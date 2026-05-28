Crystal Palace, "bir üst seviyeye çıktı ve orada kalmak istiyor"; kulüp başkanı ise Konferans Ligi finali zaferinin tadını çıkarıyor
Eagles tarihi bir kupa kazandı
Jean-Philippe Mateta, Palace'ı tarihi bir başarıya taşıdı; takım, Vallecano'yu 1-0 mağlup ederek Conference League kupasını kaldırdı. Fransız forvet, Red Bull Arena'da Adam Wharton'ın ilk vuruşunun kaleci tarafından çelindikten sonra, ikinci yarıda en hızlı tepkiyi vererek yakın mesafeden seken topu ağlara gönderdi ve galibiyet golünü attı. Bu zafer, daha önce kulübü FA Cup ve Community Shield zaferlerine taşıyan, görevinden ayrılacak olan teknik direktör Oliver Glasner'in olağanüstü iki buçuk yıllık görev süresindeki üçüncü kupa oldu.
Cemaat, hayallerinin gerçeğe dönüşmesini kutladı
Maçın bitiş düdüğünün coşkusunu yaşayan Palace başkanı Parish, TNT Sports'a şunları söyledi: "Avrupa'da olmak, Avrupa'yı dolaşmak [bir şey] ama buraya gelip kazanmak inanılmaz bir şey ve henüz tam olarak idrak edemedim. Bu inanılmaz bir başarı.
"Oyuncular, teknik ekip, bu sezon yaşadığımız tüm iniş çıkışlar... Buraya gelmek ve hak ettiğimiz yer olan Avrupa Ligi'ne katılmak harika bir şey. Bence bu, bazen iyi adamların sonunda kazandığını gösteriyor.
"Kulübü satın aldığımda, bir kupa kazanmayı bırakın, Avrupa'da oynayabileceğimizden bile emin değildim. Bu bir hayalin gerçekleşmesi. Artık bunun tadını aldık, devam etmek istiyoruz. Bir seviye yukarı çıktık ve orada kalmaya çalışmalıyız. Bir hafta kutlama yapacağız, sonra yazın sıkı çalışacağız."
Eagles, çalkantılı bir sezonu geride bıraktı
Bu tarihi zafer, kilit oyuncular Eberechi Eze ve Marc Guehi’yi ligdeki rakiplerine kaptırmak gibi olayların yaşandığı inanılmaz çalkantılı bir sezonun ardından kulüp için büyük bir başarıdır. Premier Lig’de 15. sırada kalarak hayal kırıklığı yaşamasına ve FA Cup’tan şok bir şekilde elenmesine rağmen, Eagles muhteşem bir toparlanma göstererek 60 maçlık yorucu sezonu zaferle tamamladı. Kıtasal başarı, kulübe büyük bir finansal ve yapısal destek sağladı ve önceki iç sahadaki istikrarsızlıklarını tamamen gölgede bıraktı.
Selhurst'u bir geçiş dönemi bekliyor
Palace, Avusturyalı teknik direktörün ayrılmasının ardından resmi olarak Glasner sonrası döneme girerken, bu yaz kritik bir geçiş dönemini atlatmak zorunda. Yönetim kurulu, yaklaşan Avrupa Ligi kampanyası öncesinde hayati öneme sahip kadro yenileme planlarını hayata geçirebilecek bir teknik direktör atamasını bir an önce sonuçlandırma baskısıyla karşı karşıya. Takımın üst düzey performansını sürdürebilmesi için, bu kıtasal başarıyı pekiştirmek ve ligdeki konumunu iyileştirmek amacıyla transfer döneminde hızlı bir şekilde harekete geçilmesi gerekecek.