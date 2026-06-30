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Crysencio Summerville, Manchester United için ‘önemli’ bir transfer hedefi olarak öne çıkıyor; ancak Marcus Rashford, West Ham’a yapılacak herhangi bir transfer girişimini etkileyecek
Manchester United, Summerville’i hedefliyor
Sky Sports News’e göre, Manchester United, Summerville’i sol kanat için en önemli hedeflerinden biri olarak radarına aldı. Summerville, Hollanda milli takımıyla Dünya Kupası’ndaki ilk maçında gol atarak uluslararası sahnede son dönemde dikkatleri üzerine çekti; ancak Hollanda, Fas’a yenilerek turnuvadan elendi. Milli takım görevleri artık sona eren Summerville’in geleceği, yakında netleşecek gibi görünüyor.
United, oyuncunun durumunu yakından takip eden birkaç Premier Lig kulübünden biri. Carrick ve transfer ekibi şu anda orta saha takviyelerine öncelik verse de, aynı zamanda kanatlarını güçlendirmek için seçenekleri de değerlendiriyor; bu da Summerville'i yaklaşan lig sezonu için oldukça cazip bir seçenek haline getiriyor.
- AFP
Rashford’un geleceği, planları belirliyor
Summerville’in olası bir transferi, büyük ölçüde Rashford’u çevreleyen durumun nasıl gelişeceğine bağlı. Rashford’un, Dünya Kupası sonrası tatili sona erdiğinde Manchester United’a antrenmanlara dönmesi planlanıyor; bu süre, İngiltere’nin turnuvadaki gidişatına bağlı olarak Ağustos ayının ilerleyen günlerine kadar uzayabilir. Ancak, haberlere göre Rashford, başarılı geçen kiralık döneminin ardından Barcelona’ya yeniden katılmaya istekli ve La Liga devi de onu bir başka geçici sözleşmeyle kadrosuna katma konusunda güçlü bir istek ortaya koydu.
United'ın başka bir kiralama anlaşması yapma niyeti kesinlikle yok; bu da Rashford'un yakın geleceğinin tamamen belirsiz kalmasına neden oluyor. Bu çok konuşulan çıkmaz çözülene kadar, Kırmızı Şeytanlar Summerville veya diğer kanat oyuncuları için kesin bir hamle yapmayı muhtemelen erteleyecek.
Değerlendirilen alternatif kanat oyuncusu seçenekleri
Rashford’la ilgili durumun hücumun sol kanadında bir boşluk yaratması halinde, United, Summerville’in yanı sıra birkaç başka oyuncuyu da gündemine aldı. Morgan Rogers da öncelikli hedefler arasında yer alıyor; ancak Aston Villa, bu İngiltere milli takım oyuncusunu satmak istemediğine kesin olarak karar verdi ve oyuncunun piyasa değeri hâlâ çok yüksek.
Ayrıca United, nihai bir karar vermeden önce transfer piyasasındaki forvetlerin kalitesini değerlendirirken, Iliman Ndiaye ve Matias Fernandez-Pardo'yu da dikkatle göz önünde bulunduruyor.
- AFP
Manchester United için bundan sonra ne olacak?
Manchester United, Manuel Ugarte’nin Uruguay milli takımında geçirdiği sakatlığın ardından rehabilitasyon sürecinin zaman çizelgesini belirlemek üzere önümüzdeki günlerde oyuncuya tıbbi muayene uygulayacak. Bu arada Carrick, Rashford’un durumu netleşene kadar bekleyecek ve ardından West Ham’a Summerville için resmi bir teklifte bulunacak. Kırmızı Şeytanlar’ın yeni Premier Lig sezonu öncesinde transfer stratejisini kesinleştireceği önümüzdeki haftalar hayati önem taşıyacak.