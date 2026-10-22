Walter Benitez - 6/10:

İki gol yemesine rağmen hiçbirinde doğrudan hatası olmayan kaleci için hareketli bir akşamdı. Art arda kullanılan kornerlerde ceza sahasına iyi hâkim oldu ancak Ndidi'nin açılış golünde ve Olaitan'ın beraberlik golünde savunma desteğinden yoksun kaldı.

Chris Richards - 5/10:

Beşiktaş'ın baskısının yoğunluğuyla başa çıkmakta zorlanan Amerikalı oyuncu için güç bir geceydi. Topla oynarken her zamanki güvenli görüntüsünden uzaktı ve ev sahibinin maçın sonlarında bulduğu beraberlik golüne yol açan geçiş hücumunda pozisyonunu kaybetti.

Axel Disasi - 6/10:

Fransız oyuncu üçlü savunmaya fiziksel güç kattı ancak zaman zaman Trossard'ın hareketliliği karşısında zorlandı. Hava toplarında kritik rol oynayıp birçok ikili mücadele kazansa da ikinci goldeki pozisyon alışında soru işaretleri vardı.

Jaydee Canvot - 7/10:

Genç oyuncudan soğukkanlı bir performans. Oyunu çok iyi okuyup savunma çizgisinden çıkarak pas aralarına girdi ve geriden oyun kurarken savunmacılar arasında en rahat görünen isim oldu.