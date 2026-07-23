Ancak Somerville ikinci sezonda yeniden parladı; West Ham'ın küme düşmesine rağmen 7 gol atıp 5 asist yaparak ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda Hollanda Millî Takımı'nın kadrosuna dahil oldu.
Dünya Kupası'nda Hollanda son 32 turunda elenmesine rağmen Somerville'in yıldızı güçlü bir şekilde parladı; oynadığı dört maçta iki gol atıp iki de asist yaptı.
Ancak Hollandalı yıldızın en meşhur anı, son 32 turunda Fas Millî Takımı'na karşı oynanan penaltı atışlarında yaşandı; kaleci Yassine Bounou, Somerville'in kullandığı penaltıyı yere atlamadan, ayakta durarak kurtardı.
Faslı kaleci, Somerville'in penaltısına yaptığı bu alışılmadık kurtarışın ardından büyük övgüler topladı; özellikle de aynı şeyi 2025 Afrika Uluslar Kupası'nda tekrarlaması bunun etkisini artırdı.
İşin ilginç yanı, Bounou'nun Hollanda'yı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen Somerville penaltısına o efsanevi şekilde yaptığı kurtarışın ardından, ikilinin Al Hilal'de takım arkadaşı olacak olması; böylece "dünün rakipleri, bugünün dostları" sözü gerçek oluyor.