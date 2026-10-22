Crystal Palace, İstanbul'un baskılı atmosferinde bir puan almak için önemli bir taktik direnç gösterdi. Wilfrid Ndidi'nin uzatma dakikalarında ev sahibini öne geçirdiği sıkıntılı ilk yarının ardından Palace, ikinci yarıya daha dikine bir oyunla çıktı.
Pino'nun bitiriciliği ve Mateta'nın fiziksel gücü, ikinci yarının ilk on dakikasında maçın gidişatını tamamen değiştirdi. Crystal Palace, Beşiktaş'ın önde kurduğu savunma hattından yararlanarak skoru tersine çevirdi.
Ancak mücadele son düdüğe kadar çalkantılı geçti. Beşiktaş, Palace'ın üçlü savunmasındaki kısa süreli bir anlık hatadan yararlanan oyuna sonradan giren Jerome Olaitan'ın 73. dakikadaki golüyle eşitliği sağladı.
Beşiktaşlı Umit Akdag maçın son bölümünde kırmızı kart görse de Pierre Sage'in ekibi galibiyet golünü bulamadı. Palace, eleme turlarına kalma yarışındaki iddiasını güçlü biçimde sürdürmesini sağlayan, zorlu bir mücadeleyle kazandığı bir puanla Tupras Stadyumu'ndan ayrıldı.
GOAL Crystal Palace'ın Tupras Stadyumu'ndaki oyuncuları...