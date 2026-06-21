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"Cristiano Ronaldo'yu suçlamak çok kolay!" - Michael Owen, Portekizli yıldızın eleştirenleri "susturmasını" ve bir sonraki Dünya Kupası maçında Lionel Messi'nin hat-trick başarılarına yetişmesini destekliyor
Owen, Ronaldo'yu savunuyor
Portekiz’in K Grubu’ndaki hayal kırıklığı yaratan sonucu, özellikle de Messi’nin sadece bir gün önce üç gol atmış olması nedeniyle tartışmalara yol açtı. Arjantin kaptanı, Cezayir’i 3-0 yendikleri maçta muhteşem bir hat-trick gerçekleştirerek, ülkesini 2022’de Katar’da kazandıkları zaferin ardından üst üste ikinci dünya şampiyonluğuna giden yolda tuttu.
Ancak Daily Mail’de bir yazı kaleme alan Owen, 41 yaşındaki tecrübeli oyuncuyu çevreleyen olumsuz söylemleri kesin bir dille reddetti. Owen şöyle yazdı: “Portekiz’in maçı öncesindeki gece Lionel Messi’nin hat-trick yapması Cristiano Ronaldo’nun aleyhine oldu, ancak ben ona yönelik eleştirilere katılmıyorum.”
- Getty Images Sport
Oyun tarzının gerçekliği
Eski Manchester United ve Real Madrid yıldızı, yıllar içinde oyun stilini önemli ölçüde geliştirerek geleneksel bir ceza sahası golcüsüne dönüştü. Bazı taraftarlar Ronaldo’nun genel oyuna daha fazla dahil olmasını bekleseler de Owen, onun asıl görevinin en kritik anlarda işini yapması olduğunu vurguladı. Owen şöyle açıkladı: "Ama bir dereceye kadar her zaman böyle oynamadı mı zaten? Özellikle son yıllarda, oyuna aktif olarak katılan bir oyuncu hiç olmadı. Yine de kritik anlarda orada olacaktır. Gol atamıyorsa, Ronaldo'yu suçlamak çok kolay. 41 yaşında olduğu için eleştirilere maruz kalacaktır."
Kaçınılmaz eleştirileri susturmak
Büyük turnuvalarda 10 maçlık sinir bozucu bir gol suskunluğuna rağmen Ronaldo, tüm zorluklara meydan okuyarak ve zorluklara karşı muhteşem tepkiler vererek bir kariyer inşa etti. Takımı hızlı bir şekilde toparlanmaya çalışırken Owen, bu efsanevi forvetin çok yakında yeniden ölümcül vuruş yeteneğini bulacağından emin.
Owen, köşe yazısını şu sözlerle bitirdi: "Ama bu kaç kez başımıza geldi ve o bir sonraki maçta herkesi susturmadı ki? Ronaldo'yu seçiyorsanız, onun ne için orada olduğunu kabul etmelisiniz - ve Özbekistan karşısında bir hat-trick yaparak cevap verirse hiç şaşırmam."
- AFP
Portekiz’in bundan sonraki yolu ne olacak?
Roberto Martinez’in çalıştırdığı Portekiz milli takımı, Salı günü Özbekistan ile oynayacağı maça hazırlanırken, golcü kimliğini bir an önce yeniden kazanmalıdır. K Grubu’nda eleme umutlarını canlı tutmak için üç hayati puanı kazanmak kesinlikle çok önemlidir. Gol orucunu bozup nihayet uluslararası futbolun en büyük ödülünü kazanmaya çalışacak olan Ronaldo’ya şüphesiz tüm gözler çevrilecek.