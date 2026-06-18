Getty Images Sport
Çeviri:
"Cristiano Ronaldo'yu kendisinden KURTARMAK LAZIM!" - Portekiz'in efsane ismi hâlâ Lionel Messi ve Erling Haaland ile rekabet etmeye çalışıyor, ancak eski Manchester United yıldızı onun kadrodan çıkarılmasını istiyor
Saha, Ronaldo’nun yedek kulübesine alınmasını istiyor
Eski Manchester United forveti Saha, Portekiz’in Kuzey Amerika’da başarıya ulaşabilmesi için Ronaldo’nun kendi rekabetçi doğasından korunması gerektiğine inanıyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile oynanan ve 1-1 berabere biten hayal kırıklığı yaratan maçın ardından Saha, 41 yaşındaki oyuncunun daha genç yıldızların performansına yetişme arzusunun teknik direktör Roberto Martinez için bir engel haline geldiğini savundu.
Casinolyze'ye konuşan Saha, şunları söyledi: "Cristiano Ronaldo'nun kendisinden korunması gerekiyor, çünkü Cristiano her zaman [Erling] Haaland, [Kylian] Mbappe ve [Lionel] Messi ile rekabet halinde olacak. Rekor kırmak için her dakikada oynamak istiyor, bu onun zihniyeti ve biz bunu anlıyoruz. Ancak bence o da Portekiz'in yüksek tempoya ihtiyacı olduğunu anlıyor. Baskı kurmak ve enerji seviyesini en üst düzeyde tutmak istiyorlar; bu da oyuncu değişiklikleri yapmayı gerektirecek.
"Bazen o bu konuda bir çözüm sunmuştur. Fiziksel durumu iyi görünüyor, bu anlar için gerçekten çok çalıştı ve doğru şekilde tepki vereceğine güveniyorum. Ancak bazı maçlarda bunun kendisi için zor olacağını fark edecektir."
- AFP
Martinez, ‘kayırma’ suçlamasıyla eleştirilerin hedefinde
Houston’daki çıkmaz durum, Martinez’i yoğun bir inceleme altına aldı; pek çok kişi, kaptanının sahada etkili olmamasına rağmen onu oyundan almamasını sorguladı. Portekiz, Afrikalı rakibinin savunmasını aşmakta zorlandı ve teknik direktör, takımın ihtiyaçları yerine Al-Nassr’ın yıldızıyla olan kişisel bağını ön planda tuttuğu yönünde eleştirildi.
Saha, Ronaldo’yu eleme turları için dinç tutmanın tek yolunun rotasyon politikası olabileceğini öne sürüyor. “Ona bu kadar odaklanmak teknik direktör için zor bir durum,” diye ekledi Saha. “Bazen gereksiz sorulara cevap vermek zorunda kalacak ve bazen de Cristiano’yu bu turnuvada sonuna kadar mücadele edebilmesi için yedek kulübesine almak zorunda kalacaksınız.”
Henry, Ronaldo’nun ‘bencil’ hareketini sert bir şekilde eleştirdi
Eleştiriler sadece fiziksel kondisyonuyla sınırlı kalmadı; Arsenal efsanesi Thierry Henry, Ronaldo’nun pozisyon almasının aslında takım arkadaşlarına nasıl zarar verdiğini vurgulayarak internette büyük yankı uyandıran bir tartışma başlattı. İkinci yarıda kaçırılan bir gol fırsatının taktiksel analizini yaparken Henry, tecrübeli oyuncunun kendi başına gol atma içgüdüsünün onu Bruno Fernandes ile aynı alanı işgal etmesine yol açtığını ve böylece net bir gol yolunu fiilen tıkadığını belirtti.
Henry, analizinde sert bir dille şöyle konuştu: “Önemli bir şey var, evlerinde izleyenler: Gol atması gereken takımdır, siz değilsiniz.”
- Getty/GOAL composite
Mükemmel sonun peşinde
Taktiksel endişelere rağmen Saha, Ronaldo ile Messi arasındaki efsanevi rekabetin bu yaz şiirsel bir sonla sonuçlanmasını hâlâ umuyor. Messi, turnuvanın açılış maçında attığı hat-trick ile şimdiden manşetlere taşınırken, uzun süredir rakibi olan Ronaldo’nun da Özbekistan ve Kolombiya ile oynanacak önümüzdeki maçlarda buna karşılık vermesi yönündeki baskı giderek artıyor.
Saha, eski takım arkadaşının kupa kazanmasını dileyerek sözlerini şöyle tamamladı: "Bence adil sonuç, Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası'nı kazanması ve böylece Messi ile Ronaldo arasındaki tartışmayı cevapsız bırakması olur. Bu, tüm taraftarlar için harika bir şey olur. Messi taraftarları da, Cristiano taraftarları da; kimse kazanmaz, kimse kaybetmez. Bu, futbol için en iyisi olur."