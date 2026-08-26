Önemli savunma ayrılıkları ile kritik sakatlıkların birleşimi, Palace'ı transfer piyasasında hızlı hareket etmeye zorladı. Maxence Lacroix'nın Chelsea'ye 52 milyon £ karşılığında satılmasının ardından Palace, çarşamba günü Stamford Bridge'den Axel Disasi'yi kiralayarak hemen takviye aradı. Ancak Chadi Riad'ın kulübün sezonun açılış haftasında Everton'a 2-0 kaybettiği maçta ciddi bir sakatlık yaşaması, savunmadaki krizi derinleştirdi ve yeni bir transferi acil öncelik haline getirdi.

Riad'ın sakatlığı, kulübün bir başka uzman stoper için yeniden transfer piyasasına dönmesini mutlak bir zorunluluk haline getirdi. Geçen sezon Club Brugge formasıyla tüm kulvarlarda 46 maça çıkan ve dört gol atan Ordonez, uzun süredir Palace'ın radarındaydı. Palace daha önce kış transfer döneminde 40 milyon €'luk olası bir teklifle Brugge'ün kararlılığını test etmişti, ancak Belçika kulübü 2028'e kadar sözleşmesi bulunan savunmacının ayrılığına kesin bir şekilde izin vermemişti.