Cruyff’a iyiliğin karşılığını vermek… Guardiola’nın Hollanda milli takımının başına geçmesi için aday gösterilmesi

Ronald de Boer ve Guus Hiddink, İspanyol Pep Guardiola’nın Hollanda Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü olmasını umuyor.

Dünya Kupası'nda 32'li turda hayal kırıklığı yaratan bir şekilde elenmesinin ardından Ronald Koeman'ın görevden alınmasının ardından, Hollanda Futbol Federasyonu Teknik Direktörü Nigel de Jong, milli takım için yeni bir teknik direktör aramaya başladı.

Medyada birçok isim gündeme geliyor; bunların arasında Arne Slot'un yanı sıra Bayern Münih, Barcelona ve Manchester City'nin eski teknik direktörü Pep Guardiola da bulunuyor.

Hiddink, De Telegraaf gazetesine verdiği ve VoetbalPrimeur sitesinde yayınlanan demeçte, “Guardiola, Johan Cruyff’un geleneğini sürdürüyor ve bence bu çok harika bir fikir. Bunun ne kadar gerçekçi olduğunu bilmiyorum, ancak Nigel de Jong’un yerinde olsaydım, kesinlikle onunla anlaşmaya çalışırdım” dedi.

Hiddink sözlerine şöyle devam etti: “Peter Bosz’un da hem yaş hem de oyun tarzı açısından çok uygun bir aday olduğunu düşünüyorum. PSV’nin onun ayrılmasına kolayca razı olmayacağını sanıyorum, ancak belki bir çözüm bulunabilir.”

"Peter Bosz, Hollanda milli takımının teknik direktörü olabilir ve Arne Slot da PSV'nin başına geçebilir" diye ekledi.