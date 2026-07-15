Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta’nın bedelsiz transferini engellemek amacıyla ona yeni bir sözleşme teklif etti

Crystal Palace’ın, forvet Mateta’ya kendisini 2030 yılına kadar Selhurst Park’ta tutacak yeni bir sözleşme teklif ettiği bildiriliyor. Transfer muhabiri Nicolò Schira, Palace’ın Mateta’nın uzun vadeli geleceğini güvence altına almak ve yurtdışından gelen artan ilgiyi önlemek amacıyla bu teklifi sunduğunu iddia ediyor.

29 yaşındaki Fransız milli oyuncunun mevcut sözleşmesi Haziran 2027'de sona eriyor; bu da, kulüp yönetiminin teklifini kabul etmemesi halinde bu yaz satılma ihtimalinin yüksek olduğu anlamına geliyor. Ancak yeni bir anlaşma, Palace'ın en önemli hücum oyuncularından birini kulüpte tutacak.