AFP
Çeviri:
Crystal Palace'ın yıldızı Maxence Lacroix'nın Fransa Milli Takımı'nda ilk kez forma giymesinin ardından Liverpool ve Chelsea, oyuncuyu transfer etmek için yarışa katıldı
Hızlı bir artış
Lacroix, Mart ayı milli takım arası sırasında Fransa A Milli Takımı'nda ilk kez forma giydiği uluslararası sahnedeki dönüm noktası niteliğindeki haftanın ardından değerini katladı. Eski Wolfsburg oyuncusu, Selhurst Park'ta adeta bir keşif oldu; 35,39 km/s'lik azami hızıyla resmi kayıtlara göre birinci ligin en hızlı stoperi olarak tescillendi. Güvenilirliği de aynı derecede etkileyici; tüm sezon boyunca sadece iki Premier Lig maçını kaçırdı ve 28 maçın 27'sinde 90 dakikayı tamamladı. Bu hızlı toparlanma ve fiziksel varlığın birleşimi, 2026-27 sezonu öncesinde savunmalarını güçlendirmek isteyen birçok elit kulübün dikkatini çekti.
- (C)Getty Images
Dünya Kupası hedefleri
6 Nisan'da 26 yaşına girecek olan Lacroix, hem milli takımda hem de Selhurst Park'ta kulüpteki formunu önemli kupa başarılarına dönüştürme arzusunu açıkça dile getiriyor. Kısa süre önce Brezilya'ya karşı 2-1 kazanılan maçta yedek olarak ilk kez forma giyen oyuncu, ardından Kolombiya'ya karşı 3-1 kazanılan maçta Lucas Hernandez'in yanında 90 dakika boyunca sahada kaldı.
Palace'ın resmi web sitesine konuşan Lacroix, şunları söyledi: "Hayalim Dünya Kupası'nı kazanmak – Fransa ile Dünya Kupası'nı kazanmak istiyorum. Palace'ta ise şu anda hedefimiz Conference League'i kazanmak. Şu anda Premier League'i kazanamayız, ancak Conference League'de şansımız var – bu yüzden hedefimiz bu."
Savunma oyuncularının toplu ayrılışı
Palace, Ocak ayında Marc Guehi'yi Manchester City'ye kaptırmış olması nedeniyle savunma istikrarı konusunda zor bir durumda bulunuyor. TEAMtalk'akonuşan kaynaklar, Liverpool'un Lacroix'yı takımdan ayrılacak olan Ibrahima Konate'nin potansiyel halefi olarak gördüğünü, Bayern Münih ve Aston Villa'nın da bu Fransız oyuncuya ciddi ilgi gösterdiğini belirtti.
Eagles için şanslı olan ise, Lacroix'nın Haziran 2029'a kadar Selhurst Park'ta uzun vadeli bir sözleşmeye bağlı olması. Önemli olan, sözleşmede serbest kalma maddesi bulunmaması; bu da Güney Londra kulübünün önemli bir koz elinde tutmasını ve Avrupa'nın dev kulüplerinden herhangi biri ilgisini resmileştirmeye karar verirse yüksek bir ücret talep edebilmesini sağlıyor.
- getty
Avrupa şampiyonluğunu belirleyecek maç
Palace, 30 maçta topladığı 39 puanla şu anda Premier Lig'de 14. sırada yer alıyor; bu durum, Lacroix ve takım arkadaşlarının ligde ilk yarıyı üst sıralarda tamamlamaktan başka pek bir hedefleri kalmadığını gösteriyor. Bu durum, İtalyan takımı Fiorentina ile oynayacakları Conference League çeyrek final maçını, sezonun kesin dönüm noktası haline getiriyor. Zira kıtasal başarı, savunma oyuncusu için hemen bir kupa kazanma şansının en iyi yolu olmaya devam ediyor ve Liverpool ile Chelsea'nin yakından takip edeceği yaz dönemi öncesinde Didier Deschamps'ın planlarındaki yerini daha da sağlamlaştıracak.