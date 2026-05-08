Ocak ayındaki görüşmelerin sonuçsuz kalmasına rağmen, Mateta ile Milan arasındaki bağlantı hâlâ devam ediyor. Milan’ın sportif direktörü Igli Tare, daha önce bu konunun yeniden gündeme gelebileceğini ima ederek, “Gelecekte ne olacağını göreceğiz” demişti.

Mateta'nın menajeri Paul Latouche'un, Milan'ın Juventus ile oynadığı maç sırasında San Siro'da görülmesi de spekülasyonları artırdı. Bu görüntü, İtalyan kulübün yeni bir santrfor arayışını sürdürürken görüşmeleri yeniden başlatabileceğine dair iddiaları güçlendirdi.