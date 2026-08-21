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Adhe Makayasa

Çeviri:

Crystal Palace, Axel Disasi'yi kiralık olarak kadrosuna katmak için Chelsea ile anlaşmaya yakın

Transfers
A. Disasi
Chelsea
Premier Lig
Crystal Palace

Crystal Palace, gözden düşen stoper Axel Disasi'yi sezonluk kiralık olarak kadrosuna katmak için Chelsea ile anlaşmaya yaklaşmış durumda. 28 yaşındaki Fransız savunmacı Stamford Bridge'de tamamen gözden çıkarıldı ve yeni sezon öncesinde Pierre Sage'in savunma hattını güçlendirmek için Londra içinde bir başka geçici transfer yapmaya hazırlanıyor.

  • Crystal Palace savunmaya takviye hedefliyor

    Sky Sports News ve talkSPORT'un haberlerine göre Palace, Chelsea'nin gözden çıkardığı Disasi için kiralık anlaşmaya yaklaşıyor. 28 yaşındaki stoper, 2025 Ocak'tan bu yana Chelsea forması giymedi; geçen sezonun ikinci yarısını West Ham United'da kiralık geçirmeden önce kulübün 'istenmeyenler' grubuna gönderilmişti. Palace, Maxence Lacroix'nın 52 milyon sterlin karşılığında Stamford Bridge'e transferi sonrası oluşan boşluğu Fransız savunmacıyla doldurmak için kararlı bir adım attı.

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    Fransız teknik direktör profili anlattı

    Palace'ın yeni patronu Sage, takımının savunma hattına doğal liderlik katabilecek, Premier League deneyimi olan bir stoper ihtiyacının acil olduğunu doğruladı.

    Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında konuşan Sage, "Evet. Bu bölgede bir oyuncuya ihtiyacımız var, mümkünse Premier League'de çok sayıda maç oynamış bir oyuncuya. Oyunculara ihtiyacımız var ama bir lidere ihtiyacımız var ve bu yüzden iyi birini bulmak için biraz beklememiz gerekiyor" dedi.

    Disasi ile ilgili bağlantılara değinen teknik adam, "O Chelsea'nin oyuncusu, başka bir kulübün oyuncusu hakkında konuşmam benim için zor ama sizin duyduğunuz aynı söylentileri ben de duyuyorum" ifadelerini kullandı.

  • Stamford Bridge'den ret kapıda

    Disasi'nin Batı Londra'daki kaderi, bu hafta 2 numaralı formasının yeni teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde yeni transfer Marco Palestra'ya verilmesiyle kesin olarak belli oldu. West Ham'daki başarılı döneminin ardından Serie A devleri AC Milan ve Roma'nın ciddi ilgisini çekmesine rağmen, savunmacının İngiltere'nin en üst liginde kalması bekleniyor. Onun gelişi, Marc Guehi'nin ocak ayındaki ayrılığı ve Lacroix'nın yaz dönemindeki vedasının ardından savunmadaki istikrarı yeniden inşa etmek için yaz transferleri Takehiro Tomiyasu ve Oscar Mingueza'yı tamamlayacak.

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    Crystal Palace ilk sınavına hazırlanıyor

    Palace, 2026-27 Premier League sezonundaki ilk maçında cumartesi öğleden sonra Goodison Park'ta Everton ile karşılaşacak. Kulüp yönetimi, Disasi'nin lisansının çıkarılıp Sage'in üçlü savunma sistemine entegre edilebilmesi için evrak işlemlerini tamamlamak adına zamana karşı çalışıyor. Fransız savunmacı, sezonun başındaki zorlu fikstür içinde üst düzey ligdeki itibarını yeniden tesis etmeye çalışırken fiziksel keskinlik açısından da hemen bir sınavla karşı karşıya kalacak.

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