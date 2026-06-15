47 yaşındaki teknik adam, kısa süre önce Ligue 1’de Yılın Teknik Direktörü seçilmesinin ardından, Avrupa’nın en parlak teknik beyinlerinden biri olarak tanınan bir isimle Londra’ya geliyor. Sage, Eagles’ı yönetmek üzere üç yıllık bir sözleşme imzaladı; transferin gerçekleşmesi ise şu anda vizesinin kesinleşmesini bekliyor.

Bu atama, Palace yönetiminin önemli bir niyet beyanıdır. Kulüp Başkanı Steve Parish, geçtiğimiz yıl Fransız futbolunda beklentileri aşan bir teknik direktörü kadroya kattıkları için duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Parish, "Lens'te kupa kazandığı bir sezonun ve Ligue 1'de muhteşem bir ikincilik derecesinin ardından aramıza katılan Pierre'i ağırlamaktan büyük heyecan duyuyorum" dedi. "Leipzig'deki başarımızın ardından bir başka Avrupa kampanyasına girerken, onun bu muhteşem futbol kulübümüz için daha fazla başarı elde etmek amacıyla elinden gelen her şeyi yapacağından eminim."