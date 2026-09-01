Liverpool, Senegalli milli oyuncunun Championship’teki döneminden ve Premier League’deki önceki macerasından bu yana uzun süredir hayranıydı. Liverpool, onu hücum üçlüsünün her bölgesinde yüksek kaliteli rotasyon ve rekabet sağlayabilecek çok yönlü bir seçenek olarak görüyordu. Ancak son gün yaklaşırken, Palace’ın takımda tutmak için çaresizce uğraştığı bir oyuncu için fazla ödeme yapmak yerine bu transferin peşini bırakma kararı alındı.

Bu transferin gerçekleşmemesi, bu yaz devraldığı kadroda kendi izini bırakmak isteyen Andoni Iraola için bir darbe oldu. Kaynaklar, anlaşmanın içindeki tarafların artık yollarına devam ettiğini ve oyuncunun Selhurst Park’ta kalmasının beklendiğini öne sürüyor.