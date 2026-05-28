Tuchel, Kuzey Amerika'da düzenlenecek turnuva için nihai kadrosunu açıklarken Wharton kadro dışında kaldı. Eski Blackburn Rovers oyuncusu, Crystal Palace için adeta bir keşif niteliğindeydi ve takımın Konferans Ligi zaferinde öncü bir rol oynadı; ancak ligdeki performansı, uçağa bir yer ayırtmak için yeterli olmadı; Three Lions'ın teknik direktörü, orta sahada daha deneyimli isimleri tercih etti.

Leipzig'de Rayo Vallecano'yu yenerek tarihi bir Conference League zaferi kazanan Palace'ın ardından bu karar üzerine düşüncelerini paylaşan Wharton, yaşının ötesinde bir olgunluk sergiledi. "Bu futbolun bir parçası. Gideceğim hiçbir zaman garanti değildi. Bunu biliyordum," dedi Wharton basın toplantısında.