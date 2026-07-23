Ancak Summerville'in sevinci tam olmadı; Leeds United sezon sonunda Premier Lig'den küme düştü ve bazı tahminler onun takımdan ayrılacağını gösterse de, oyuncu Championship'te takımla kaldı.

Bu sezon (2023-2024), Summerville kariyerinin en iyi performansını sergiledi; 21 gol atıp 10 asist yaparak Championship'in en iyi oyuncusu ödülünü aldı ve sezonun en iyi 11'ine girdi.

Buna rağmen Leeds United, Wembley Stadı'nda oynanan play-off finalinde Southampton'a 0-1 mağlup olunca Premier Lig'e dönmeyi başaramadı, ancak Premier Lig'e dönen kişi Summerville oldu.

Sezon sona erdikten sonra West Ham United, Summerville ile 25 milyon sterlin karşılığında anlaşmaya karar verdi, ancak oyuncunun takımdaki ilk sezonu, Ocak 2025'te yaşadığı ağır bir sakatlık nedeniyle ortasında sona erdi.