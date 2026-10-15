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Olympique Lyonnais v Crystal Palace FC - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Alvino Hanafi
Çeviri:

Crystal Palace'ın Lyon karşısındaki oyuncu puanları: Daichi Kamada ve Yeremy Pino'nun golleri, Avrupa Ligi'ndeki az farkla yenilgiyi önlemeye yetmedi

Crystal Palace
Ligi Europa
Player ratings
Lyon - Crystal Palace
Lyon

Crystal Palace, Groupama Stadyumu'nda oynanan nefes kesen Avrupa Ligi maçında Lyon'a 3-2 yenildi. Yeremy Pino ve Daichi Kamada'nın golleriyle ikinci yarıda mücadeleye ortak olsa da üç farklı geriye düştüğü maçta yenilgiden kurtulamadı.

Crystal Palace’ın Groupama Stadyumu’ndaki Lyon deplasmanı, iki devresinde farklı taktik mücadelelere sahne olan bir karşılaşmaya dönüştü. İlk 45 dakikada Lyon’un akıcı 4-3-1-2 dizilişine karşı zorlanan Crystal Palace, Corentin Tolisso’nun henüz sekizinci dakikada attığı golle geriye düştü. İlk yarının uzatma dakikalarında savunma düzeni bir kez daha bozuldu ve Ernest Nuamah ev sahibinin farkı ikiye çıkarmasını sağladı. Böylece Güney Londra ekibi soyunma odasına zorlu bir görevle gitti.

İkinci yarıda, kulübeden yapılan taktik değişikliklerin ardından oyunun gidişatı belirgin biçimde değişti. Yeremy Pino, devrenin başlamasından kısa süre sonra Adam Wharton’ın asistiyle farkı azaltarak geri dönüş umutlarını yeşertti. Ancak Crystal Palace kontrolü ele geçirecek gibi görünürken Pavel Sulc, 76. dakikada Lyon’un üçüncü golünü attı. Sonradan oyuna giren Daichi Kamada’nın son dakikalardaki golü heyecanlı bir bitişe zemin hazırlasa da Lyon üstünlüğünü koruyarak üç puanı aldı. Crystal Palace ise hücumdaki üretkenliğini gölgede bırakan savunma hatalarını değerlendirmek zorunda kaldı.

GOAL, Crystal Palace oyuncularının Parc Olympique Lyonnais’deki performanslarını puanlıyor.

  • imago-sport-1084569087.jpgSports Press Photo

    Kaleci ve savunma

    Walter Benitez - 5/10

    Kaleci için zor bir akşamdı. Kaleyi bulan beş şutun üçünde gol yedi. Tolisso’nun maçın başındaki isabetli vuruşuna karşı yapabileceği pek bir şey yoktu ancak Nuamah’ın golünde önündeki savunmanın yerleşimi onu çaresiz bıraktı. Lyon’un uzun süre baskı kurduğu bölümlerde varlık gösteremedi ve maçı yalnızca bir kurtarışla tamamladı.

    Chris Richards - 6/10

    Üçlü savunmanın sağında görev yapan Richards, Lyon hücum hattının takip edilmesi güç hareketliliği karşısında yoğun bir akşam geçirdi. Topa sahipken nispeten istikrarlıydı ancak Lyon’un üçüncü golüne giden geçiş hücumunda pozisyonunu kaybetti. Palace’ın maçı çevirmeye çalıştığı 83. dakikada oyundan alındı.

    Axel Disasi - 5/10

    Savunmanın merkezindeki isim, Lyon’un merkezden geliştirdiği atakları durdurmakta zorlandı. Disasi, Nuamah’ın sürati karşısında sık sık yalnız kaldı ve savunma hattını önde tutmakta zorlandı. Bu da Lyon’un ilk yarıdaki gollerinde değerlendirdiği boşlukların oluşmasına katkıda bulundu.

    Jaka Canvot - 6/10

    Genç savunmacı, topla oynama becerisini zaman zaman gösterdi ancak Lyon’un deneyimli hücum hattı karşısında fiziksel olarak zorlandı. Baskı altında sakinliğini korusa da üçlü savunmanın ilk yarıdaki genel uyum eksikliği, Avrupa sahnesindeki bu maçı onun için zorlu hâle getirdi.

  • imago-sport-1084569451.jpgSports Press Photo

    Orta saha

    Tyrick Mitchell - 6/10

    Mitchell, sol kanatta her zamanki gibi çalışkan bir görüntü sergiledi. Savunma görevlerini özenle yerine getirdi ve takımına kanatta genişlik kazandırmaya çalıştı. Ancak maçın son bölümlerine kadar dirençli Lyon savunmasını aşmak için gereken isabetli son pası veremedi.

    Adam Wharton - 7/10

    Wharton, Palace’ın oyununa bir kez daha yön verdi. Lyon orta sahasını aşan akıllıca bir ara pasıyla 50. dakikada Yeremy Pino’nun golünün asistini yaptı. Oyunu ileri taşıma becerisi, Palace’ın zorlandığı ilk yarıdaki az sayıdaki olumlu noktadan biriydi.

    Quinten Timber - 6/10

    Timber, orta sahayla tek forvet arasında bağlantı kurmaya çalıştığı ileri uçtaki rolünde yorulmadan çalıştı. Mücadelesi tartışılmazdı ancak disiplinli Lyon savunması karşısında net fırsatlar bulmakta zorlandı. 86. dakikada yerini başka bir oyuncuya bıraktı.

    Oscar Mingueza - 6/10

    Orta sahadaki dörtlü içinde birden fazla görevi üstlenen Mingueza, taktiksel esneklik sağladı ancak oyuna belirleyici bir etki yapmakta zorlandı. Orta bölgede topa sahip olunmasına katkıda bulundu fakat 75. dakikada daha fazla hücum seçeneğine yer açmak için oyundan alındı.

  • FBL-EUR-C3-LYON-CRYSTAL PALACEAFP

    Saldırı

    Yeremy Pino - 7/10

    Hatlar arasında sürekli tehdit oluşturan Pino, ikinci yarının başlarında attığı güzel golle Crystal Palace'a umut verdi. Mücadelenin sertleştiği bölümde, 57. dakikada sarı kart gördü. Ev sahibi ekibin dengesini bozan enerjik performansının ardından 75. dakikada oyundan alındı.

    Ismaila Sarr - 5/10

    3-4-2-1 dizilişinde pek alışık olmadığı kanat beki rolünde oynayan Sarr, savunma sorumluluklarıyla doğal hücum içgüdüleri arasında denge kurmakta zorlandı. Zamanlaması hatalı bir müdahale nedeniyle 36. dakikada sarı kart gördü ve daha dengeli bir taktik düzen için 62. dakikada oyundan çıkarıldı.

    Jorgen Strand Larsen - 5/10

    İlk yarıda sık sık yalnız kalan ve kaliteli paslarla beslenemeyen forvet için hayal kırıklığı yaratan bir geceydi. Lyon'un fiziksel açıdan güçlü stoperlerine karşı topu etkili biçimde saklamakta zorlandı ve 60. dakikadan kısa süre sonra yerini Eddie Nketiah'a bıraktı.

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  • imago-sport-1084569047.jpgSports Press Photo

    Yedekler ve teknik direktör

    Daichi Kamada - 7/10

    62. dakikada oyuna giren Kamada, hemen etkisini gösterdi. Ceza sahasında boş alan bulma becerisini sergileyerek 81. dakikada fileleri havalandırdı ve maçın son bölümünün çekişmeli geçmesini sağladı. Teknik kalitesi, Crystal Palace'ın hücumdaki akıcılığını önemli ölçüde artırdı.

    Eddie Nketiah - 6/10

    62. dakikada Larsen'in yerine oyuna girdi ve savunma arkasına yaptığı koşularla farklı bir tehdit oluşturdu. Gol atamasa da varlığı Lyon savunmacılarını meşgul ederek Kamada ve Pino'ya daha fazla alan açtı.

    Dario Osorio - 5/10

    75. dakikada oyuna girdi ancak çok yüksek tempolu maçın ritmine ayak uydurmakta zorlandı. Lyon, üstünlüğünü korumak için geride savunma yapınca topla sınırlı sayıda buluştu.

    Anan Khalaili - 5/10

    Kanatlara enerji katması için Osorio ile birlikte oyuna alındı. Ancak Lyon, tecrübesiyle maçın son bölümünü iyi yöneterek Khalaili'nin etkisini sınırladı.

    Dwight McNeil - Değerlendirilmedi

    86. dakikada oyuna girdi; sonuca etki edecek kadar zamanı olmadı.

    Pierre Sage (Teknik direktör) - 6/10

    Başlangıçtaki oyun düzeni, Lyon'un orta sahadaki yer değişimleri karşısında fazla kolay aşıldı. Ancak ikinci yarıda yaptığı oyuncu değişiklikleri, özellikle Kamada'yı oyuna alması, taktik becerisini gösterdi ve zorlu bir durumda neredeyse bir puanı kurtarmasını sağladı. Savunmadaki kırılganlık, bu seviyede endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

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