Getty
Çeviri:
Cristiano Ronaldo yine gol attı; Al-Nassr, AFC Şampiyonlar Ligi 2'nin yarı finallerine rahatça yükseldi
Ronaldo, rahat galibiyette tonu belirledi
Jorge Jesus, Pazar günü Rui Vitoria’nın takımına karşı takımının erken bir golle öne geçtiğini gördü. Cristiano Ronaldo, 11. dakikada Nawaf Boushal’ın isabetli ortasını değerlendirerek skoru açtı. Bu gol, kariyerinin 969. golü oldu ve efsanevi 1.000 gol barajına sadece 31 gol kalmasına neden oldu. Ayrıca, Al-Wasl, 41 yaşındaki oyuncunun gol attığı 160. kulüp oldu. Forvet, Abdullah Al-Hamdan ile değiştirilene kadar 67 dakika sahada kaldı, 24 top dokunuşu ve 3 isabetli şut kaydetti.
- Getty Images
Felix ilk yarıda yaratıcı bir katkı sağladı
İlk golün ardından, Joao Felix konuk takımın oyun kuruculuğunu üstlendi. Eski Benfica yıldızı, iki dakika arayla Inigo Martinez ve Abdulelah Al-Amri'nin gollerine yol açan iki isabetli korner vuruşu yaptı. Sonunda, 80. dakikada Sadio Mane, savunmadaki bir hatayı değerlendirerek dördüncü golü attı. Al-Nassr, Birleşik Arap Emirlikleri'nden rakibinin zayıflıklarını ustaca kullandı, maçı rekabetçi bir mücadele olmaktan çıkardı ve kıtasal kupanın ezici favorisi olduğunu bir kez daha gösterdi.
Yurtiçindeki başarı, kıtadaki üstünlüğü yansıtıyor
Bu kıtasal başarı, Al-Nassr'ın ligde sergilediği olağanüstü formu yansıtıyor. Takım şu anda 29 maçta topladığı 76 puanla Suudi Pro Ligi'nde zirvede yer alıyor ve ikinci sıradaki Al-Hilal'e karşı sekiz puanlık bir avantaj sağlıyor. Kulüp, +58'lik muazzam bir gol farkıyla Al-Ahli ve Al-Qadsiah gibi rakiplerini geride bırakmış durumda. Al-Ahli ve Al-Hilal ile oynanacak önemli iç saha maçları da dahil olmak üzere ligde kalan beş maçla, Riyad merkezli takım iç sahada zaferi elde etmek için mükemmel bir konumda bulunuyor.
- AFP
Dünya Kupası öncesinde kupa peşinde
Ronaldo, her alanda olağanüstü bireysel istatistiklere imza atarak, bu olağanüstü sezonun tartışmasız itici gücü konumunda. Bu sezon toplam 30 maçta forma giyen Ronaldo, 2.556 dakika sahada kalarak 26 gol attı ve 4 asist yaptı. Yurtiçindeki muhteşem performansına ek olarak, Suudi Pro Ligi'nde 25 maçta 24 gol attı ve Suudi Süper Kupası, Kral Kupası ve şimdi de AFC Şampiyonlar Ligi İkinci Turu'nda da katkı sağladı. Ronaldo, bu formunu bu yaz Portekiz ile katılacağı 2026 Dünya Kupası'na da taşımayı umuyor.