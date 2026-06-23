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Cristiano Ronaldo’yu asla göz ardı etmeyin! Portekizli “tüm zamanların en iyisi”, altı Dünya Kupası finalinde gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti
GOAT için dönüm noktası niteliğinde bir an
Rekor kırma konusunda Cristiano Ronaldo’yu durdurmak imkansız. Portekiz’in Özbekistan ile oynadığı maçta fileleri havalandıran efsanevi forvet, altı farklı FIFA Dünya Kupası turnuvasında gol atan ilk oyuncu oldu. Bu, eşsiz bir uzun soluklu başarı olup, tarihi istikrar açısından uzun süredir rakibi olan Lionel Messi’yi geride bırakmasını sağladı.
Maçın altıncı dakikasında attığı kusursuz gol, bu tecrübeli oyuncunun elit seviyedeki kariyerinin sona ermek üzere olduğunu öne sürenlere karşı meydan okurcasına bir yanıt niteliğindeydi. Al-Nassr’ın yıldızı, uluslararası sahnedeki gol açlığının yirmi yıl önceki ilk turnuvasındaki kadar hâlâ doyumsuz olduğunu bir kez daha kanıtlayarak, pek çok kişi tarafından kaçınılmaz olarak nitelendirilen bir an yaşattı.
Giderek genişleyen eleştirmenler çevresini susturmak
Maç öncesinde, Portekiz kaptanını çevreleyen söylemler alışılmadık derecede olumsuzdu. İstatistiksel analizler, büyük uluslararası turnuvalarda 10 maça uzanan golsüz bir seriye işaret ediyordu; bu da bazılarının, Roberto Martinez’in takımın sembolü olan 7 numaralı oyuncuyu kadroya almamayı düşünmesi gerektiğini sorgulamasına neden olmuştu.
Eleştirmenler, oyun kurma sürecine sınırlı katılımını ve azalan “şut sonrası xG” değerini, performansında keskin bir düşüşün işaretleri olarak öne sürmüştü. Ancak Ronaldo’nun tüm dünyanın gözü üzerindeyken belirleyici anları yaratma yeteneği, her zaman en büyük gücü olmuştur.
Martinez kaptanının yanında duruyor
Maç öncesi tartışmaların ortasında, Portekiz teknik direktörü Roberto Martinez, 41 yaşındaki oyuncuya olan desteğinden hiç vazgeçmedi. Martinez, takımın en golcü oyuncusu olmadan daha iyi olacağına dair iddiaları reddetti ve Ronaldo’nun varlığının, son üçte bir sahada yapılan basit top dokunuşları veya kat edilen mesafenin ötesine geçen taktiksel avantajlar sağladığını vurguladı.
Martinez, “Gol atmaya ihtiyaç duyduğunuz bir maçta dünya futbolunun en iyi golcüsünü kenara almak mantıksızdır,” diye vurguladı. “Böyle anlarda Cristiano’nun ceza sahasındaki tecrübesi bizim için çok önemli. Savunmacıları kendine çekme şekli önemli, boşlukları değerlendirme şeklimiz önemli. Her oyuncunun sahada bir sorumluluğu ya da bir özelliği vardır. Ve açıkçası gol arıyorsanız, Cristiano’ya ihtiyacınız var.”
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Teksas’ta kazanılması zorunlu bir görev
Teksas’a yapılacak deplasman yaklaşırken, Avrupa’nın devleri galibiyet elde ederek eleme turlarına yükselme yolunu garantilemek için büyük baskı altında. Takım, Kongo Demokratik Cumhuriyeti karşısında sergiledikleri performansın, Bruno Fernandes ve Bernardo Silva gibi yıldızlara sahip bir takımdan beklenen standartların altında kaldığının gayet farkında.
Sağ bek Joao Cancelo da bu görüşlere katılarak, hücumda acil bir iyileşme talep etti. "Gol fırsatları yaratamadık ve bu bizim gibi bir takım için normal değil. Dünyanın en iyileri arasında yer alan yüksek kaliteli oyuncularımız var ve bunu sahada göstermeliyiz. Yarın sadece galibiyet önemli. Hata yapma lüksümüz yok," diye uyardı Cancelo.
Portekiz, Özbekistan karşısında maça hızlı başladı ve 17. dakikada Nuno Mendes bir serbest vuruşu gole çevirdi. Ronaldo, ilk yarı bitmeden altı dakika önce maçtaki ikinci golünü attı; bu kusursuz vuruşla Dünya Kupası turnuvalarında toplam gol sayısını 10’a çıkaran Ronaldo, efsanevi vatandaşı Eusebio’yu geride bıraktı.