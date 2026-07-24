Getty Images Sport
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Crysencio Summerville, West Ham’dan 60 milyon sterlinlik şok transferi kesinleştirmek üzere Al-Hilal ile uzun vadeli bir sözleşme imzaladı
Summerville, yüksek bedelli transferi tamamladı
The Athletic’in haberine göre, Summerville, Suudi Pro Ligi kulübü Al-Hilal ile dört yıllık bir sözleşme imzalayarak West Ham’dan Al-Hilal’e transferini tamamladı. Anlaşmanın değeri 70 milyon avronun biraz üzerinde (60 milyon sterlin) olup, kanat oyuncusu sözleşmeyi imzalamadan önce Amsterdam’da sağlık kontrolünden geçti. Bu transfer, Al-Hilal’in yeni yönetim kadrosu ve sportif direktörü Simon Francis tarafından bir öncelik olarak belirlenmişti.
- Getty Images Sport
Avrupa’nın ilgisi yetersiz kalıyor
Summerville’in, 2029 yılına kadar süren sözleşmesine rağmen, kulübün Championship’e düşmesinin ardından West Ham’dan ayrılması bekleniyordu. Roma, bu ayın başlarında 46 milyon avro (39,12 milyon sterlin/56,21 milyon dolar) tutarında bir teklif sundu; Manchester United ise oyuncunun durumuyla ilgili bilgi aldı ve Aston Villa da ilgi gösterdi. Ancak Al-Hilal, 55 milyon sterlin artı 5 milyon sterlinlik ek ödemelerden oluşan bir paket üzerinde anlaşmaya vararak transfer yarışını kazandı.
Başarılı sezon, değeri artırıyor
24 yaşındaki oyuncu geçen sezon tüm turnuvalarda 34 maça çıktı, yedi gol attı ve beş asist yaptı. 2024 yılında Leeds United’dan transfer olduğundan bu yana West Ham formasıyla 56 kez sahaya çıktı.
Summerville, bu yaz düzenlenen Dünya Kupası'nda da etkileyici bir performans sergiledi. Hollanda formasıyla 32'de penaltı atışları sonucunda Fas'a yenilmeden önce oynadığı dört maçta iki gol attı ve iki asist yaptı. Turnuva sonrasında sezon öncesi hazırlıklarına henüz dönmemiş olan birkaç West Ham oyuncusundan biriydi.
- Getty Images
West Ham ilerliyor
Summerville'in ayrılışı, Championship'e düşmesinin ardından West Ham'da yaşanan yoğun yaz dönemi değişikliklerine bir yenisini ekledi. Mateus Fernandes, 85 milyon sterlinlik bir transferle Tottenham Hotspur'a geçmişti; kaptan Jarrod Bowen ise yenilenen sözleşmeyi imzalayarak kulübe bağlılığını teyit etti. Öte yandan Al-Hilal, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmeye devam ederken en önemli transfer hedeflerinden birini kadrosuna kattı.
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