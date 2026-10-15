Crystal Palace’ın Groupama Stadyumu’ndaki Lyon deplasmanı, iki devresinde farklı taktik mücadelelere sahne olan bir karşılaşmaya dönüştü. İlk 45 dakikada Lyon’un akıcı 4-3-1-2 dizilişine karşı zorlanan Crystal Palace, Corentin Tolisso’nun henüz sekizinci dakikada attığı golle geriye düştü. İlk yarının uzatma dakikalarında savunma düzeni bir kez daha bozuldu ve Ernest Nuamah ev sahibinin farkı ikiye çıkarmasını sağladı. Böylece Güney Londra ekibi soyunma odasına zorlu bir görevle gitti.
İkinci yarıda, kulübeden yapılan taktik değişikliklerin ardından oyunun gidişatı belirgin biçimde değişti. Yeremy Pino, devrenin başlamasından kısa süre sonra Adam Wharton’ın asistiyle farkı azaltarak geri dönüş umutlarını yeşertti. Ancak Crystal Palace kontrolü ele geçirecek gibi görünürken Pavel Sulc, 76. dakikada Lyon’un üçüncü golünü attı. Sonradan oyuna giren Daichi Kamada’nın son dakikalardaki golü heyecanlı bir bitişe zemin hazırlasa da Lyon üstünlüğünü koruyarak üç puanı aldı. Crystal Palace ise hücumdaki üretkenliğini gölgede bırakan savunma hatalarını değerlendirmek zorunda kaldı.
GOAL, Crystal Palace oyuncularının Parc Olympique Lyonnais’deki performanslarını puanlıyor.