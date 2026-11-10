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Cruciani: "De Laurentiis, Napoli için Maradona'dan daha fazlasını yaptı. Aurelio'dan önce Napoli bir hiçti. Diego'nun duvar resimleri, Aurelio De Laurentiis'in fotoğraflarıyla değiştirilmeli."

Serie A
SSC Napoli
Gelecek maçlar
NAP

NAP

Serie A

21 Kas 2026

TOR

TOR

Gazeteci ve radyo sunucusu Giuseppe Cruciani, Numeri1 podcast'inde Napoli'nin sahibi Aurelio De Laurentiis'in icraatlarını savundu: "Elbette herkes istediği kişiyi ıslıklamakta ve eleştirmekte özgür. Ama De Laurentiis'i protesto eden bir Napoli taraftarı, bunu yapmadan önce birkaç kez düşünmeli. De Laurentiis'ten önce Napoli bir hiçti. De Laurentiis'i protesto etmek, Maradona'yı protesto etmek gibidir. Hatta daha ileri gideyim: Napoli için De Laurentiis, Maradona'dan daha fazlasını yaptı!"

  • Maradona duvar resmi mi? Hayır, De Laurentiis'in fotoğrafı

    Ardından kışkırtıcı bir çıkış yapıyor: "Maradona'nın duvar resimlerinin yerine Aurelio De Laurentiis'in fotoğrafları konmalı. Maradona, Napoli'nin tarihini De Laurentiis'in yaptığı gibi değiştirmedi."

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Gelecek maçlar
NAP

NAP

Serie A

21 Kas 2026

TOR

TOR