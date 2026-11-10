Gazeteci ve radyo sunucusu Giuseppe Cruciani, Numeri1 podcast'inde Napoli'nin sahibi Aurelio De Laurentiis'in icraatlarını savundu: "Elbette herkes istediği kişiyi ıslıklamakta ve eleştirmekte özgür. Ama De Laurentiis'i protesto eden bir Napoli taraftarı, bunu yapmadan önce birkaç kez düşünmeli. De Laurentiis'ten önce Napoli bir hiçti. De Laurentiis'i protesto etmek, Maradona'yı protesto etmek gibidir. Hatta daha ileri gideyim: Napoli için De Laurentiis, Maradona'dan daha fazlasını yaptı!"
Calciomercato
Çeviri:
Cruciani: "De Laurentiis, Napoli için Maradona'dan daha fazlasını yaptı. Aurelio'dan önce Napoli bir hiçti. Diego'nun duvar resimleri, Aurelio De Laurentiis'in fotoğraflarıyla değiştirilmeli."
Gelecek maçlar
Maradona duvar resmi mi? Hayır, De Laurentiis'in fotoğrafı
Ardından kışkırtıcı bir çıkış yapıyor: "Maradona'nın duvar resimlerinin yerine Aurelio De Laurentiis'in fotoğrafları konmalı. Maradona, Napoli'nin tarihini De Laurentiis'in yaptığı gibi değiştirmedi."
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