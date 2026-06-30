Crysencio Summerville, Manchester United için ‘önemli’ bir transfer hedefi olarak öne çıkıyor; ancak Marcus Rashford, West Ham’a yapılacak herhangi bir transfer girişimini etkileyecek

Sky Sports News’e göre, Manchester United, Summerville’i sol kanat için en önemli hedeflerinden biri olarak radarına aldı. Summerville, Hollanda milli takımıyla Dünya Kupası’ndaki ilk maçında gol atarak uluslararası sahnede son dönemde dikkatleri üzerine çekti; ancak Hollanda, Fas’a yenilerek turnuvadan elendi. Milli takım görevleri artık sona eren Summerville’in geleceği, yakında netleşecek gibi görünüyor.

United, oyuncunun durumunu yakından takip eden birkaç Premier Lig kulübünden biri. Carrick ve transfer ekibi şu anda orta saha takviyelerine öncelik verse de, aynı zamanda kanatlarını güçlendirmek için seçenekleri de değerlendiriyor; bu da Summerville'i yaklaşan lig sezonu için oldukça cazip bir seçenek haline getiriyor.