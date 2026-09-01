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Crystal Palace'ın 50 milyon sterlinlik teklifi reddetmesinin ardından Liverpool, Ismaila Sarr transferinden vazgeçti; Senegalli forvetin Anfield'a transferi suya düştü
Palace, Sarr'ın bonservis değerinde taviz vermiyor
Transfer haberleri uzmanı Sacha Tavolieri'ye göre, Liverpool'un hücum hattına daha fazla derinlik katma arayışı, Crystal Palace forveti Sarr için yürütülen görüşmelerin çökmesiyle önemli bir engelle karşılaştı.
Merseyside temsilcisi, eski Watford oyuncusunu hücum hattını güçlendirmek için kilit bir hedef olarak belirlemişti ancak Crystal Palace'ın bonservis talebinde geri adım atmaması bu planları bozdu.
Selhurst Park'taki yönetim, bu yaz bir kez daha zorlu bir pazarlık tarafı olduğunu gösterdi. Daha önce de diğer önemli yıldızlarına yönelik ilgilerle uğraşan kulüp, yalnızca belirlediği mali taleplerin tamamının karşılanması halinde Sarr'ı kaybetmeye hazır olduğunu net biçimde ortaya koydu. Haberler, Liverpool'a transfer ihtimalinin şu anda soğumaya başladığını gösteriyor.
- Getty Images
Anfield ilgisi hayal kırıklığıyla sona erdi
Liverpool, Senegalli milli oyuncunun Championship’teki döneminden ve Premier League’deki önceki macerasından bu yana uzun süredir hayranıydı. Liverpool, onu hücum üçlüsünün her bölgesinde yüksek kaliteli rotasyon ve rekabet sağlayabilecek çok yönlü bir seçenek olarak görüyordu. Ancak son gün yaklaşırken, Palace’ın takımda tutmak için çaresizce uğraştığı bir oyuncu için fazla ödeme yapmak yerine bu transferin peşini bırakma kararı alındı.
Bu transferin gerçekleşmemesi, bu yaz devraldığı kadroda kendi izini bırakmak isteyen Andoni Iraola için bir darbe oldu. Kaynaklar, anlaşmanın içindeki tarafların artık yollarına devam ettiğini ve oyuncunun Selhurst Park’ta kalmasının beklendiğini öne sürüyor.
Odak alternatif hedeflere kayıyor
Sarr transferinin artık tamamen suya düşmesiyle birlikte Liverpool, transfer dönemi kapanmadan kadrosunu güçlendirmek istiyorsa hızla diğer seçeneklere yönelmek zorunda. Anfield'daki işe alım ekibi, alternatif hedeflerden oluşan bir listeye sahip olmasıyla biliniyor ve scoutlar, Senegalli yıldızla benzer profile sahip oyuncuları belirlemek için yoğun mesai harcıyor.
Crystal Palace'taki durum da kulübün en iyi yeteneklerine yönelik ilgiyi geri püskürtmeyi sürdürmesi nedeniyle dikkat çekici olmaya devam ediyor. Sarr'ı elinde tutarak Pierre Sage, yaklaşan sezon için etkili bir hücum silahını korumuş oluyor.
- Getty Images Sport
Sarr için sırada ne var?
Oyuncu açısından gerçekleşmeyen bu transfer, Avrupa futbolunun en üst seviyesinde kendini sınama fırsatının kaçması anlamına geliyor. Sarr, Anfield'a gitmeye açıktı ancak süreç boyunca profesyonelliğini korudu. Şimdi, önceki sezonu güçlü bir şekilde tamamlamalarının ardından Palace'ın bunun üzerine koymaya çalıştığı dönemde hücum hattına liderlik etmesi beklenecek. Sarr artık dikkatini, Crystal Palace'ın gelecek cumartesi Fulham deplasmanına çıkacağı maç öncesinde takım arkadaşlarının Manchester City'ye karşı alınan son 4-1'lik yenilginin ardından toparlanmasına yardımcı olmaya çevirecek.
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