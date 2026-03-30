Crystal Palace'ın yıldızı Maxence Lacroix'nın Fransa Milli Takımı'nda ilk kez forma giymesinin ardından Liverpool ve Chelsea, oyuncuyu transfer etmek için yarışa katıldı

6 Nisan'da 26 yaşına girecek olan Lacroix, hem milli takımda hem de Selhurst Park'ta kulüpteki formunu önemli kupa başarılarına dönüştürme arzusunu açıkça dile getiriyor. Kısa süre önce Brezilya'ya karşı 2-1 kazanılan maçta yedek olarak ilk kez forma giyen oyuncu, ardından Kolombiya'ya karşı 3-1 kazanılan maçta Lucas Hernandez'in yanında 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Palace'ın resmi web sitesine konuşan Lacroix, şunları söyledi: "Hayalim Dünya Kupası'nı kazanmak – Fransa ile Dünya Kupası'nı kazanmak istiyorum. Palace'ta ise şu anda hedefimiz Conference League'i kazanmak. Şu anda Premier League'i kazanamayız, ancak Conference League'de şansımız var – bu yüzden hedefimiz bu."