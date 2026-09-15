Getty Images Sport
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Cruz Azul'un yıldızı Alan Mozo, Campeones Cup kapışması öncesinde Lionel Messi ve Inter Miami'ye meydan okuyan bir uyarı gönderdi
Büyük karşılaşma öncesi ortamı hazırlamak
2026 Campeones Cup'ta Liga MX şampiyonu Cruz Azul, bu çarşamba Nu Stadium'da Major League Soccer temsilcisi Inter Miami ile karşılaşmak üzere Florida'ya gidecek. Her yıl düzenlenen bu mücadelede geleneksel olarak Kuzey Amerika'nın en üst düzey iki ligindeki son şampiyonlar karşı karşıya gelirken, MLS temsilcisi ev sahibi avantajını elde ediyor.
Tarihsel olarak bu turnuvada Meksika kulüplerinin az da olsa üstünlüğü bulunuyor; Meksika ekipleri kupayı dört kez kaldırırken Amerikan takımları üç kez zafere ulaştı. Cruz Azul, şu anda ligde sinir bozucu bir form düşüşü yaşayan Inter Miami karşısına çıktığında bu bölgesel üstünlüğü sürdürmeye çalışacak.
Son dönemdeki sıkıntılarına rağmen ev sahibi ekip, Lionel Messi, Luis Suarez, Rodrigo De Paul ve Casemiro'nun yer aldığı son derece güçlü bir iskelete sahip. Ancak karşılarında, geçen hafta sonu ezeli rakibi Club America'yı 4-3 yenerek nefes kesen bir Clasica Joven galibiyeti alan ve morali yüksek bir Cruz Azul olacak.
- Getty Images Sport
Mozo, niyetini açıkça ortaya koydu
Mozo, son Meksika şampiyonlarına katıldığından bu yana Huiqui'nin savunma hattının vazgeçilmez bir parçası olarak kendini hızla kabul ettirdi. Hafta içindeki kritik mücadele öncesinde sağ bek, büyük hedeflerini ortaya koydu ve Messi ile Miami'deki takım arkadaşlarına iddialı bir mesaj gönderdi.
Record'a konuşan Mozo, kıtasal düzeyde bir kupa kazanma arzusunu vurguladı. "Benim birincil hedefim Campeones Cup'ta şampiyon olmak. Inter Miami'ye karşı oynuyoruz. Bence bu ilk uluslararası kupa, bu büyük kulüp için bir tane daha" dedi.
Defans oyuncusu ayrıca Cruz Azul'a katılma kararını ne kadar hızlı verdiğini ve mevcut sezona dair daha geniş hedeflerini de anlattı. "Hiçbir şeyi analiz etmeme gerek yoktu. Bana, 'Cruz Azul masada olabilir' dediler ve ben de dürüstçe, 'Bunu gerçekleştirin' dedim" ifadelerini kullanan Mozo, sözlerini şöyle sürdürdü: "İstediğim buydu, burada olmayı Tanrı'dan, evrenden istedim ve şimdi buradayız. Bunun tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Burada olmamın bir nedeni var. Takım arkadaşlarımı, başkanı gördüğüm andan itibaren her şeyimi vermeye hazırım."
Bölgesel üstünlük arayışı
Cruz Azul için çarşamba günkü final, Huiqui yönetiminde geçen muhteşem bir yılı taçlandırma fırsatı anlamına geliyor. Kadro, son dönemde kazandığı Liga MX Clausura 2026 şampiyonluğunu, MLS tarihindeki tartışmasız en güçlü maddi kaynaklara sahip kadrolardan birine karşı neler yapabileceğini göstererek taçlandırmak için büyük istek duyuyor.
Florida'daki yakın vadeli sınavın ötesinde, kamp içinde kalıcı bir hanedanlık kurma yönünde açık bir istek var. Mozo, kıtasal hedeflerinin yanı sıra takımın nihai yerel hedeflerini de gizlemedi ve üst üste ikinci lig şampiyonluğunu kazanmayı beklediğini, bunu da "aralık ayında tüm takım arkadaşlarımla birlikte" kutlamayı umduğunu söyledi.
- AFP
Övünme hakkı masada
Şimdilik her iki kulübün de odağı tamamen çarşamba günkü, kazananın her şeyi alacağı karşılaşmada. Inter Miami için Campeones Cup'ı kendi sahasında kazanmak, son dönemdeki düşüşü durdurmak ve sezonuna yeniden hayati ivme kazandırmak adına mükemmel bir kıvılcım olabilir.
Buna karşılık Cruz Azul'un elde edeceği bir galibiyet, kıtasal övünme hakkını kazandırmakla kalmayacak, aynı zamanda Meksika'nın önde gelen gücü statüsünü daha da pekiştirecek. Messi ve Suarez gibi isimleri barındıran bir takımı geçmek, Huiqui'nin ekibi Liga MX Apertura'da şampiyonluk unvanını savunmaya hazırlanırken büyük bir psikolojik destek olacaktır.
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