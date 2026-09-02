24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
FBL-FRA-LIGUE1-LE HAVRE-STRASBOURGAFP
Adhe Makayasa

Çeviri:

Crystal Palace için çifte sevinç! Crystal Palace, son başvuru süresinin ardından gerçekleşen dramatik hamlelerle Ben Chilwell ve Quinten Timber'ı kadrosuna kattı

Transfers
B. Chilwell
Q. Timber
D. Osorio
Crystal Palace
Premier Lig
Marseille
1. Lig
Strasbourg

Crystal Palace, transfer döneminin son gününde Ben Chilwell ve Quinten Timber'ı kalıcı olarak kadrosuna kattığını doğrulayarak dikkat çekici bir hamleye imza attı. Her iki yüksek profilli transfer de, saat 23.00 BST'deki resmi son tarihin ardından sunulan işlem belgeleriyle tamamlandı ve Pierre Sage'in kadrosunu zorlu iç saha maratonu öncesinde önemli ölçüde güçlendirdi.

  • Crystal Palace son dakika transferlerini tamamladı

    Palace, son başvuru tarihinden önce Premier League’e gerekli evrakları sunmasının ardından İngiltere sol beki Chilwell ve Neherlands orta saha oyuncusu Timber için bonservisli anlaşmaları tamamladı. Chilwell, Fransız kulübü RC Strasbourg’dan kalıcı olarak Selhurst Park’a dönerken, Timber ise Marsilya’dan beş yıllık sözleşmeyle geldi. Uluslararası ikilinin yanı sıra Palace, Şilili kanat oyuncusu Dario Osorio’yu da kadrosuna kattı; oyuncu Danimarka ekibi FC Midtjylland’dan bir sezonluğuna kiralandı.

    • Reklam
  • Crystal Palace FC v Wolverhampton Wanderers FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Chilwell, Londra'ya dönüşün tadını çıkarıyor

    2025'te FA Cup'ı kazanmayı da içeren başarılı kiralık döneminin ardından Chilwell, Selhurst Park'a döndü ve mutluluğunu şu sözlerle paylaştı: "Geri dönmek harika. Tanıdık yüzler görmek güzel ve yeniden aralarına katılmak, çocukları ve taraftarları görmek ve tekrar başlamak için gerçekten çok heyecanlıyım."

    İngiltere A Milli Takımı'nda 21 kez forma giyen 29 yaşındaki bek, geçen sezon Ligue 1'de Strasbourg forması giymeden önce Chelsea, Leicester City ve Huddersfield Town'da oynamıştı.

  • Timber orta saha derinliğini artırıyor

    Timber'ın gelişi, Konferans Ligi şampiyonunun orta saha seçeneklerine önemli bir teknik kalite ve fiziksel güç katıyor. İkiz kardeşi Jurrien Arsenal'da forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, Hollanda Milli Takımı'yla 13 maça çıktı ve bu yaz düzenlenen Dünya Kupası'nda Hollanda'yı temsil etti. Güney Londra'ya transferi, Marsilya formasıyla Avrupa kupalarında sergilediği istikrarlı performansların ardından Premier League'e atılan önemli bir adımı temsil ediyor.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Crystal Palace v AlUla FC - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Crystal Palace ilk puanlarının peşinde

    Sage'in ekibi, cumartesi günü Premier League'de Fulham ile karşılaşmak üzere Craven Cottage'a gidiyor ve zorlu başlangıca hemen karşılık vermeyi hedefliyor. Palace, Everton'a 2-0 yenilmesinin ve Manchester City deplasmanında 4-1'lik ağır bir mağlubiyet almasının ardından, bu sezonki ilk puanlarını ve ilk galibiyetini elde etmek için çaresiz durumda. Sage için Chilwell ve Timber gibi yeni isimleri hızla takıma entegre etmek, milli ara öncesinde ekibi istikrara kavuşturmaya çalışırken hayati önem taşıyacak.