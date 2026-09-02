Sage'in ekibi, cumartesi günü Premier League'de Fulham ile karşılaşmak üzere Craven Cottage'a gidiyor ve zorlu başlangıca hemen karşılık vermeyi hedefliyor. Palace, Everton'a 2-0 yenilmesinin ve Manchester City deplasmanında 4-1'lik ağır bir mağlubiyet almasının ardından, bu sezonki ilk puanlarını ve ilk galibiyetini elde etmek için çaresiz durumda. Sage için Chilwell ve Timber gibi yeni isimleri hızla takıma entegre etmek, milli ara öncesinde ekibi istikrara kavuşturmaya çalışırken hayati önem taşıyacak.