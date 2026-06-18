Eski Manchester United forveti Saha, Portekiz’in Kuzey Amerika’da başarıya ulaşabilmesi için Ronaldo’nun kendi rekabetçi doğasından korunması gerektiğine inanıyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile oynanan ve 1-1 berabere biten hayal kırıklığı yaratan maçın ardından Saha, 41 yaşındaki oyuncunun daha genç yıldızların performansına yetişme arzusunun teknik direktör Roberto Martinez için bir engel haline geldiğini savundu.

Casinolyze'ye konuşan Saha, şunları söyledi: "Cristiano Ronaldo'nun kendisinden korunması gerekiyor, çünkü Cristiano her zaman [Erling] Haaland, [Kylian] Mbappe ve [Lionel] Messi ile rekabet halinde olacak. Rekor kırmak için her dakikada oynamak istiyor, bu onun zihniyeti ve biz bunu anlıyoruz. Ancak bence o da Portekiz'in yüksek tempoya ihtiyacı olduğunu anlıyor. Baskı kurmak ve enerji seviyesini en üst düzeyde tutmak istiyorlar; bu da oyuncu değişiklikleri yapmayı gerektirecek.

"Bazen o bu konuda bir çözüm sunmuştur. Fiziksel durumu iyi görünüyor, bu anlar için gerçekten çok çalıştı ve doğru şekilde tepki vereceğine güveniyorum. Ancak bazı maçlarda bunun kendisi için zor olacağını fark edecektir."