın liderliğindeki Palace, tarihi bir üçlü başarıya imza attı; FA Cup ve Community Shield'ı kazandıktan sonra, kupa vitrinine UEFA Conference League'i de ekledi.
Kartallar için büyük hedefler
Sage, Glasner'ın yerine takımın başına geçti ve selefinin attığı temellerin üzerine inşa etmeye hevesli. Atanmasından bu yana ilk kez konuşan Sage, kulüpteki olumlu ivmeyi vurguladı. "Crystal Palace'ta olmak harika. Kulübün tarihi ve son sezonlar beni heyecanlandırıyor. Oliver Glasner harika işler başardı ve şimdi benim de aynısını yapmam gerekiyor. Bu yüzden buraya büyük bir hırsla geldik," dedi Sage.
Fransız teknik adam, Fransa'daki galibiyet alışkanlıklarını Premier League'e taşımaya hevesli. "Buradaki dinamik gerçekten olumlu ve biz de bu zihniyetteyiz. Geçen yıl kazandık ve yeni bir kulüpte, yeni bir projede, ancak birçok galibiyet alışkanlığıyla bu şekilde devam etmek istiyoruz," diye ekledi. Lyon-Duchère ve Red Star'daki görevleri de dahil olmak üzere Sage'in kapsamlı geçmişi, onu İngiltere'deki bu yüksek profilli mücadeleye hazırladı.
- AFP
Pierre Sage'in yıldırım gibi yükselişi
Sage’in geçtiğimiz bir yıldaki performansı olağanüstüydü. İlk olarak Kasım 2023’te Lyon’da geçici teknik direktörlük görevini üstlendiğinde dikkatleri üzerine çekti. Göreve geldiği sırada Lyon ligin en alt sıralarında çırpınıyordu, ancak Sage mucizevi bir dönüşe imza attı. Onun yönetiminde Les Gones, sonraki 20 lig maçının 15’ini kazandı, sonunda Avrupa Ligi’ne katılma hakkı elde etti ve Fransa Kupası finaline yükseldi.
Bu ivmeyi Lens'teki görevine de taşıyan Sage, kulübe tarihindeki ilk Coupe de France kupasını kazandırdı ve takımı Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı. Sage yönetimindeki Lens, sadece bir sezonda Ligue 1'de altı sıra ve 18 puanlık bir yükseliş kaydetti ve altı hafta boyunca ligin zirvesinde yer aldı. Sage'in Lens'teki görevi, tüm turnuvalarda %67,5'lik olağanüstü bir galibiyet oranıyla sona erdi.