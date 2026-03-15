Cristiano Ronaldo yokken Joao Felix öne çıkıyor! Portekizli yıldız, Al-Nassr'da 14 maç süren gol suskunluğunu nasıl aştığını anlatıyor

Taraftarlar ve medya, 14 maçlık gol suskunluğuna odaklanmaya başlamışken, Felix bu istatistikler yüzünden hiç uykusuz kalmadığını vurguladı. 26 yaşındaki oyuncu, bu sakin tavrını Avrupa futbolunun en üst seviyesindeki tecrübesine bağladı. Maçın bitiş düdüğünün ardından yaptığı açıklamada, zorlu dönemdeki zihinsel durumuna dair samimi bir bakış sundu.

Felix, ligin resmi web sitesine yaptığı açıklamada, "Bu, olgunlukla gelen bir şey" dedi. "Bu oyunda yeni değilim, bu yüzden bu tür durumlarla nasıl başa çıkmam gerektiğini biliyorum. Gol atamıyorsam sorun değil. Olur böyle şeyler. Ama bazen kötü şut atarım ve gol olur, bazen de iyi şut atarım ama gol olmaz. Bu yüzden sakin olmalıyım, rahat kalmalıyım, çünkü gol ihtiyacım olduğunda gelecektir."