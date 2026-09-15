2026 Campeones Cup'ta Liga MX şampiyonu Cruz Azul, bu çarşamba Nu Stadium'da Major League Soccer temsilcisi Inter Miami ile karşılaşmak üzere Florida'ya gidecek. Her yıl düzenlenen bu mücadelede geleneksel olarak Kuzey Amerika'nın en üst düzey iki ligindeki son şampiyonlar karşı karşıya gelirken, MLS temsilcisi ev sahibi avantajını elde ediyor.

Tarihsel olarak bu turnuvada Meksika kulüplerinin az da olsa üstünlüğü bulunuyor; Meksika ekipleri kupayı dört kez kaldırırken Amerikan takımları üç kez zafere ulaştı. Cruz Azul, şu anda ligde sinir bozucu bir form düşüşü yaşayan Inter Miami karşısına çıktığında bu bölgesel üstünlüğü sürdürmeye çalışacak.

Son dönemdeki sıkıntılarına rağmen ev sahibi ekip, Lionel Messi, Luis Suarez, Rodrigo De Paul ve Casemiro'nun yer aldığı son derece güçlü bir iskelete sahip. Ancak karşılarında, geçen hafta sonu ezeli rakibi Club America'yı 4-3 yenerek nefes kesen bir Clasica Joven galibiyeti alan ve morali yüksek bir Cruz Azul olacak.



