Crysencio Summerville, West Ham’dan 60 milyon sterlinlik şok transferi kesinleştirmek üzere Al-Hilal ile uzun vadeli bir sözleşme imzaladı

24 yaşındaki oyuncu geçen sezon tüm turnuvalarda 34 maça çıktı, yedi gol attı ve beş asist yaptı. 2024 yılında Leeds United’dan transfer olduğundan bu yana West Ham formasıyla 56 kez sahaya çıktı.

Summerville, bu yaz düzenlenen Dünya Kupası'nda da etkileyici bir performans sergiledi. Hollanda formasıyla 32'de penaltı atışları sonucunda Fas'a yenilmeden önce oynadığı dört maçta iki gol attı ve iki asist yaptı. Turnuva sonrasında sezon öncesi hazırlıklarına henüz dönmemiş olan birkaç West Ham oyuncusundan biriydi.