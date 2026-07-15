Getty Images Sport
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Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta’nın bedelsiz transferini engellemek amacıyla ona yeni bir sözleşme teklif etti
Palace, takımın simgesi olan oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti
Crystal Palace’ın, forvet Mateta’ya kendisini 2030 yılına kadar Selhurst Park’ta tutacak yeni bir sözleşme teklif ettiği bildiriliyor. Transfer muhabiri Nicolò Schira, Palace’ın Mateta’nın uzun vadeli geleceğini güvence altına almak ve yurtdışından gelen artan ilgiyi önlemek amacıyla bu teklifi sunduğunu iddia ediyor.
29 yaşındaki Fransız milli oyuncunun mevcut sözleşmesi Haziran 2027'de sona eriyor; bu da, kulüp yönetiminin teklifini kabul etmemesi halinde bu yaz satılma ihtimalinin yüksek olduğu anlamına geliyor. Ancak yeni bir anlaşma, Palace'ın en önemli hücum oyuncularından birini kulüpte tutacak.
- Getty Images Sport
Avrupa’nın devlerini geride bırakmak
Mateta ile kulüp arasında henüz bir anlaşma yapıldığına dair bir haber gelmedi. Son gelişmelerde sadece Palace’ın bir teklifte bulunduğu belirtiliyor; bu da topu tamamen oyuncunun sahasına atıyor. Selhurst Park yönetimi, özellikle Mateta'nın tüm turnuvalarda 50 maça çıkıp 16 gol attığı olağanüstü bir sezonun ardından, Fransız oyuncunun geleceğinin yoğun spekülasyonlara konu olduğu önceki transfer dönemlerinin tekrarlanmasını önlemek istiyor. Bu gollerin arasında, Rayo Vallecano karşısında UEFA Konferans Ligi şampiyonluğunu garantileyen tarihi galibiyet golü de yer alıyor.
Mateta’nın geleceği, aksaklıklarla geçen Ocak transfer döneminin ardından düzenli olarak spekülasyonlara konu oldu. AC Milan’a 30 milyon sterlinlik bir transfer teklifi, transfer süresinin son gününde yapılan sağlık kontrolünde dizinde bir sorun tespit edilmesi üzerine suya düştü ve Mateta sezonun geri kalanında Güney Londra’da kaldı. O zamandan beri çıkan haberler, Fransa milli takım oyuncusunun kulüpten ayrılabileceğini öne sürmeye devam etti; bu da Palace yönetiminin, oyuncuya 2030’a kadar geçerli bir sözleşme uzatması teklif etmek üzere bu proaktif adımı atmasına neden oldu.
Sage döneminin hayati bir parçası
Mateta, yeni teknik direktör Pierre Sage için hâlâ önemli bir isim olmaya devam ediyor. Teknik direktör, 2021 yılının Ocak ayında Mainz’dan Crystal Palace’a kiralık olarak katılan ve 2022’de kalıcı transferini tamamlayan bu forveti, projesinin temel taşlarından biri olarak görüyor; oyuncunun benzersiz profiline ve son üçte bir sahadaki golcü yeteneğine büyük değer veriyor.
Mateta, Crystal Palace'ta başarılarla dolu bir dönem geçirdi ve kulübün 2024–25 sezonunda FA Kupası'nı, ardından 2025'te FA Community Shield'ı ve 2025–26 sezonunda da UEFA Konferans Ligi şampiyonluğunu kazanmasına katkıda bulundu. Selhurst Park’ta geçirdiği süre boyunca Fransız forvet, Eagles formasıyla 202 maça çıktı ve tüm turnuvalarda 62 gol attı, 14 asist yaptı.
- AFP
Dünya Kupası’ndaki kahramanlıkları dönüşünü erteledi
Forvetin sezon öncesi hazırlıklarına dönüşü, Fransa milli takımıyla Dünya Kupası’nda yer alması nedeniyle ertelendi. Yakın zamanda bildirildiği üzere, Fransa’nın turnuvada ilerleyen aşamalara yükselmesi, Sage’in takımın yaklaşan Premier Lig sezonuna hazırlanırken as forvetiyle çalışmaya başlamasını geciktirdi. Turnuva boyunca Mateta, Norveç, İsveç ve Fas ile oynanan maçlarda sadece birkaç dakika sahada kaldı ve gol atamadı. Dün Fransa’nın İspanya’ya karşı yarı finalde 2-0 mağlup olduğu maçta yedek kulübesinde kaldı; Les Bleus şimdi, üçüncülük maçı için İngiltere ile Arjantin arasındaki karşılaşmanın kaybedenini bekliyor.
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