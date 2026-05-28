Crystal Palace v Everton - Premier League
Crystal Palace'ın yıldızı Thomas Tuchel'in aramasını anlattığı sırada, Adam Wharton İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosuna alınmaması konusunda "oturup ağlamayacağını" söyledi

Crystal Palace'ın yıldızı Adam Wharton, Thomas Tuchel'in yaklaşan Dünya Kupası için belirlediği İngiltere kadrosuna alınmamasına rağmen "oturup ağlamayacağını" vurguladı. Selhurst Park'ta geçirdiği başarılı bireysel sezona rağmen, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen hafta açıklanan 26 kişilik kadroda en dikkat çeken eksik isim oldu.

    Tuchel, Kuzey Amerika'da düzenlenecek turnuva için nihai kadrosunu açıklarken Wharton kadro dışında kaldı. Eski Blackburn Rovers oyuncusu, Crystal Palace için adeta bir keşif niteliğindeydi ve takımın Konferans Ligi zaferinde öncü bir rol oynadı; ancak ligdeki performansı, uçağa bir yer ayırtmak için yeterli olmadı; Three Lions'ın teknik direktörü, orta sahada daha deneyimli isimleri tercih etti.

    Leipzig'de Rayo Vallecano'yu yenerek tarihi bir Conference League zaferi kazanan Palace'ın ardından bu karar üzerine düşüncelerini paylaşan Wharton, yaşının ötesinde bir olgunluk sergiledi. "Bu futbolun bir parçası. Gideceğim hiçbir zaman garanti değildi. Bunu biliyordum," dedi Wharton basın toplantısında. 

    İngiltere milli takım teknik direktöründen gelen telefon

    Palace'ın yıldızı, milli takım teknik direktöründen aldığı doğrudan iletişime de değindi. Profesyonel bir iletişim çerçevesinde Tuchel, genç oyuncuya haberleri bizzat iletmek için ulaştı ve seçme sürecinin son ana kadar oldukça çekişmeli geçtiğini belirtti.

    Wharton, konuşmayı şöyle detaylandırdı: "Beni aradığında, sadece kadroda olmadığımı söyledi. Çok yakın olduğunu söyledi. Ama evet, dediğim gibi, futbol böyle bir şey. Burada oturup bunun için ağlamayacağım. Palace'ta hala iki maçım var. Tabii ki bu gece çok önemli bir maç olacak, ama bu tür şeyleri fazla kafama takmıyorum. Bu dünyanın sonu değil. Hala gencim."

    Wharton, İngiltere milli takım kadrosuna alınmamasının acısını hâlâ hissediyorsa da, Red Bull Arena'daki maçta bunu hiç belli etmedi. Rayo ile oynanacak Konferans Ligi finali öncesinde sakatlık endişesi bulunmasına rağmen, orta saha oyuncusu Maçın En Değerli Oyuncusu seçilecek bir performans sergileyerek Palace'ın tarihindeki ilk Avrupa kupasını kazanmasına katkıda bulundu.

    Jean-Philippe Mateta'nın galibiyet golüne yol açan Wharton'ın güçlü sürüşü ve şutuydu ve bu sayede Eagles, Almanya'da tarih yazdı. Maçın temposunu belirleme yeteneği, bu turnuva döngüsü için Tuchel'i ikna etmeye yetmemiş olsa da, yeteneğini bir kez daha hatırlattı.

    Geleceğe bakış

    Takım arkadaşları dünya sahnesine hazırlanırken, Wharton ise enerji toplamaya hazır. Orta saha oyuncusu, sezon sonu için şimdiden planlar yaptığını doğruladı; ancak son 18 aydaki hızlı yükselişini göz önünde bulundurarak, İngiltere’nin beyaz formasıyla tekrar sahaya çıkacağına dair kendinden emin.

    "Umarım gelecekte katılabileceğim başka turnuvalar ve Dünya Kupaları olur. Ama evet, ben sadece Palace'a odaklanmıştım ve buraya gelip galibiyet almayı hedefliyordum, ki bunu başardık," diye ekledi. "Bundan memnunum ve [tatil için] gideceğim birkaç yer ayarladım, ama şimdilik sadece yazımı ve bu geceyi keyifle geçireceğim."