Crysencio Summerville, Suudi Pro Ligi’nin dev kulüplerinden birine “inişli çıkışlı” bir transfer sürecinin ardından “büyük hedefleri” olduğunu vurguladı

Summerville, kendi deyimiyle gerçek bir “rollercoaster” transfer serüvenini resmen tamamladıktan sonra büyük bir gurur ve muazzam bir rekabet motivasyonu dile getirdi. Dinamik Hollandalı forvet, Al-Hilal’e resmen katıldı ve kendisini Suudi Arabistan’ın rekor şampiyonu kulübe Haziran 2030’a kadar bağlayan dört yıllık garantili bir sözleşme imzaladı. Bu transfer, Doğu Londra’da West Ham’ın maalesef Premier Lig’den küme düşmesiyle sonuçlanan son derece çalkantılı bir iç saha sezonunun ardından gerçekleşti.

Kulübün sosyal medya kanalları aracılığıyla yeni taraftarlarına doğrudan seslenen Summerville, görüşmelerin ne kadar hızlı sonuçlandığını vurguladı. Kanat oyuncusu gururla, “Suudi Pro Ligi’nin en büyük kulübü olan Al-Hilal ile sözleşme imzalamış olmaktan çok mutluyum,” dedi. “Büyük hedeflerim var; umarım tüm kupaları kazanabiliriz. Ben, insanların stadyuma gelmek için beklediği bir oyuncuyum. Al-Hilal gibi bir kulüp teklifte bulunduğunda, her şeyi iki kez düşünürsünüz. Bu büyük bir onur."



