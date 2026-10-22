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Besiktas JK v Crystal Palace FC - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Yosua Arya
Çeviri:

Crystal Palace'ın Beşiktaş karşısındaki oyuncu puanları: Yeremi Pino ve Jean-Philippe Mateta, nefes kesen beraberlikte İstanbul'daki geri dönüşü ateşledi

Player ratings
Crystal Palace
Ligi Europa
Beşiktaş - Crystal Palace
Beşiktaş

Crystal Palace, Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş ile oynadığı yüksek tempolu Avrupa Ligi maçında ilk yarıyı geride kapatmasına rağmen 2-2'lik beraberliği aldı. Yeremi Pino ve Jean-Philippe Mateta'nın ikinci yarıdaki golleri Crystal Palace'ı kısa süreliğine öne geçirdi, ancak son bölümde gelen beraberlik golüyle puanlar paylaşıldı.

Crystal Palace, İstanbul'un baskılı atmosferinde bir puan almak için önemli bir taktik direnç gösterdi. Wilfrid Ndidi'nin uzatma dakikalarında ev sahibini öne geçirdiği sıkıntılı ilk yarının ardından Palace, ikinci yarıya daha dikine bir oyunla çıktı.

Pino'nun bitiriciliği ve Mateta'nın fiziksel gücü, ikinci yarının ilk on dakikasında maçın gidişatını tamamen değiştirdi. Crystal Palace, Beşiktaş'ın önde kurduğu savunma hattından yararlanarak skoru tersine çevirdi.

Ancak mücadele son düdüğe kadar çalkantılı geçti. Beşiktaş, Palace'ın üçlü savunmasındaki kısa süreli bir anlık hatadan yararlanan oyuna sonradan giren Jerome Olaitan'ın 73. dakikadaki golüyle eşitliği sağladı.

Beşiktaşlı Umit Akdag maçın son bölümünde kırmızı kart görse de Pierre Sage'in ekibi galibiyet golünü bulamadı. Palace, eleme turlarına kalma yarışındaki iddiasını güçlü biçimde sürdürmesini sağlayan, zorlu bir mücadeleyle kazandığı bir puanla Tupras Stadyumu'ndan ayrıldı.

GOAL Crystal Palace'ın Tupras Stadyumu'ndaki oyuncuları...

  • Besiktas JK v Crystal Palace FC - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Kaleci ve savunma

    Walter Benitez - 6/10:

    İki gol yemesine rağmen hiçbirinde doğrudan hatası olmayan kaleci için hareketli bir akşamdı. Art arda kullanılan kornerlerde ceza sahasına iyi hâkim oldu ancak Ndidi'nin açılış golünde ve Olaitan'ın beraberlik golünde savunma desteğinden yoksun kaldı.

    Chris Richards - 5/10:

    Beşiktaş'ın baskısının yoğunluğuyla başa çıkmakta zorlanan Amerikalı oyuncu için güç bir geceydi. Topla oynarken her zamanki güvenli görüntüsünden uzaktı ve ev sahibinin maçın sonlarında bulduğu beraberlik golüne yol açan geçiş hücumunda pozisyonunu kaybetti.

    Axel Disasi - 6/10:

    Fransız oyuncu üçlü savunmaya fiziksel güç kattı ancak zaman zaman Trossard'ın hareketliliği karşısında zorlandı. Hava toplarında kritik rol oynayıp birçok ikili mücadele kazansa da ikinci goldeki pozisyon alışında soru işaretleri vardı.

    Jaydee Canvot - 7/10:

    Genç oyuncudan soğukkanlı bir performans. Oyunu çok iyi okuyup savunma çizgisinden çıkarak pas aralarına girdi ve geriden oyun kurarken savunmacılar arasında en rahat görünen isim oldu.

  • Besiktas JK v Crystal Palace FC - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Orta saha

    Anan Khalaily - 6/10:

    51. dakikada Pino'nun golünün asistini yaparken dar alandaki oyun görüşünü gösterdi. Ancak maç boyunca istikrarlı biçimde etkili olmakta zorlandı.

    Adam Wharton - 7/10:

    Crystal Palace orta sahasının temposunu belirledi. Wharton'ın baskıdan sıyrılıp oyunu ileri taşıyan paslar bulması, Crystal Palace'ın ikinci yarıdaki toparlanmasında kilit rol oynadı. Yoğun baskı altında oynamasına rağmen maçı yüksek bir pas isabet oranıyla tamamladı.

    Daichi Kamada - 6/10:

    Orta saha ile hücum arasındaki boşluklarda görev yaptı. Teknik kalitesi kendini gösterse de ilk yarıda orta sahadaki fiziksel mücadelelerde zaman zaman geride kaldı.

    Tyrick Mitchell - 6/10:

    Sol kanatta her zamanki çalışkanlığını sergiledi. Savunma görevlerini özenle yerine getirdi ve hücumun son bölümünde takımına bir pas seçeneği sunmaya çalıştı. Ancak ortaları, Türk savunmasını düzenli olarak aşmak için gereken isabetten yoksundu.

  • Besiktas JK v Crystal Palace FC - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Hücum

    Dwight McNeil - 5/10:

    Kanat oyuncusu etkisiz bir maç çıkardı. Hücumun son bölgesinde oyuna giremedi ve Mateta'ya ihtiyaç duyduğu pasları ulaştıramadı. 60. dakikanın hemen ardından yerini Ismaila Sarr'a bıraktı.

    Jean-Philippe Mateta - 7/10:

    Her zamanki fiziksel gücüyle hücum hattına liderlik etti. Beşiktaş stoperlerine üstünlük kurarak 55. dakikada golünü attı ve Crystal Palace'ı öne geçirdi. Sage'in takıma taze enerji katmak istemesi üzerine 61. dakikada oyundan alındı.

    Yeremi Pino - 8/10:

    Crystal Palace'ın en dikkat çeken oyuncusuydu. Kontrataklarda sürekli tehdit yaratan Pino, 51. dakikada Khalaily'nin pasını büyük bir soğukkanlılıkla gole çevirdi. Maçın erken bölümünde sarı kart görmesine rağmen oyundan çıkana kadar takımı için disiplinli bir taktik seçenek olmayı sürdürdü.

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  • Besiktas JK v Crystal Palace FC - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Yedekler ve teknik direktör

    Ismaila Sarr - 6/10:

    61. dakikada McNeil'in yerine oyuna girdi. Hızı, Beşiktaş'ı savunma hattını geriye çekmeye zorladı ancak galibiyet fırsatı yaratacak son pası veremedi.

    Jorgen Strand Larsen - 6/10:

    İleri uçtaki fiziksel varlığı sürdürmek için Mateta'nın yerine oyuna alındı. Hava toplarında iyi mücadele etti ancak gol fırsatı bulmakta zorlandı.

    Dario Osorio - 6/10:

    72. dakikada Pino'nun yerine girdi. Beraberlik golünün ardından Palace bir puanı korumaya çalışırken savunmada çok çalıştı.

    Eddie Nketiah - Değerlendirilmedi:

    Maçın son bölümünde Strand Larsen'in yerine oyuna girdi. Skora etki edecek kadar zamanı olmadı.

    Pierre Sage - 7/10:

    Devre arasındaki hamleleri tam isabetti; Beşiktaş'ın önde kurduğu savunma hattından yararlanmak için taktiksel odağı değiştirdi. Ancak takımı 2-1 öne geçtikten sonra galibiyeti koruyamadığı için hayal kırıklığı yaşayacaktır.

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