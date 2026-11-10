Gelecek maçlar NAP Serie A 14:45 TOR

Gazeteci ve radyo sunucusu Giuseppe Cruciani, Numeri1 podcast'inde Napoli'nin sahibi Aurelio De Laurentiis'in icraatlarını savundu: "Elbette herkes istediği kişiyi ıslıklamakta ve eleştirmekte özgür. Ama De Laurentiis'i protesto eden bir Napoli taraftarı, bunu yapmadan önce birkaç kez düşünmeli. De Laurentiis'ten önce Napoli bir hiçti. De Laurentiis'i protesto etmek, Maradona'yı protesto etmek gibidir. Hatta daha ileri gideyim: Napoli için De Laurentiis, Maradona'dan daha fazlasını yaptı!"