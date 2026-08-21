Palace'ın yeni patronu Sage, takımının savunma hattına doğal liderlik katabilecek, Premier League deneyimi olan bir stoper ihtiyacının acil olduğunu doğruladı.

Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında konuşan Sage, "Evet. Bu bölgede bir oyuncuya ihtiyacımız var, mümkünse Premier League'de çok sayıda maç oynamış bir oyuncuya. Oyunculara ihtiyacımız var ama bir lidere ihtiyacımız var ve bu yüzden iyi birini bulmak için biraz beklememiz gerekiyor" dedi.

Disasi ile ilgili bağlantılara değinen teknik adam, "O Chelsea'nin oyuncusu, başka bir kulübün oyuncusu hakkında konuşmam benim için zor ama sizin duyduğunuz aynı söylentileri ben de duyuyorum" ifadelerini kullandı.