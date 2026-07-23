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Crysencio Summerville... Liverpool efsanesini yıkıp Bono'yu tarihe geçiren Avrupa'nın genç şampiyonu

FEATURES
C. Summerville
Al Hilal
West Ham United
Liverpool
Hollanda
Y. Bounou
Fas
Premier Lig
Dünya Kupası
Hollanda
Suudi Arabistan
İngiltere
Fas

Hollandalı kanat oyuncusunun kariyeri dikkat çekici.

Kresencio Summerville, Hilal taraftarının önümüzdeki sezon takımıyla birlikte tıpkı daha önce İngiltere ikinci ligi Championship'te yaptığı gibi tarih yazması için sabırsızlıkla beklediği bir isim.

Hilal, mevcut yaz transfer döneminde West Ham United'dan 80 milyon euro karşılığında Hollandalı kanat oyuncusuyla anlaşmaya oldukça yaklaştı. Bu transfer, Suudi Ligi tarihinin en pahalı ikinci transferi olacak.

  • Küçük yaşlardan itibaren Avrupa şampiyonu

    Sommerville, 30 Ekim 2001 tarihinde Hollanda'nın Rotterdam şehrinde Surinam kökenli bir aileden dünyaya geldi. 24 yaşında olan oyuncu, esas olarak sol kanat mevkiinde forma giyiyor.

    Sommerville, kariyerine altı yaşında Feyenoord kulübünün akademisinde başladı ve burada 10 yıl geçirdikten sonra, henüz 17 yaşını doldurmamış olmasına rağmen Mart 2018'de ilk sözleşmesini imzaladı.

    Aynı yıl Sommerville, Hollanda Gençler Milli Takımı'nı 17 Yaş Altı Avrupa Uluslar Kupası şampiyonluğuna taşıdı. Grup aşamasında Almanya karşısında bir gol kaydeden oyuncu, final maçında İtalya'ya karşı alınan galibiyet sırasında sonradan oyuna girdi.

    Ancak bu turnuvanın ardından kulübe dönüş pek iyi olmadı. Önce Hollanda İkinci Ligi'ndeki bir takıma, ardından ADO Den Haag'a kiralanan oyuncu, 2020 yılında Feyenoord'a geri döndü.

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  • Liverpool tarihini alt üst eden isim

    Summerville, Ado Den Haag'dan döndükten sonra Feyenoord'da uzun süre kalmadı; Arjantinli teknik direktör Marcelo Bielsa'nın çalıştırdığı Leeds United'ın gözüne girerek kulübün 23 yaş altı takımına katıldı.

    Tek bir sezonun ardından Summerville, A takıma yükseldi ve sergilediği üstün performanslar sayesinde bir sonraki sezonun, yani 2022-2023 sezonunun başında sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı.

    Bu sezon özellikle Summerville'in kariyerinde istisnai bir sezon oldu; birkaç önemli gol kaydetti. Bunların en dikkat çekici olanı, Anfield sahasında Liverpool'a karşı 2-1 kazanılan maçta attığı, karşılaşmanın 89. dakikasında gelen galibiyet golüydü.

    Bu gol, Liverpool'un Anfield sahasındaki tarihi yenilmezlik serisini 29 maçta sona erdirdi ve aynı zamanda Leeds United'a 2001'den bu yana aynı sahada Liverpool karşısında ilk galibiyetini getirdi.

  • Championship Şampiyonu

    Ancak Summerville'in sevinci tam olmadı; Leeds United sezon sonunda Premier Lig'den küme düştü ve bazı tahminler onun takımdan ayrılacağını gösterse de, oyuncu Championship'te takımla kaldı.

    Bu sezon (2023-2024), Summerville kariyerinin en iyi performansını sergiledi; 21 gol atıp 10 asist yaparak Championship'in en iyi oyuncusu ödülünü aldı ve sezonun en iyi 11'ine girdi.

    Buna rağmen Leeds United, Wembley Stadı'nda oynanan play-off finalinde Southampton'a 0-1 mağlup olunca Premier Lig'e dönmeyi başaramadı, ancak Premier Lig'e dönen kişi Summerville oldu.

    Sezon sona erdikten sonra West Ham United, Summerville ile 25 milyon sterlin karşılığında anlaşmaya karar verdi, ancak oyuncunun takımdaki ilk sezonu, Ocak 2025'te yaşadığı ağır bir sakatlık nedeniyle ortasında sona erdi.

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  • Dünya Kupası patlaması... ve Bono anı

    Ancak Somerville ikinci sezonda yeniden parladı; West Ham'ın küme düşmesine rağmen 7 gol atıp 5 asist yaparak ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda Hollanda Millî Takımı'nın kadrosuna dahil oldu.

    Dünya Kupası'nda Hollanda son 32 turunda elenmesine rağmen Somerville'in yıldızı güçlü bir şekilde parladı; oynadığı dört maçta iki gol atıp iki de asist yaptı.

    Ancak Hollandalı yıldızın en meşhur anı, son 32 turunda Fas Millî Takımı'na karşı oynanan penaltı atışlarında yaşandı; kaleci Yassine Bounou, Somerville'in kullandığı penaltıyı yere atlamadan, ayakta durarak kurtardı.

    Faslı kaleci, Somerville'in penaltısına yaptığı bu alışılmadık kurtarışın ardından büyük övgüler topladı; özellikle de aynı şeyi 2025 Afrika Uluslar Kupası'nda tekrarlaması bunun etkisini artırdı.

    İşin ilginç yanı, Bounou'nun Hollanda'yı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen Somerville penaltısına o efsanevi şekilde yaptığı kurtarışın ardından, ikilinin Al Hilal'de takım arkadaşı olacak olması; böylece "dünün rakipleri, bugünün dostları" sözü gerçek oluyor.