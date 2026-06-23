Cristiano Ronaldo’yu asla göz ardı etmeyin! Portekizli “tüm zamanların en iyisi”, altı Dünya Kupası finalinde gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti

Rekor kırma konusunda Cristiano Ronaldo’yu durdurmak imkansız. Portekiz’in Özbekistan ile oynadığı maçta fileleri havalandıran efsanevi forvet, altı farklı FIFA Dünya Kupası turnuvasında gol atan ilk oyuncu oldu. Bu, eşsiz bir uzun soluklu başarı olup, tarihi istikrar açısından uzun süredir rakibi olan Lionel Messi’yi geride bırakmasını sağladı.

Maçın altıncı dakikasında attığı kusursuz gol, bu tecrübeli oyuncunun elit seviyedeki kariyerinin sona ermek üzere olduğunu öne sürenlere karşı meydan okurcasına bir yanıt niteliğindeydi. Al-Nassr’ın yıldızı, uluslararası sahnedeki gol açlığının yirmi yıl önceki ilk turnuvasındaki kadar hâlâ doyumsuz olduğunu bir kez daha kanıtlayarak, pek çok kişi tarafından kaçınılmaz olarak nitelendirilen bir an yaşattı.







