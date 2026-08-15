İngiltere'nin en üst ligine transferinin ardından kulübün resmi internet sitesine konuşan 21 yaşındaki oyuncu, kariyerindeki bu yeni dönemi heyecanla karşıladığını belirtirken en üst seviyede kendini kanıtlamaya hazır olduğunun da altını çizdi: "Premier League'i uzun zamandır takip ediyorum, bu benim için yeni bir meydan okuma."

Ayrıca yeni kulübünün geçmişine duyduğu büyük hayranlığı da dile getiren oyuncu, Selhurst Park'a daha fazla kupa getirmeye odaklandığını söyledi: "Ayrıca Crystal Palace'ı da seviyorum, çünkü onları uzun zamandır takip ediyorum. Üç kupa kazanmayı hak ettiler ve ben daha fazlasını yapmak istiyorum."