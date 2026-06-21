"Cristiano Ronaldo'yu suçlamak çok kolay!" - Michael Owen, Portekizli yıldızın eleştirenleri "susturmasını" ve bir sonraki Dünya Kupası maçında Lionel Messi'nin hat-trick başarılarına yetişmesini destekliyor

Portekiz’in K Grubu’ndaki hayal kırıklığı yaratan sonucu, özellikle de Messi’nin sadece bir gün önce üç gol atmış olması nedeniyle tartışmalara yol açtı. Arjantin kaptanı, Cezayir’i 3-0 yendikleri maçta muhteşem bir hat-trick gerçekleştirerek, ülkesini 2022’de Katar’da kazandıkları zaferin ardından üst üste ikinci dünya şampiyonluğuna giden yolda tuttu.

Ancak Daily Mail’de bir yazı kaleme alan Owen, 41 yaşındaki tecrübeli oyuncuyu çevreleyen olumsuz söylemleri kesin bir dille reddetti. Owen şöyle yazdı: “Portekiz’in maçı öncesindeki gece Lionel Messi’nin hat-trick yapması Cristiano Ronaldo’nun aleyhine oldu, ancak ben ona yönelik eleştirilere katılmıyorum.”