AFP
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Crystal Palace, çok yönlü İsrailli kanat oyuncusu Anan Khalaili'yi 21 milyon sterline kadrosuna kattı
Haifalı yetenek transfer yaptı
Güney Londra ekibi, çok yönlü hücum oyuncusunun Union Saint-Gilloise'den 21 milyon sterlin bonservis bedeliyle geldiğini ve 2031'e kadar sürecek bir sözleşmeye imza attığını doğruladı. İsrail Milli Takımı'nda 16 kez forma giyen ve bek ya da kanat olarak görev yapabilen Khalaili, çıkışını 2023 Super Cup'ın yanı sıra 52 maçta attığı 15 golle Maccabi Haifa'da yaptı. Yükselişi Belçika'da da sürdü; burada 2024-25'te 90 yıllık lig şampiyonluğu hasretinin sona ermesine yardımcı oldu ve geçen sezon Belçika Kupası'nı kazandı.
- AFP
Yeni transfer başarıyı hedefliyor
İngiltere'nin en üst ligine transferinin ardından kulübün resmi internet sitesine konuşan 21 yaşındaki oyuncu, kariyerindeki bu yeni dönemi heyecanla karşıladığını belirtirken en üst seviyede kendini kanıtlamaya hazır olduğunun da altını çizdi: "Premier League'i uzun zamandır takip ediyorum, bu benim için yeni bir meydan okuma."
Ayrıca yeni kulübünün geçmişine duyduğu büyük hayranlığı da dile getiren oyuncu, Selhurst Park'a daha fazla kupa getirmeye odaklandığını söyledi: "Ayrıca Crystal Palace'ı da seviyorum, çünkü onları uzun zamandır takip ediyorum. Üç kupa kazanmayı hak ettiler ve ben daha fazlasını yapmak istiyorum."
Londra ekibi hücum seçeneklerini yeniden şekillendiriyor
Bu transfer, Palace yönetiminin Sage'e bu sezon birden fazla alanda daha fazla derinlik kazandırmak için kadroda yaptığı iddialı ve hesaplı yenilenmenin altını çiziyor. Çok yönlü hücum oyuncusu, savunmadaki ikili Oscar Mingueza ve Takehiro Tomiyasu'nun bonservissiz olarak kadroya katılmasının ardından Palace'ın yaz dönemindeki beşinci transferi oldu.
Hücum hattı ayrıca Dwight McNeil'in Brennan Johnson karşılığında takas anlaşmasıyla gelmesiyle güçlendirildi; buna ek olarak Evann Guessand da Aston Villa'dan bir sezonluk kiralık olarak geri döndü.
- Buzzi
Kıtadaki sınavlar yeni geleni zorluyor
Sage artık son transferini, yoğun iç saha fikstürü ve kritik Avrupa Ligi serisi öncesinde taktik yapıya entegre etmek zorunda. Premier Lig'in fiziksel taleplerine ve baş döndürücü temposuna hızla uyum sağlamak, genç oyuncunun hücum hattında düzenli bir ilk 11 yeri kapıp kapamayacağını nihayetinde belirleyecek.
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