Getty Images
Çeviri:
Crystal Palace'ın forveti Rossoneri'nin radarında yer almaya devam ederken, Jean-Philippe Mateta AC Milan'a transferinin gerçekleşmemesinin kendisini "üzüntüye uğrattığını" itiraf etti
Mateta, gerçekleşmeyen Milan transferini değerlendiriyor
Mateta, transferin son aşamada suya düşmesinin ardından Ocak ayında Milan’a gerçekleşmeyen transferinin kendisi üzerinde yarattığı psikolojik etkiyi açıkladı. Serie A ekibi, kış transfer döneminin son günlerinde 1997 doğumlu forvetin transferi konusunda Crystal Palace ile ileri aşamadaki görüşmelerde bulunuyordu. Milan’ın Fransız forveti kadrosuna katmak için 35 milyon avro ödemeye hazır olduğu bildirildi.
Mateta ilk olarak sağlık kontrolünden geçti, ancak Milan'ın sağlık ekibi, oyuncunun Kasım ortasından beri yaşadığı diz sorunu nedeniyle daha ayrıntılı uzman muayeneleri talep etti. Sonuçlar kulübü tatmin etmedi ve Milan yönetimi transferi iptal etti. Bu durum, forvetin Oliver Glasner yönetiminde sezonu tamamlamak üzere Güney Londra'ya dönmesine neden oldu.
- (C)Getty Images
Mateta, duygusal etkisini anlatıyor
Mateta, anlaşmanın bozulmasının o dönemde kabullenmesi zor bir durum olduğunu itiraf etti. Forvet, bu aksilikten sonra Palace kadrosundaki yerini geri kazanmaya odaklandı.
L’Equipe’e verdiği demeçte, “Dürüst olmak gerekirse, anlaşmanın bozulduğunu söylediklerinde o dönemde psikolojik olarak çok üzüldüm. Ardından, nasıl toparlanabileceğimi düşünmeye başladım. Birkaç uzmana danıştım ve ameliyat gerekmediğini söylediler. Geri dönüşüme kadar bir sonraki adıma odaklandım. Oliver Glasner’e, ‘JP’ liderinin yerini geri almak ve takımla birlikte kazanmak için hazır olduğunu göstermek için çok çalıştım.” dedi.
Milan bu transferi yeniden gündeme alabilir
Ocak ayındaki görüşmelerin sonuçsuz kalmasına rağmen, Mateta ile Milan arasındaki bağlantı hâlâ devam ediyor. Milan’ın sportif direktörü Igli Tare, daha önce bu konunun yeniden gündeme gelebileceğini ima ederek, “Gelecekte ne olacağını göreceğiz” demişti.
Mateta'nın menajeri Paul Latouche'un, Milan'ın Juventus ile oynadığı maç sırasında San Siro'da görülmesi de spekülasyonları artırdı. Bu görüntü, İtalyan kulübün yeni bir santrfor arayışını sürdürürken görüşmeleri yeniden başlatabileceğine dair iddiaları güçlendirdi.
- Getty Images Sport
Yaz aylarında bir karar alınabilir
Milan'ın yaz transfer döneminde yeni bir as forvet transferine öncelik vermesi bekleniyor ve Mateta, kulübün aradığı fiziksel özelliklere sahip bir oyuncu. Şu an için Fransız oyuncu, Glasner yönetimindeki Palace ile sezonu tamamlamaya odaklanmış durumda. Ancak, formunu yeniden kazanmış olması ve Milan'ın durumunu yakından takip etmeye devam etmesi nedeniyle, onu Serie A'ya getirmek için yeni bir girişimde bulunulması ihtimali göz ardı edilemez.