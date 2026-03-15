Getty Images Sport
Çeviri:
Cristiano Ronaldo yokken Joao Felix öne çıkıyor! Portekizli yıldız, Al-Nassr'da 14 maç süren gol suskunluğunu nasıl aştığını anlatıyor
Gol için uzun süren bekleyiş sona erdi
Felix'in Al-Khaleej'e karşı attığı iki gol, onun golcü kimliğini tam da zamanında hatırlattı. Al-Khaleej'i 5-0 mağlup ettikleri maçta Felix muhteşem bir performans sergiledi. Felix, Al-Nassr'ın üçüncü ve dördüncü gollerini attı; ikinci golü ise en göze çarpan gol oldu. Angelo'nun keskin pasını sağ ayağıyla ustaca kontrol eden Felix, topu sol ayağına çevirip kaleci Anthony Moris'i geçerek vole vuruşuyla golü attı. Al-Nassr, sakatlığı nedeniyle hala forma giyemeyen süperstar Cristiano Ronaldo'nun yokluğuna rağmen rahat bir galibiyet aldı.
- Getty Images
Baskı altında sergilenen olgunluk
Taraftarlar ve medya, 14 maçlık gol suskunluğuna odaklanmaya başlamışken, Felix bu istatistikler yüzünden hiç uykusuz kalmadığını vurguladı. 26 yaşındaki oyuncu, bu sakin tavrını Avrupa futbolunun en üst seviyesindeki tecrübesine bağladı. Maçın bitiş düdüğünün ardından yaptığı açıklamada, zorlu dönemdeki zihinsel durumuna dair samimi bir bakış sundu.
Felix, ligin resmi web sitesine yaptığı açıklamada, "Bu, olgunlukla gelen bir şey" dedi. "Bu oyunda yeni değilim, bu yüzden bu tür durumlarla nasıl başa çıkmam gerektiğini biliyorum. Gol atamıyorsam sorun değil. Olur böyle şeyler. Ama bazen kötü şut atarım ve gol olur, bazen de iyi şut atarım ama gol olmaz. Bu yüzden sakin olmalıyım, rahat kalmalıyım, çünkü gol ihtiyacım olduğunda gelecektir."
Şampiyonluk yarışında kontrolü ele geçirmek
Felix'in formuna kavuşmasının zamanlaması, Al-Nassr için daha iyi olamazdı. Sezonun geriye sadece sekiz haftası kalırken, Riyad ekibi, yerel rakibi Al-Hilal'in üç puan ve Al-Ahli'nin beş puan önünde ligin zirvesinde yer alıyor. Suudi Ligi şampiyonluğu yarışı dörtlü bir mücadeleye dönüştü; Brendan Rodgers'ın çalıştırdığı Al-Qadsiah da liderin sadece yedi puan gerisinde kalarak yarışa dahil oldu.
Felix, etraflarındaki rekabetin farkında, ancak Al-Nassr'ın kaderinin kendi ellerinde olduğuna inanıyor. "Evet, elbette [şampiyonluk rakiplerimizin] sonuçlarını biliyoruz," dedi. "Dün [Al-Qadsiah ile Al-Ahli arasındaki] maçı izledik. Bugün Al-Hilal'in skorunu [henüz] bilmiyorum, ama biz birinciyiz. İşimizi yaparsak ligi kazanırız. Sadece kendimize bağlıyız. Ve odak noktamız da bu."
Felix'i bundan sonra neler bekliyor?
Al-Nassr, ligin zirvesindeki yerini korumak amacıyla bir sonraki maçında Al-Najma'yı evinde ağırlayacak. Felix, attığı iki golün yanı sıra sezonun 11. asistini de yaparak ligin asist sıralamasında zirveye yükseldi. Ligde şu ana kadar 15 gol kaydeden forvet, Al-Nassr'ın kupa kazanma hedefine doğru ilerlerken tam da doğru zamanda formunu yakaladı. "Durumumuz iyi; doğru yoldayız," dedi Felix.
