Walter Benitez - 5/10

Kaleci için zor bir akşamdı. Kaleyi bulan beş şutun üçünde gol yedi. Tolisso’nun maçın başındaki isabetli vuruşuna karşı yapabileceği pek bir şey yoktu ancak Nuamah’ın golünde önündeki savunmanın yerleşimi onu çaresiz bıraktı. Lyon’un uzun süre baskı kurduğu bölümlerde varlık gösteremedi ve maçı yalnızca bir kurtarışla tamamladı.

Chris Richards - 6/10

Üçlü savunmanın sağında görev yapan Richards, Lyon hücum hattının takip edilmesi güç hareketliliği karşısında yoğun bir akşam geçirdi. Topa sahipken nispeten istikrarlıydı ancak Lyon’un üçüncü golüne giden geçiş hücumunda pozisyonunu kaybetti. Palace’ın maçı çevirmeye çalıştığı 83. dakikada oyundan alındı.

Axel Disasi - 5/10

Savunmanın merkezindeki isim, Lyon’un merkezden geliştirdiği atakları durdurmakta zorlandı. Disasi, Nuamah’ın sürati karşısında sık sık yalnız kaldı ve savunma hattını önde tutmakta zorlandı. Bu da Lyon’un ilk yarıdaki gollerinde değerlendirdiği boşlukların oluşmasına katkıda bulundu.

Jaka Canvot - 6/10

Genç savunmacı, topla oynama becerisini zaman zaman gösterdi ancak Lyon’un deneyimli hücum hattı karşısında fiziksel olarak zorlandı. Baskı altında sakinliğini korusa da üçlü savunmanın ilk yarıdaki genel uyum eksikliği, Avrupa sahnesindeki bu maçı onun için zorlu hâle getirdi.