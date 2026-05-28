Maçın bitiş düdüğünün coşkusunu yaşayan Palace başkanı Parish, TNT Sports'a şunları söyledi: "Avrupa'da olmak, Avrupa'yı dolaşmak [bir şey] ama buraya gelip kazanmak inanılmaz bir şey ve henüz tam olarak idrak edemedim. Bu inanılmaz bir başarı.

"Oyuncular, teknik ekip, bu sezon yaşadığımız tüm iniş çıkışlar... Buraya gelmek ve hak ettiğimiz yer olan Avrupa Ligi'ne katılmak harika bir şey. Bence bu, bazen iyi adamların sonunda kazandığını gösteriyor.

"Kulübü satın aldığımda, bir kupa kazanmayı bırakın, Avrupa'da oynayabileceğimizden bile emin değildim. Bu bir hayalin gerçekleşmesi. Artık bunun tadını aldık, devam etmek istiyoruz. Bir seviye yukarı çıktık ve orada kalmaya çalışmalıyız. Bir hafta kutlama yapacağız, sonra yazın sıkı çalışacağız."