AFP
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Crystal Palace, Aston Villa'nın Joel Ordonez anlaşmasına son anda dahil oldu! Club Brugge savunmacısı için 30 milyon euroluk transfer yakın
Crystal Palace, Aston Villa'nın hedefindeki oyuncu için harekete geçti
Crystal Palace, Ordonez'i transfer etme girişiminde Aston Villa'nın önüne geçerek büyük bir transfer çalımını gerçekleştirmeye çok yakın. Güney Londra ekibi, 22 yaşındaki oyuncuya yönelik ilgisini resmileştirmek için hızlı davrandı ve €30 milyonluk şartlı satın alma zorunluluğu içeren kiralık bir teklif sundu.
Salı günü, The Athletic'te yer alan haberde Aston Villa'nın Ordonez'i Villa Park'a getirmek için yürüttüğü görüşmelerde iyi ilerleme kaydettiği belirtilmişti. Unai Emery'nin, yaklaşan Şampiyonlar Ligi kampanyası öncesinde kadrosuna derinlik katmak istediği aktarılmıştı. Villa'nın stoper için yaptığı teklif de benzer bir satın alma zorunluluğu içeren kiralık bir anlaşmaydı, ancak Palace şimdi oyuncunun imzası yarışında öne geçti.
- Getty Images Sport
Savunmadaki kriz Palace'ı harekete geçirdi
Önemli savunma ayrılıkları ile kritik sakatlıkların birleşimi, Palace'ı transfer piyasasında hızlı hareket etmeye zorladı. Maxence Lacroix'nın Chelsea'ye 52 milyon £ karşılığında satılmasının ardından Palace, çarşamba günü Stamford Bridge'den Axel Disasi'yi kiralayarak hemen takviye aradı. Ancak Chadi Riad'ın kulübün sezonun açılış haftasında Everton'a 2-0 kaybettiği maçta ciddi bir sakatlık yaşaması, savunmadaki krizi derinleştirdi ve yeni bir transferi acil öncelik haline getirdi.
Riad'ın sakatlığı, kulübün bir başka uzman stoper için yeniden transfer piyasasına dönmesini mutlak bir zorunluluk haline getirdi. Geçen sezon Club Brugge formasıyla tüm kulvarlarda 46 maça çıkan ve dört gol atan Ordonez, uzun süredir Palace'ın radarındaydı. Palace daha önce kış transfer döneminde 40 milyon €'luk olası bir teklifle Brugge'ün kararlılığını test etmişti, ancak Belçika kulübü 2028'e kadar sözleşmesi bulunan savunmacının ayrılığına kesin bir şekilde izin vermemişti.
Uzun vadeli bir hedef sonunda ulaşılabilir durumda
Ordonez’in peşine düşülmesi, son sonuçlara verilen ani bir tepki değil; aksine uzun vadeli bir scouting sürecinin sonucu. Crystal Palace, 2023-24’te Belçika Pro League’i, 2024-25’te Belçika Kupası’nı ve 2025’te Club Brugge ile Belçika Süper Kupası’nı kazanan genç Ekvadorlunun fiziksel ve teknik özelliklerini uzun süredir beğeniyle takip ediyor ve onu Sage’in uyguladığı yüksek tempolu sistem için kusursuz bir uyum olarak görüyor.
Crystal Palace, yaz transfer döneminde son derece hareketli bir görüntü çizdi ve yükselen yetenek ile kanıtlanmış tecrübeyi stratejik biçimde harmanlayarak kadrosunu birçok bölgede güçlendirdi. Kartallar, Union Saint-Gilloise’dan hücum potansiyeli Anan Khalaili ile MLS ekibi Real Salt Lake’ten genç forvet Zavier Gozo’ya imza attırdı. Palace, kanat seçeneklerini ve Premier League deneyimini güçlendirmek için Everton’dan kanat oyuncusu Dwight McNeil’i de kadrosuna kattı. Ayrıca Güney Londra ekibi, Japon milli futbolcu Takehiro Tomiyasu ile İspanyol savunmacı Oscar Mingueza’yı bonservissiz transfer ederek savunma hattını da güçlendirdi.
- Getty Images Sport
Palace, zorlu City sınavında toparlanmayı hedefliyor
Crystal Palace, cuma günü Manchester City'yi konuk ettiğinde sezonun açılış haftasındaki yenilginin ardından toparlanmak için çaresizce bir reaksiyon göstermeye çalışacak. Crystal Palace, Selhurst Park'ta Bournemouth karşısında sezonun ilk maçında aldığı zorlu 2-1'lik galibiyetin ardından özgüvenle dolu bir Manchester City karşısında çok zorlu bir sınav verecek; bu da Palace'ın bu sezonki ilk puanlarını arayışını daha da güç hale getiriyor.
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