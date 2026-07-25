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Crysencio Summerville, Suudi Pro Ligi’nin dev kulüplerinden birine “inişli çıkışlı” bir transfer sürecinin ardından “büyük hedefleri” olduğunu vurguladı
Winger, transfer piyasasında yaşadığı çılgın atılımın ardından büyük hedefleri benimsedi
Summerville, kendi deyimiyle gerçek bir “rollercoaster” transfer serüvenini resmen tamamladıktan sonra büyük bir gurur ve muazzam bir rekabet motivasyonu dile getirdi. Dinamik Hollandalı forvet, Al-Hilal’e resmen katıldı ve kendisini Suudi Arabistan’ın rekor şampiyonu kulübe Haziran 2030’a kadar bağlayan dört yıllık garantili bir sözleşme imzaladı. Bu transfer, Doğu Londra’da West Ham’ın maalesef Premier Lig’den küme düşmesiyle sonuçlanan son derece çalkantılı bir iç saha sezonunun ardından gerçekleşti.
Kulübün sosyal medya kanalları aracılığıyla yeni taraftarlarına doğrudan seslenen Summerville, görüşmelerin ne kadar hızlı sonuçlandığını vurguladı. Kanat oyuncusu gururla, “Suudi Pro Ligi’nin en büyük kulübü olan Al-Hilal ile sözleşme imzalamış olmaktan çok mutluyum,” dedi. “Büyük hedeflerim var; umarım tüm kupaları kazanabiliriz. Ben, insanların stadyuma gelmek için beklediği bir oyuncuyum. Al-Hilal gibi bir kulüp teklifte bulunduğunda, her şeyi iki kez düşünürsünüz. Bu büyük bir onur."
Cesur mali paket, Avrupa’daki muhalefeti çökertti
Al-Hilal yönetiminin sergilediği muazzam mali güç, transfer döneminin sonlarında Avrupalı rakipleri fiilen tamamen saf dışı bıraktı. Suudi tarafının devreye girmesinden önce, hem Roma hem de Manchester United bu oyuncu için aktif olarak ön görüşmeler yürütmüştü; İtalyan kulübünün 39 milyon sterlinlik somut teklifi ise West Ham tarafından sistematik olarak reddedilmişti.
Al-Hilal, başlangıçta 55 milyon sterlin değerinde olan ve performansa bağlı ek ödemelerle birlikte 60 milyon sterline kadar çıkabilen dudak uçuklatan bir teklif sunarak bu çıkmazı aştı. Bu transfer, Summerville'i West Ham tarihindeki en pahalı üçüncü transfer haline getirdi. Kişisel açıdan bakıldığında, bu spor projesine astronomik bir ücret de eşlik ediyor; haberlere göre oyuncu, vergiler düşüldükten sonra yılda 17 milyon avroya kadar net gelir elde edecek ve bu da sözleşme süresi boyunca toplam 68 milyon avroluk bir taahhüt anlamına geliyor.
Dünya Kupası’ndaki kahramanlıkları, uluslararası arenadaki seçkin konumunu pekiştirdi
Summerville’in piyasa değerindeki hızlı artış, bu yaz küresel sahnede sergilediği muhteşem bireysel performanslar tarafından büyük ölçüde tetiklendi. Eski Feyenoord altyapısı ürünü olan oyuncu, Kuzey Amerika’da düzenlenen Dünya Kupası’nda Oranje formasıyla muhteşem bir çıkış turnuvası yaşadı; iki gol attı ve sol kanatta takımın en önemli çıkış noktalarından biri olduğunu kanıtladı.
Turnuva, Fas ile oynanan ve her şeyin belirleneceği eleme maçı sırasında acı bir şekilde sona erdi; bu maçta attığı kritik penaltı vuruşu, Yassine Bounou tarafından muhteşem bir şekilde kurtarıldı. Futbolun ilginç bir ironisiyle, kanat oyuncusu şimdi teknik direktör Simone Inzaghi yönetimindeki yıldızlarla dolu Riyad soyunma odasına giriyor ve burada Bounou, Karim Benzema, Ruben Neves, Darwin Nunez, Joao Cancelo ve Theo Hernandez ile birlikte forma giyecek.
Rekor kıran bir anlaşma
Summerville'in transferi, şu anda Suudi Pro Ligi'nde bu yazın en pahalı transferi ve lig tarihinin en pahalı üçüncü transferi olarak kayıtlara geçti. Hollandalı kanat oyuncusu için ödenen transfer ücretini aşan sadece iki transfer var: 2023 yazında Paris Saint-Germain'den Al-Hilal'e yapılan ve yaklaşık 90 milyon avro değerinde olduğu bildirilen Neymar'ın rekor transferi ile Ocak 2025'te Aston Villa'dan Al-Nassr'a yapılan ve Riyad kulübüne yaklaşık 77 milyon avroya mal olan Jhon Duran'ın transferi.
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