AFP
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Crystal Palace için çifte sevinç! Crystal Palace, son başvuru süresinin ardından gerçekleşen dramatik hamlelerle Ben Chilwell ve Quinten Timber'ı kadrosuna kattı
Crystal Palace son dakika transferlerini tamamladı
Palace, son başvuru tarihinden önce Premier League’e gerekli evrakları sunmasının ardından İngiltere sol beki Chilwell ve Neherlands orta saha oyuncusu Timber için bonservisli anlaşmaları tamamladı. Chilwell, Fransız kulübü RC Strasbourg’dan kalıcı olarak Selhurst Park’a dönerken, Timber ise Marsilya’dan beş yıllık sözleşmeyle geldi. Uluslararası ikilinin yanı sıra Palace, Şilili kanat oyuncusu Dario Osorio’yu da kadrosuna kattı; oyuncu Danimarka ekibi FC Midtjylland’dan bir sezonluğuna kiralandı.
- Getty Images Sport
Chilwell, Londra'ya dönüşün tadını çıkarıyor
2025'te FA Cup'ı kazanmayı da içeren başarılı kiralık döneminin ardından Chilwell, Selhurst Park'a döndü ve mutluluğunu şu sözlerle paylaştı: "Geri dönmek harika. Tanıdık yüzler görmek güzel ve yeniden aralarına katılmak, çocukları ve taraftarları görmek ve tekrar başlamak için gerçekten çok heyecanlıyım."
İngiltere A Milli Takımı'nda 21 kez forma giyen 29 yaşındaki bek, geçen sezon Ligue 1'de Strasbourg forması giymeden önce Chelsea, Leicester City ve Huddersfield Town'da oynamıştı.
Timber orta saha derinliğini artırıyor
Timber'ın gelişi, Konferans Ligi şampiyonunun orta saha seçeneklerine önemli bir teknik kalite ve fiziksel güç katıyor. İkiz kardeşi Jurrien Arsenal'da forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, Hollanda Milli Takımı'yla 13 maça çıktı ve bu yaz düzenlenen Dünya Kupası'nda Hollanda'yı temsil etti. Güney Londra'ya transferi, Marsilya formasıyla Avrupa kupalarında sergilediği istikrarlı performansların ardından Premier League'e atılan önemli bir adımı temsil ediyor.
- Getty Images Sport
Crystal Palace ilk puanlarının peşinde
Sage'in ekibi, cumartesi günü Premier League'de Fulham ile karşılaşmak üzere Craven Cottage'a gidiyor ve zorlu başlangıca hemen karşılık vermeyi hedefliyor. Palace, Everton'a 2-0 yenilmesinin ve Manchester City deplasmanında 4-1'lik ağır bir mağlubiyet almasının ardından, bu sezonki ilk puanlarını ve ilk galibiyetini elde etmek için çaresiz durumda. Sage için Chilwell ve Timber gibi yeni isimleri hızla takıma entegre etmek, milli ara öncesinde ekibi istikrara kavuşturmaya çalışırken hayati önem taşıyacak.
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