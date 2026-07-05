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Manchester City Parade And After Party CelebrationGetty Images Sport

Çeviri:

Cruyff’a iyiliğin karşılığını vermek… Guardiola’nın Hollanda milli takımının başına geçmesi için aday gösterilmesi

Dünya Kupası
Hollanda
G. Hiddink
P. Guardiola
R. de Boer
Hollanda

Ronald de Boer ve Guus Hiddink, İspanyol Pep Guardiola’nın Hollanda Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü olmasını umuyor. 

Dünya Kupası'nda 32'li turda hayal kırıklığı yaratan bir şekilde elenmesinin ardından Ronald Koeman'ın görevden alınmasının ardından, Hollanda Futbol Federasyonu Teknik Direktörü Nigel de Jong, milli takım için yeni bir teknik direktör aramaya başladı.

Medyada birçok isim gündeme geliyor; bunların arasında Arne Slot'un yanı sıra Bayern Münih, Barcelona ve Manchester City'nin eski teknik direktörü Pep Guardiola da bulunuyor.

Hiddink, De Telegraaf gazetesine verdiği ve VoetbalPrimeur sitesinde yayınlanan demeçte, “Guardiola, Johan Cruyff’un geleneğini sürdürüyor ve bence bu çok harika bir fikir. Bunun ne kadar gerçekçi olduğunu bilmiyorum, ancak Nigel de Jong’un yerinde olsaydım, kesinlikle onunla anlaşmaya çalışırdım” dedi.

Hiddink sözlerine şöyle devam etti: “Peter Bosz’un da hem yaş hem de oyun tarzı açısından çok uygun bir aday olduğunu düşünüyorum. PSV’nin onun ayrılmasına kolayca razı olmayacağını sanıyorum, ancak belki bir çözüm bulunabilir.”

"Peter Bosz, Hollanda milli takımının teknik direktörü olabilir ve Arne Slot da PSV'nin başına geçebilir" diye ekledi.

  • CUP-FR98-YUG-DE BOER JUBILATESAFP

    Ronald de Boer: Guardiola'nın maaşı bir engel değil

    Öte yandan, “El Molinos” efsanesi Ronald de Boer, Pep Guardiola’nın adaylığını destekledi.

    De Boer, “Força Koeman belgeselinde kendisi de Hollanda Futbol Federasyonu’nun istediği zaman kendisiyle iletişime geçebileceğini söylemişti. Bu nedenle, futbol direktörü Nigel de Jong bu adımı atmalıdır” dedi.

    "Nigel, Pep için henüz zamanın erken olduğunu fark edebilir, çünkü o Manchester City'den daha yeni ayrıldı ve bir süre dinlenmek istediğini söyledi. Ancak bu, yıl boyunca yoğun bir çalışma temposu gerektirmeyen bir görev aracılığıyla futbolla yakın kalmasını sağlayacak bir fırsat olabilir" diye ekledi.

    “Bu, Hollanda için harika bir tanıtım olur, çünkü Pep Guardiola milli takım için olabilecek en iyi yüz. O, Cruyff’un takipçilerinden biri ve Hollanda futboluna borcunu ödemek istiyor; çünkü bugün olduğu oyuncu ve teknik direktör haline gelmesini, teknik direktör ve danışman Johan Cruyff’a borçlu. Bunu verdiği her röportajda tekrarlıyor. İşte bu, minnettarlığını eyleme dökmesi için uygun bir fırsat.”

    Anlaşmanın önündeki bir engel olarak görülebilecek Guardiola’nın maaşı konusunda ise De Boer, “Bu saçmalık. O, sadece masraflarının karşılanması karşılığında bu görevi kabul edecek ve milli takımı çalıştırmayı onursal bir görev olarak görecektir. Nigel’ın bunu başarmasını gerçekten umuyorum” dedi.

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